Philip Manshaus uznany za zdolnego do poniesienia odpowiedzialności karnej

Eksperci stwierdzili, że Philip Manshaus może być osądzony za popełnione czyny

OSLO (Nettavisen, NTB): Biegli z dziedziny psychiatrii uznali, że Philip Manshaus może zostać osądzony za morderstwo oraz akt terroryzmu.

- Eksperci, którzy ocenili stan zdrowia psychicznego oskarżonego Phillipa Manshausa, doszli do wniosku, że może on podlegać wymiarowi sprawiedliwości, poinformowała we wtorek policja w Oslo.

- Wnioski ekspertów zostaną włączone do akt sprawy, powiedziała policyjna prawniczka Hilde Strand.

Sądowa komisja medyczna zapozna się z raportem psychiatrycznym i podda go ocenie.

Dochodzenie zostanie zakończone przed świętami Bożego Narodzenia

- Policja dołoży wszelkich starań by śledztwo w tej sprawie zakończyć wnioskiem do prokuratora. Chcemy aby stało się to jeszcze przed Bożym Narodzeniem, mówi Stand w komunikacie prasowym policji.

W sobotę 10 sierpnia Manshaus w meczecie Centrum Islamskiego Al-Noor w Bærum otworzył ogień do znajdujących tam osób. Na szczęście nikt nie został poważnie ranny. Został obezwładniony przez członków meczetu jeszcze przed przybyciem wezwanej na miejsce zdarzenia policji. Krótko przed atakiem na meczet, Manshaus zabił swoją 17-letnią przyrodnią siostrę Johanne Zhangjia Ihle-Hansen. Znaleziono ją martwą w domu w Eiksmarka w Bærum.

Najważniejszy wniosek płynący z obserwacji i badania psychiatrycznego jest taki, że Manshaus był świadomy swych czynów i dlatego może zostać poddany procesowi sądowemu. Gdyby psychiatrzy oświadczyli, że Manshaus był niepoczytalny, należałoby wówczas wystąpić z wnioskiem o poddanie go obowiązkowej opiece psychiatrycznej.

22-latek zgodził się poddać kompleksowemu badaniu psychiatrycznemu, które przeprowadzili: konsultantka i specjalistka psychiatrii Rita Lyngved, specjalistka psycholożka Anne Lill Ørbeck oraz specjalistka psychiatrii Helge Haugerud.

Jedenaście rozmów z Manshaus

Eksperci przeprowadzili łącznie jedenaście rozmów z Manshaus. Dostarczony przez specjalistów raport liczy łącznie 70 stron.

Eksperci wzięli pod uwagę, stan psychiczny 22-latka w momencie popełnienia przestępstwa, co stanowi podstawę do ustalenia, czy może podlegać wymiarowi sprawiedliwości.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Philip Manshaus erklæres strafferettslig tilregnelig (Trond Lepperød, Farid Ighoubah)