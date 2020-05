Pasażerowie SAS i Norwegian muszą stosować maseczki ochronne

Od 18 maja wszyscy pasażerowie SAS i Norwegian będą musieli podczas lotów używać masek ochronnych zakrywających usta i nos. Każdy pasażer zobowiązany będzie do posiadania własnej maseczki.

SAS ma świadomość, że ​​ograniczenia w podróżach lotniczych będą obecne pozostaną utrzymane jeszcze przez długi czas. Mimo to firma przygotowuje się do wznowienia lotów. Dlatego też, do września wprowadza obowiązek noszenia w czasie lotów maseczek ochronnych na twarz dla wszystkich pasażerów w wieku powyżej 6 lat.

W komunikacie prasowym SAS podaje, że przedmioty takie jak koce, poduszki, tace i materiały do ​​czytania zostaną usunięte z pokładu samolotu. Wprowadzone zostaną nowe procedury wejścia na pokład, a w posiłki w samolocie nie będą już serwowane.

Wprowadzone zostaną również nowe procedury czyszczenia samolotu. Bagaż podręczny zostanie ograniczony do jednej sztuki na pasażera.

Pasażer musi sam zadbać o posiadanie maseczki

Linie lotnicze zachęcają też pasażerów do dbania o higienę rąk, aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzenianie się infekcji. Podróżni powinni ponadto upewnić się, że zapoznali się z poradami i ograniczeniami dotyczącymi podróży.

Rzecznik prasowy SAS John Eckhoff powiedział w rozmowie z agencją informacyjną NTB, że obowiązek posiadania maseczek na pokładzie samolotu leży po stronie pasażerów, więc to oni sami będą musieli zadbać o ich zakup.

- Zalecamy, aby zakup maseczki zorganizować przed podróżą, powiedział.

SAS prosi również podróżnych, aby upewnili się, że mają wystarczającą ilość masek na całą podróż.

Nowe wymagania UE

Linie lotnicze Norwegian również wprowadziły od przyszłego tygodnia obowiązkowe stosowanie masek ochronnych na twarz podczas całego lotu.

Linie lotnicze wprowadziły nowe wytyczne po tym jak agencja informacyjna Reuters podała, że ​​Komisja Europejska zaleca obowiązkowe stosowanie maseczek ochronnych na twarz w samolotach, a środkowe miejsca w rzędach nie będą musiały wówczas pozostać obowiązkowo wolne. Wiele linii lotniczych, takich jak na przykład Ryanair i Finnair, ogłosiło już, że postępować będzie zgodnie z nowymi zaleceniami.

Norwegian prosi o równe traktowanie

Władze lini lotniczych Norwegian uważają, że ​​zasadnicze znaczenie ma zharmonizowanie przepisów ochrony przed zakażeniem w całej Europie, tak aby wszystkie linie lotnicze mogły przestrzegać tych samych przepisów.

- Nie może być tak, że niektóre kraje zalecają utrzymanie środkowych miejsc wolnych, inne nie. W ten sposób zagraniczne linie lotnicze mogą latać do i z Norwegii ze 100 procentowym wykorzystaniem miejsc, podczas gdy na przykład norweskie linie lotnicze będą znuszane do zwolnienia jednej trzeciej miejsc, mówi rzecznik prasowy Andreas Hjørnholm.

