Już wiadomo, kim są nowi właściciele biura podróży.

Petter Stordalen wraz z funduszem akwizycyjnym Altor i TDR Capital, który jest właścicielem przewoźnika promowego Hurtigruten, przejmuje biuro podróży Ving. Tym samym Ving zostaje uratowany po niedawnym bankructwie brytyjskiego giganta turystycznego - firmy Thomas Cook.

Zobacz entuzjastyczną konferencję prasową Stordalena.

- Widzieliśmy, że to okazja od pierwszego dnia, chociaż wszyscy mówili, że zakup ten będzie niemożliwy, powiedział Stordalen podczas konferencji prasowej.

Wielkie świętowanie

Petter Stordalen mówi, że proces przejęcia biura podróży nazwany został Operacją Bearnie.

- To nie był łatwy proces, ale pracowaliśmy nad taką wizją przebudowy firmy, która zapewniłaby kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich. Ving reprezentuje przecież nordyckie klejnoty koronne.

Stordalen skorzystał z okazji, by uspokoić pracowników oraz klientów, którzy już wcześniej wykupili i opłacili podróż z Ving.

- W budżecie Ving brakuje dwóch miliardów koron. Teraz my jesteśmy gwarantem wypłacalności. Bierzemy odpowiedzialność za wierzytelności zakupionej firmy. Klienci muszą mieć pewność, że bezpiecznie dopłyną do celu i równie bezpiecznie wrócą z podróży do domu.

CENA 6 MILIIARDÓW: Petter Stordalen kupuje biuro podróży Ving. Foto: Janerik Henriksson/TT / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

- Dlaczego wszyscy się tu znaleźliśmy? Pewnie dlatego, że Ving zawsze był firmą solidną i dobrze funkcjonującą. Jednak znalazł się ktoś kto wyprowadził fundusze z Ving i w ten sposób pozbawił spólkę całej wartości, którą ta gromadziła latami. Różnica między Ving a Thomas Cook jest taka, że Ving działał poprawnie a Thomas Cook popełnił wiele błędów, kontynuował Stordalen.

Cena 6 miliardów

Stordalen mówi, że Ving będzie najlepszym biurem podróży w krajach nordyckich.

- Podróżując z Ving klienci otrzymują zapewnienie, że czas spędzony w podróży będzie ich najlepszym możliwym czasem w roku. Dzięki Ving również ja przeżywam mój najlepszy dzień w życiu zawodowym. Dziękuję.

- Ile kosztował ten zakup?

- Niektórzy prawdopodobnie powiedzą, że za dużo. Powiedziałbym raczej, że złota nigdy nie można kupić za drogo. Cena wynosi sześć miliardów.

Wielu zainteresowanych

Przejęciem biura podróży Ving zainteresowanych było wiele innych podmiotów.

- Nie udzielamy komentarzy na temat wszelkich pogłosek i spekulacji dotyczących potencjalnych konkurentów, powiedział Siri Røhr-Staff szef biura prasowego Ving Norge AS w komunikacie prasowym na krótko przed konferencją prasową.

Finansavisen napisał wcześniej, że Fosun Group, firma która była największym udziałowcem Thomasa Cooka przed bankructwem, była zainteresowana przejęciem zyskownej skandynawskiej sekcji Ving. Sky News informowało także, że brytyjski fundusz Triton Partners był bliski przejęcia Ving. Wczoraj E24 potwierdziło, że ani Triton, ani Per G. Braathen nie będą nowymi właścicielami Ving.

Nieudana rekapitalizacja

Ving Norge była częścią nordyckiej grupy podróżniczej Thomas Cook Northern Europe, która z kolei jest częścią grupy Thomas Cook.

We wrześniu właściciel Ving, koncern Thomas Cook Group, zbankrutował. Przyczyną bankructwa był prawdopodobnie brak planowanego dokapitalizowania firmy. Po bankructwie spółki Thomas Cook, wiele osób straciło duże pieniądze wydane na wakacje marzeń. Klienci ci prawdopodobnie nie odzyskają pieniędzy.

Po upadku Thomas Cook, bank DNB stracił 1 miliard koron. Bank odgrywał kluczową rolę w refinansowaniu upadłego giganta turystycznego.

