Panika na rynkach i upadek korony: kurs spada do najniższego poziomu w historii

Korona norweska znajduje się w stanie swobodnego spadku kursu z powodu atmosfery zagrożenia wywołanej epidemią koronawirusa - a może być jeszcze gorzej.

- Notowania na giełdzie w Oslo są złe i będą coraz gorsze tak długo, jak obserwować będziemy wpływ koronawirusa na gospodarki światowe. Nic więc dziwnego, że notowania korony również spadają. Obecna sytuacja rynkowa dotyka każdego, mówi w rozmowie z Nettavisen Magne Østnor, strateg walutowy w DNB Markets.

Nowy rekordowo niski kurs korony w stosunku do euro to 10,318. Słaba korona norweska nigdy nie była tak słaba wobec wspólnej europejskiej waluty. Norweska waluta gwałtownie osłabiła się także wobec dolara amerykańskiego i korony szwedzkiej.

Za jednego dolara musimy teraz zapłacić 9,4 korony a za 100 koron szwedzkich 97,3 korony norweskiej.

Giełda Papierów Wartościowych w Oslo również przybrała czerwone barwy spadków notowań, kończąc w czwartek na spadku indeksu o 4,88 procent, co stanowi największy spadek procentowy od 2015 roku.

Brak bezpiecznej przystani

Østnor twierdzi, że istnieje kilka powodów upadku korony norweskiej, w tym inwestorzy, którzy uciekający do « bezpiecznych portów» w tych niepewnych czasach. Portami takimi są dolar i euro.

WCIĄŻ DROŻEJ: Korona norweska nigdy nie była słabsza w stosunku do euro niż obecnie. Na zdjęciu Wenecja we Włoszech – czyli w jednym z wielu krajów, do których podróżowanie staje się coraz droższe. Dodatkowo w tym roku, tradycyjny karnawał w Wenecji został odwołany z powodu epidemii koronawirusa. Foto: Halvor Ripegutu

- Obserwujemy gwałtowne spadki cen ropy naftowej oraz spowolnienie wzrostu gospodarczego i popytu na świecie. Bezpośrednią przyczyną takiego stanu rzeczy jest niepokój wywołany epidemią koronawirusa. Wszystko jest systemem naczyń połączonych, a my jesteśmy małą, otwartą gospodarką, na którą wszystko oddziałuje bardzo silnie, mówi Østnor.

Do tej pory z powodu koronawirusa ucierpiał głównie przemysł turystyczny. Jednak Magne Østnor uważa, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż wpływ koronawirusa zacznie być odczuwalny także w innych branżach gospodarki. Jest całkiem możliwe, że kurs korony norweskiej spadnie jeszcze bardziej.

- Nie wiemy, jak to się rozwinie. Wirus będzie przez pewien czas negatywnie wpływał na notowania rynkowe. Już od jakiegoś czasu mamy problem epidemii nie dotyczy wyłącznie Chin. Pewnie wkrótce zobaczymy pierwsze wyniki finansowe europejskich firm wskazujące na dużo niższe zyski od zakładanych. Wszyscy jesteśmy teraz trochę ślepi, dodaje Østnor.

Pierwszy raz od czasów grypy hiszpanki

Lars Erik Moen z Danske Bank szacuje, że koronawirus wywoła epidemię, która będzie miała realne i daleko idące konsekwencje ekonomiczne. Ostatnim takim przypadkiem według ekonomisty była pandemia grypy hiszpanki, która 100 lat temu odcisnęła swoje piętno na globalnej gospodarce.

Moen podkreśla, że wirus już teraz zatrzymuje wzrost gospodarczy w niektórych częściach świata.

- Problemy nie ograniczają się do spadających cen ropy. Widzimy na przykład, że produkcja samochodów w Korei spadła, ponieważ koreańskie fabryki nie otrzymują części samochodowych z Chin. Widzimy, że dostawcy IT nie otrzymują potrzebnego im sprzętu z Chin. , że cierpi nie tylko przemysł transportowy i popyt na ropę.

Podkreśla jednak, że istnieje jednak istotna różnica między koronawirusem a hiszpanką, która zabiła od 50 do 100 milionów ludzi w latach 1918–1920.

- Pandemia hiszpanki przypadła na okres kryzysu i osłabionej gospodarki światowej. Tym razem jest inaczej, ponieważ środki podjęte w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby są bardzo ogromne, mówi Moen.

