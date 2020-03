Pasażerowie przylatujący z północnych Włoch nie zostali poddani testom medycznym na lotnisku Torp

Podróżni wracający w niedzielę z Francji zostali skontrolowani na lotnisku Gardermoen. Tymczasem pasażerowie wracający z Bergamo w północnych Włoszech wylądowali na lotnisku Torp i... nie zostali poddani żadnej kontroli.

Lotnisko Bergamo w Lombardii znajduje się w jednym z zamkniętych przez władze włoskie obszarów kraju. Celem izolacji tego rejonu jest oczywiście ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Linie lotnicze Ryanair nadal jednak obsługują trasę pomiędzy Bergamo a lotniskiem Sandefjord Torp. Kiedy w niedzielę pasażerowie samolotu z Włoch wylądowali w Norwegii, nie poddano ich żadnym badaniom kontrolnym, podała gazeta VG.

Według Tine Kleive-Mathisen, dyrektora marketingu na lotnisku Torp, nie istniały żadne podejrzenia, że pasażerowie będący na pokładzie samolotu zostali zainfekowani koronawirusem. Kleive-Mathisen zwraca uwagę, że lotnisko w Bergamo jest nadal otwarte dla ruchu, dlatego też Ryanair zdecydował się utrzymać loty na tej trasie. Ponadto lotnisko postępuje zgodnie z zaleceniami Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI).

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

- Postępujemy zgodnie z zaleceniami władz krajowych oraz Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI), prowadzimy także bliski dialog z naczelnym lekarzem gminy, powiedziała Kleive-Mathisen.

Kontrole na lotnisku Gardermoen

Nieco wcześniej na lotnisku w Gardermoren wylądował samolot z francuskiego Lyonu. Lekarz gminy Ullensaker nakazał poddać przybywających do Norwegii podróżnych kontroli stanu zdrowia, ponieważ dotarły do niego informacje, że jeden z obecnych na pokładzie samolotu pasażerów wcześniej przebywał w północnych Włoszech.

- Nie mieliśmy żadnych przesłanek, że ktoś z objawami choroby jest na pokładzie, ale ważne było, aby to sprawdzić, mówi gminny lekarz Lars Meyer-Myklestad.

Lombardia obszarem wysokiego ryzyka

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca, aby podróżować do regionów Piemontu, Lombardii, Emilia-Romagna i Veneto w północnych Włoszech, tylko w wyjątkowych sytuacjach. Rekomendację wydano po kompleksowej ocenie sytuacji bezpieczeństwa na tych obszarach.

Duńczycy, którzy wracają do domu z obszarów objętych zakażeniem, są zachęcani do profilaktycznego pozostania w domach przez 14 dni, w celu ograniczania rozprzestrzeniania się ewentualnych infekcji. Dla pracowników służby zdrowia zalecenie to jest obowiązkowe.

Eksplozja zgonów po zakażeniu koronawirusem we Włoszech

Liczba zgonów spowodowanych kornawirusem we Włoszech wzrosła z 233 w sobotę do 366 w niedzielę. Liczba potwierdzonych przypadków zainfekowania wynosi obecnie 7.374. Dla porównania w sobotę potwierdzono 5.883 zakażonych.

15 milionów ludzi w Mediolanie, Wenecji i innych regionach północnych Włoch poddano od niedzieli miesięcznej kwarantannie, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Żaden kraj europejski nie został poważniej dotknięty koronawirusem niż Włochy, które toczą desperacką bitwę o opanowanie sytuacji.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Flyreisende fra Nord-Italia passerte uten virussjekk på Torp (NTB, Stig Martin Solberg)