Państwo przekaże miliardy na największą na świecie pływającą morską farmę wiatrową

Koncern Equinor otrzyma wsparcie w wysokości 2,3 miliarda koron na realizację projektu zaopatrzenia pól naftowych Gullfaks i Snorre w odnawialną energię elektryczną.

Equinor (dawny Statoil) już od dawna planował budowę pierwszej w Norwegii i największej na świecie morskiej farmy wiatrowej. Celem inwestycji miało być częściowe zapewnienie zaopatrzenia w energię elektryczną pól naftowych Snorre i Gullfaks. Park składałby się z 11 pływających morskich turbin wiatrowych, które łącznie miałyby moc 88 MW.

W przeciwieństwie do turbin montowanych na dnie, «Hywind Tampen» będzie unosić się w toni wodnej za pomocą pływającej betonowej podstawy.

Głębsze wody

Przybrzeżne obszary morskie w niektórych częściach Europy są stosunkowo płytkie, a ich głębokości sięgają zwykle do 50-60 metrów. Oznacza to, że budowniczowie mogą na dużą skalę instalować tam turbiny wiatrowe przytwierdzone do dna. Na norweskim szelfie kontynentalnym obszary morskie są zdecydowanie głębsze i potrzebne są instalacje pływające, które - w przeciwieństwie do turbin wiatrowych na dnie morskim - nie zostały zaprojektowane z myślą o sukcesie komercyjnym... Przynajmniej na razie.

Największe dofinansowanie

W czwartek Enova poinformowała o organizowanej konferencji prasowej w Oslo. Na liście uczestników znaleźli się m.in. premier Erna Solberg , minister klimatu i środowiska Ola Elvestuen oraz Pål Eitrheim, wiceprezes wykonawczy ds. nowych rozwiązań energetycznych w Equinor.

Co prawda Enova nigdy nie zapewniła większego wsparcia dla jednego projektu niż 1,55 miliarda koron,ale w przypadku projektu «Hywind Tampen»,Equinor i jego partnerzy otrzymają łącznie 2,3 miliarda koron pomocy publicznej.

Enova to norweskie przedsiębiorstwo rządowe odpowiedzialne za promowanie przyjaznej dla środowiska produkcji i zużycia energii. Jego celem jest poszukiwanie nowych źródeł czystej energii, zmniejszenie całkowitego zużycia energii oraz dostarczanie społeczeństwu materiałów edukacyjnych promujących energooszczędne praktyki. Ustanowione w 2001 roku finansowane jest ze środków rządowych. Przedsiębiorstwo jest własnością norweskiego Ministerstwa Ropy Naftowej i Energii oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska i ma siedzibę w Trondheim.

Polub naszą stronę na Facebooku – Nettavisen po polsku

- Zarówno Norwegia, jak i świat będą potrzebowały coraz więcej energii odnawialnej. Jeśli uda nam się obniżyć koszty, pływające farmy wiatrowe mogą stać się ogromnym źródłem takiej energii. Farmy takie, w perspektywie długoterminowej, staną się wówczas konkurencyjne w stosunku do innych źródeł energii. Potrzebujemy zatem takich projektów «Hywind Tampen», informuje w komunikacie prasowym Nils Kristian Nakstad, prezes Enova.

Aplikowano o 2,5 miliarda

Już w czwartek rano gazeta Teknisk Ukeblad ogłosiła, że Equinor otrzyma od państwa kilkaset milionów koron za rozbudowę morskiej farmy wiatrowej. Equinor złożył początkowo wniosek o dofinansowanie w wysokości 2,5 miliarda NOK. Według Equinor, rozwój projektu «Hywind Tampen» kosztuje ogółem około 5 miliardów NOK, ale firma nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji inwestycyjnej. Rozpoczęcie projektu zaplanowano na 2021/2022.

Według analizy przeprowadzonej przez spółkę Multiconsult, sama farma «Hywind Tampen» będzie w stanie zapewnić pracę odpowiadającą 1.550-3.000 etatom w norweskim biznesie. Najwięcej miejsc pracy powstanie w fazie tworzenia i rozbudowy całego przedsięwzięcia.

W zależności od tego, jak duże udziały w tworzonym rynku zajmą norweskie firmy, inwestycje w pływające farmy wiatrowe mogą przyczynić się do powstania miejsc pracy odpowiadających 8.000-15.000 pełnych etatów do 2030 roku. Rozwój tej branży może wspomóc budżet państwa kwotami na poziomie pomiędzy 9,4 a 17,6 miliarda koron.

W 2017 roku oddano do uzytku pierwszą na świecie pływającą farmę wiatrową w Szkocji - «Hywind Scotland». Za inwestycją tą również stał Equinor. Farma wiatrowa składa się z pięciu turbin wiatrowych o łącznej mocy 30 MW i może być użytkowana na głębokościach morskich do 800 metrów.

W lutym spółka Gulen Industrihamn wygrała bitwę o kontrakt na budowę turbin wiatrowych dla norweskiego projektu «Hywind Tampen» - jeśli Equinor zdecyduje się zrealizować projekt. W przeciwieństwie do morskiej farmy wiatrowej w Szkocji, «Hywind Tampen» na Morzu Północnym będzie mieć betonową podstawę, a nie stalową, ponieważ beton jest materiałem tańszym.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Staten gir milliarder til verdens første flytende havvindpark (Magnus Ekeli Mullis)