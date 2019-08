Oto średnia pensja w twojej gminie

Teraz możesz sprawdzić średnie wynagrodzenie w swojej gminie. Miesięczne wynagrodzenie może się różnić między gminami o ponad 20.000 koron.

Ostatnie dane z Norweskiego Urzędu Statystycznego (Statistisk sentralbyrå SSB) pokazują, że to gmina Sola w zeszłym roku miała najwyższą średnią pensje w Norwegii. Średnie miesięczne wynagrodzenie we wrześniu ubiegłego roku wynosiło w tej gminie 56.870 koron (brutto). Przewyższyło to nawet płace pracowników z zamożnej gminy Bærum, gdzie średnia pensja rok temu wynosiła 55.980 koron.

Innymi słowy, mówimy o rocznych wynagrodzeniach w wysokości 670.000–680.000 (brutto) koron, czyli o około 125.000 koron powyżej średniej w całej Norwegii.

Gmina Stavanger, znana jako gmina naftowa, została sklasyfikowana na czwartym miejscu z 5.220 koronami średniej pensji. Oslo znalazło się na piątym miejscu z wynagrodzeniem średnim w wysokości 51.410 koron. Zestawienie zamyka gmina Frosta w Trøndelag z miesięcznym wynagrodzeniem wynoszącym jedynie 33.680 koron, co stanowi różnicę w wysokości ponad 20.000 koron miesięcznie w porównaniu z gminami mającymi najwyższe średnie płace.

Komplet statystyk dostępny w dalszej częci artykułu.

Gminy rolnicze

Frosta to gmina w Trøndelag położona na półwyspie w fiordzie Trondheim i granicząca z gminą Levanger na wschodzie. Gmina jest w głównej mierze gminą rolniczą, a przemysł związany jest tam głównie z przetwórczym przemysłem spożywczym.

Norweskie Centralne Biuro Statystyczne komentując dane zwraca uwagę, że do oceny wysokości zarobków lepsza jest mediana wynagrodzenia.

Mediana to wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Cechą charakteryzującą medianę jest fakt, że przy jej obliczaniu, na wysokość nie mają wpływu wartości ekstremalne (minimum lub maksimum) i dlatego uważa się, że lepiej i bardziej miarodajnie odzwierciedla ona statystyki zarobków niż średnia arytmetyczna.

W przypadku wynagrodzeń w gminie sortuje się wynagrodzenia wszystkich zatrudnionych, a następnie wybiera wynagrodzenie leżące pośrodku. Liczba ta zazwyczaj różni się od średniej arytmetycznej, lecz lepiej oddaje rzeczywiste, średnie wynagrodzenie w gminie.

Tu sprawdzisz średnią pensję (średnią gjennomsnittslønn i medianę medianlønn) w twojej gminie.

SSB podaje, że mieszkańcy Bærum zatrudnieni w gminie Bærum, albo w innych gminach we wrześniu ubiegłego roku mieli medianę miesięcznego wynagrodzenia przed opodatkowaniem w wysokości 49.200 koron.

Było to prawie o 40 procent więcej niż w gminie, w której mediana wynagrodzenia była najniższa - czyli w gminie Røst (35.400 koron).

Źle opłacane kobiety

SSB zwraca także uwagę na znaczące różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w niektórych gminach. W 2018 roku mediana wynagrodzenia była niższa o 6,2 procent wśród kobiet w porównaniu do mężczyzn. W zeszłym roku przeciętna kobieta miała miesięczne wynagrodzenie w wysokości 39.950 koron, podczas gdy przeciętny mężczyzna w tym samym czasie zrobił 42.590 koron.

Gminą, gdzie różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn była najbardziej wyraźna była gmina Fedje w okręgu Hordaland. W gminie tej mediana wynagrodzeń kobiet była o 40 procent niższa niż mężczyzn. Fedje zajmuje trzecie miejsce w zestawieniu zarobków w gminach. Fedje to gmina wyspiarska i składa się z głównej wyspy (Fedje) oraz ponad 100 małych wysp i wysepek. Na obszarze tym żyje jedynie około 560 osób, więc lista płac jest również bardzo ograniczona.

