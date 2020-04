Pediatra: - Dzieciom bardziej zagraża grypa niż koronawirus

Pediatra Per Helge Måseide uspokaja rodziców, którzy nie chcą, aby dzieci były «królikami doświadczalnymi w walce z COVID-19».

20 kwietnia otwarto przedszkola, tydzień później dzieci z niższych klas wróciły do szkolnych ław. Wielu rodziców jest jednak zaniepokojonych powrotem swoich dzieci do przestrzeni publicznej, a niektórzy z nich stworzyli na Facebooku grupę pod nazwą: Moje dziecko nie powinno być królikiem doświadczalnym dla COVID-19.

Pediatra Per Helge Måseide opublikował post w którym przekonuje rodziców, że dzieci rzadko chorują na COVID-19, a norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) twierdzi, że właśnie z tego powodu dzieci nie stanowią tak wielkiego ryzyka przy przenoszeniu infekcji.

Per Helge Måseide jest członkiem grupy pracującej nad krajowymi procedurami dotyczącymi postepowania z dziećmi na wypadek przyjęcia chorego dziecka z COVID-19 do szpitala. Grupa na bieżąco analizuje informacje napływające z całej Norwegii i innych krajów.

- Napisałem ten post, ponieważ nagromadziło się sporo wątpliwości dotyczących wysyłania dzieci do szkół i przedszkoli, zwłaszcza wśród rodziców, których dzieci chorują na przewlekłe choroby, takie jak na przykład astma. Z mojego doświadczenia wynika, że prawie nikt z nich nie musi podejmować specjalnych środków ostrożności, mówi Måseide w rozmowie z Nettavisen.

- Dzieci mogą chorować na koronawirusa, ale wydaje się, że przebieg zakażenia u dzieci z innymi przewlekłymi chorobami nie jest bardziej skomplikowany niż u pozostałych dzieci. Pommo tego, kierując się zasadą przezorności, norweska społeczność pediatryczna opracowała wytyczne określające, które dzieci powinny rozważyć pozostanie w domu. Dotyczy to tylko małej grupy ciężko chorych dzieci.

Grypa u dzieci jest poważniejsza

- Ważne jest, aby nie zapominać, że prawdopodobieństwo poważnego zachorowania dzieci na choroby powodowane przez zwykłe wirusy, które pojawiają się zimą, jest znacznie większe niż ciężkie zachorowanie na COVID-19. W zimie wiele dzieci było poważnie chorych z powodu zwykłej grypy, mówi Måseide.

- Głupotą byłoby twierdzić, że jesteśmy tego pewni na sto procent, ponieważ wielu rzeczy o koronawirusie jeszcze po prostu nie wiemy, ale do tej pory nie odnotowaliśmy w Norwegii poważnych zachorowań na COVID-19 wśród dzieci.

Dzieci w norweskich szpitalach

Måseide przywołuje dane z raportu, w którym cytowane są wyniki chińskich badań, gdzie stwierdzono, że spośród 72.214 przypadków COVID-19 zgłoszonych w Chinach w lutym 2020 roku, tylko dwa procent chorych było w wieku poniżej 19 lat. Spośród 731 dzieci z potwierdzonym w Chinach zakażeniem koronawirusem, aż 97 procent przeszło chorobę łagodnie lub umiarkowanie; 2,5 procent przeszło ciężkie zapalenie płuc, a 0,4 procent chorych dzieci było w stanie krytycznym. Zgłaszane są przypadki zgonów wśród dzieci, jednak są one bardzo rzadkie.

Do dnia 21 kwietnia 2020 roku w Norwegii zarejestrowano 87 dzieci w wieku 0–9 lat zainfekowanych COVID-19 i 311 w wieku 10–19 lat. Na oddziałach dziecięcych hospitalizowano mniej niż 10 dzieci. Żadne dziecko nie poddano leczeniu na oddziałach intensywnej terapii.

Wątpliwości co do rozprzestrzeniania się infekcji

Måseide nie był członkiem grupy, która prowadziła badania nad skalą rozprzestrzeniania wirusa przez dzieci. Grupa ta sporządziła raport, w którym stwierdza między innymi: Znaleźliśmy kilka udokumentowanych przykładów zakażenia, w kórych źródłem infekcji były dzieci. Dostępna jest jednak bardzo ograniczona dokumentacja na ten temat i jest jeszcze zbyt wcześnie, aby stwierdzić jednoznacznie, czy dzieci mogą odgrywać znaczącą rolę w rozprzestrzenianiu się infekcji, czy też nie.

FHI: Dzieci zarażają w mniejszym stopniu

- Jednak rozumiesz, że rodzice mogą być zaniepokojeni? – zapytała Nettavisen w rozmowie z lekarką Margrethe Greve-Isdahl z norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego.

- To zrozumiałe. Zewsząd napływają wiadomości o COVID-19, często wręcz przerażające. Wszystko to powoduje dezorientację. Jednocześnie musimy polegać na naszej wiedzy i wydaje się, że dzieci rzadziej chorują i mają łagodniejsze objawy choroby, w przeciwieństwie do wielu innych infekcji, takich jak grypa.

- Zdezorientowani rodzice powinni opierać się na wiarygodnych informacjach ze stron internetowych takich jak fhi.no lub helsenorge.no. Innym rozwiązaniem jest rozmowa z pielęgniarką środowiskową lub lekarzem rodzinnym.

