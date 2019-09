Partia Centrum otrzyma najwięcej mandatów za jeden otrzymany głos - Høyre i MDG najmniej

Norweski system wyborczy daje partiom «prowincji» (Partia Centrum) znacznie więcej mandatów w przeliczeniu na jeden głos niż partiom «miejskim» (Høyre, MDG).

Analiza norweskich wyników wyborczych i rozdziału 9.387 mandatów do rad gminnych wskazują, że Partia Centrum (Senterpartiet Sp) i Partia Pracy będą wyraźnie lepiej reprezentowane, niż wskazywałyby na to ich wyniki uzyskane w wyborach.

Partia Centrum otrzymała w skali kraju 14,4 procent głosów, ale ugrupowanie otrzyma aż 24,3 procent miejsc w radach gmin (w sumie 2.280 mandatów). Partia Pracy, która otrzymała poparcie na poziomie 24,8 procent, otrzyma dla swoich przedstawicieli aż 27,6 procent mandatów.

Na drugim końcu skali plasuje się partia premier Solberg – Høyre. Ugrupowanie otrzyma zaledwie 15,9 procent mandatów, pomimo że partia uzyskała w wyborach 20,1 procent głosów.

Podobny los stał się udziałem innym partiom «miejskim» takim jak Zieloni MDG, SV, Rød i Akcja Nie dla Opat Drogowych (FNB), które procentowo również otrzymują znacznie mniej mandatów, niż procent zdobytych głosów. Partia Zielonych MDG uzyskała na przykład w skali kraju 6,7 ​​procent głosów, ale uzyskała tylko 3,1 procent miejsc radach gmin.

Wiele gmin

Powodem takiej sytuacji jest struktura regionalna Norwegii i 365 gmin, które istnieją w kraju po niedawno przeprowadzonej reformie regionalnej.

- Wszystkie gminy muszą mieć radę miejską z co najmniej jedenastoma przedstawicielami. Podsumowując, w wielu małych gminach jest po prostu znacznie więcej mandatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca niż w dużych miastach. To właśnie wyjaśnia dlaczego, popularna na prowincji, Partia Centrum otrzymuje tak dużą liczbę mandatów, mówi w rozmowie z agencją informacyjną NTB ​​Johannes Bergh, szef Instytutu Nauk Społecznych (ISF).

- Oznacza to, że aby zdobyć mandat w małej gminie potrzebujemy zncznie mniej głosów niż, powiedzmy, w Oslo, mówi.

Waga głosu

- Debata na temat wagi głosów zdobywanych w okręgach ma zdecydowanie większe znaczenie w wyborach parlamentarnych, mówi Bergh.

Przez lata wielu obserwatorów norweskiej sceny politycznej zwraca bowiem uwagę, że niesprawiedliwym jest fakt, że głos mieszkańca okręgu Finnmark ma większą wagę niż głos wyborcy z Oslo.

Obecnie liczbę przedstawicieli w okręgu wyborczym w wyborach parlamentarnych oblicza się bowiem zarówno na podstawie liczby ludności, jak i obszaru.

Zawiły system

W tym momencie konieczne jest krótkie wyjaśnienie dotyczące dość zawiłego systemu rozdziału mandatów w norweskich wyborach parlamentarnych. Na liczbę mandatów w każdym województwie wpływa nie tylko liczba oddanych tam głosów, ale także liczba jego mieszkańców oraz jego powierzchnia. Przy przeliczaniu głosów, każdy region otrzymuje punkty zarówno za każdego mieszkańca jak i za każde 1,8 km kilometra kwadratowego powierzchni. Główną siłą niewielkich, lecz gęsto zaludnionych, miejskich obwodów wyborczych jest właśnie duża liczba ich mieszkańców. Dodatkowe uwzględnienie powierzchni przy podziale mandatów ma jednak na celu zwiększenie poselskiej reprezentacji regionów o najniższym zaludnieniu.

Ogromna obszarowo i słabo zaludniona północ otrzymuje więc swoistą rekompensatę w postaci punktów za każde, nawet niezaludnione, 1,8 kilometra kwadratowego powierzchni. Nie trzeba chyba dodawać, że Partia Centrum jako ludowa partia regionów, jest szczególnie wspierana poza obszarami dużych miast. Nic więc dziwnego, że ugrupowaniu, przy obowiązującym systemie wyborczym, niespecjalnie zależy na wspieraniu dużych miast w wyścigu do norweskiego parlamentu.

Partia Centrum jako ludowa partia regionów, jest szczególnie wspierana poza obszarami dużych miast. Nic więc dziwnego, że przy obowiązującym systemie wyborczym, ugrupowaniu niespecjalnie zależy na wspieraniu dużych miast w wyścigu do norweskiego parlamentu. Na zdjęciu: Trygve Slagsvold Vedum lider Partii Centrum. Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

A jak to było w wyborach 2013 roku? Otóż każdy norweski poseł z Oslo musiał uzyskać ponad 19.000 głosów poparcia, podczas gdy reprezentant z Finnmark potrzebował tych głosów zaledwie 7.500. Za każdym reprezentantem Senterpartiet stało ok. 15.500 głosujących, podczas gdy za każdym przedstawicielem partii Zielonych stało ich aż 80.000.

- Nie ma co do tego zgody. Jednak z drugiej strony, jednym z argumentów przemawiających za utrzymaniem tego systemu jest to, że regiony nadal potrzebują swojej reprezentacji, a coraz więcej ludzi przenosi się do dużych miast, mówi Bergh.

Badacz wskazuje na fakt, że wraz ze wzrostem liczby mieszkańców duże miasta będą miały coraz większą reprezentację. Typowe partie miejskie, które przekroczą próg wyborczy, zostaną również coraz mocniej reprezentowane dzięki tzw. mandatom wyrównawczym.

Próg wyborczy w Norwegii

Spójrzmy w tym momencie raz jeszcze na norweską ordynację wyborczą. Próg wyborczy oznacza bowiem w Norwegii coś zupełnie innego, niż w Polsce.

W parlamencie norweskim zasiada łącznie 169 deputowanych. Zasada progu wyborczego (4 proc.) obowiązuje jednak wyłącznie przy rozdziale 19. tzw. mandatów wyrównawczych (utjevningsmandater). Próg ten nie obowiązuje zaś przy rozdziale pozostałych 150 mandatów (tzw. mandatów okręgowych – distriktsmandater).

Mandaty okręgowe i mandaty wyrównawcze są równorzędnymi miejscami w norweskim parlamencie Stortinget, ale są rozdzielane w różny sposób. Podczas gdy mandaty dla przedstawicieli okręgowych są przydzielane w zależności od liczby głosów, jakie partia otrzymuje w poszczególnych okręgach, to mandaty wyrównawcze (po jednym na każdy okręg) rozdzielane są w oparciu o liczbę głosów, jakie partia otrzymuje na szczeblu ogólnokrajowym. Mandaty wyrównawcze otrzymują jednak jedynie ugrupowania, które przekroczyły 4-procentowy próg wyborczy w skali kraju. Pozostałe partie otrzymują jedynie mandaty z puli 150 mandatów okręgowych.

«NIE dla Opłat Drogowych » może mieć problem

Dzisiejszy system rozdziału mandatów powoduje, że partie takie jak «NIE dla Opłat Drogowych» będzie w przyszłości bardzo słabo reprezentowana w norweskim parlamencie - zakładając, że osiągną wynik zbliżony do tegorocznych wyborów lokalnych.

Partia otrzymała bowiem 2,5 procent poparcia w skali kraju, ale w kilku większych aglomeracjach ugrupowanie uzyskało dużo lepsze wyniki: na przykład 16,9 procent w Bergen, 9,3 procent w Stavanger, 8,8 procent w Tromsø i 5,9 procent w Oslo. Jeśli jednak nie przekroczą 4-procentowego progu wyborczego w skali kraju, nie otrzymają ani jednego mandatu wyrównawczego, jako dodatku za wszystkie głosy uzyskane w miastach.

Rząd powołał już nową komisję wyborczą, która jest w trakcie oceny wszystkich aspektów obecnego systemu wyborczego, w tym również równowagi pomiędzy głosami w miastach i w regionach. Komitet wyda swoje zalecenia do wiosny 2020 roku. zalecenie tej wiosny.

(© NTB)

