Philip Manshaus z aktem oskarżenia – postawiono mu zarzuty morderstwa i terroryzmu

Jest duże prawdopodobieństw, że resztę życia spędzi w więzieniu.

Akt oskarżenia został ogłoszony w komunikacie prasowym w poniedziałek rano. Philipowi Manshaus postawiono zarzut morderstwa Johanne Zhangjia Ihle-Hansen oraz zarzut dokonania aktu terrorystycznego w czasie zamachu na Islamskie Centrum Al-Noor w Bærum.

Rozprawa sądowa rozpocznie się 7 maja 2020 roku w Sądzie Rejonowym Asker i Bærum i będzie trwała prawdopodobnie do 14 dni.

Odrzucenie zarzutów karnych

Manshaus zaprzecza stawianym mu zarzutom karnym pomimo, że już wcześniej przyznał się do zarzuconych mu czynów.

- W tej chwili odmawiam komentarza do sprawy. Naszym celem jest teraz przygotowanie się do rozprawy głównej, powiedziała w rozmowie z nettavisen Unni Fries, obrońca oskarżonego.

Johanne została zamordowana czterema strzałami. Strzały oddano w głowę i klatkę piersiową. Do zbrodni doszło w jej pokoju.

«Oskarżony nie wyraża skruchy, nie ma też wyrzutów sumienia. Twierdzi też, że błędem jest uznawanie tych ludzi (nie-Europejczyków, red.) za ludzi. Takich ludzi należy według oskarżonego postrzegać jako podludzi», piszą eksperci w raporcie psychiatrycznym na temat Manshausa.

Unni Fries jest obrończynią oskarżonego o morderstwo i terroryzm Philipa Manshaus. Zdjęcie pochodzi z wcześniejszego spotkania zorganizowanego 7 pażdziernika 2019 roku w areszcie w Sądzie Rejonowym w Oslo. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

W sobotę 10 sierpnia ubiegłego roku prawicowy ekstremista Philip Manshaus zaatakował meczet Centrum Islamskiego Al-Noor w Bærum. Żadna osoba nie odniosła poważnych obrażeń, chociaż zamachowiec zdążył oddać kilka strzałów.

Krótko przed atakiem na meczet, Manshaus zabił swoją 17-letnią przyrodnią siostrę Johanne Zhangjia Ihle-Hansen.

- Oskarżony przyznał się do zarzucanych mu czynów. Nie ma wątpliwości, że doszło do morderstwa i napadu na meczet oraz, że to Philip Manshaus jest sprawcą tych czynów. Został aresztowany w meczecie. W związku z tym prokuratora stwierdziła, że istnieją bezsporne podstawy do postawienia go w stan oskarżenia, powiedział prokurator generalny Johan Øverberg w rozmowie z Nettavisen.

Akt fragment oskarżenia o akt terroru:

«Oskarżony wszedł w sobotę, 10 sierpnia 2019 roku około godziny 16.00 do Islamskiego Centrum Al-Noor przy ulicy Ringeriksveien 202 w Bærum, uzbrojony w karabin myśliwski i strzelbę. Jego celem było zabicie jak największej liczby muzułmanów. Wtargnął do meczetu oddając cztery strzały z karabinu w szklane drzwi, a następnie wszedł do pokoju modlitwy, gdzie wycelował broń w Muhammada Rafiq, Mohammada Javed Iqba i jeszcze jedną osobę. Zanim zdążył oddać strzał, został zaatakowany przez Rafiq i ostatecznie obezwładniony. W starciu oddał jeszcze dwa strzały ze strzelby, nie trafiając żadnego z tam obecnych».

22-letni Manshaus został poddany badaniom psychiatrycznym przez trzech ekspertów i ostatecznie uznano go za poczytalnego. Oznacza to, że musi ponieść karę za swoje czyny i odbyć karę więzienia.

Raporty sądowo-psychiatryczne zwykle są ściśle tajne, jednak Nettavisen ma dostęp do całego 71 stronnicowego raportu. W którym można przeczytać, że Manhaus żałuje, że nie udało mu się zabić więcej osób.

Inspirowany Breivikiem i Tarrantem

W raporcie z sądowej oceny psychiatrycznej eksperci piszą, że członkowie rodziny byli świadomi rozwoju ekstremalnych nazistowskich postaw u Manshausa. Najbliżsi mieli jednak nadzieję, że to tylko chwilowe zauroczenie tą ideologią.

«Obserwowany (Manshaus, red.) wyjaśnił, skąd czerpał inspirację dla swoich działań. Szczególnym źródłem inspiracji wydaje się być dla niego nowozelandzki terrorysta Brenton Tarrant (który w marcu zeszłego roku zabił 51 osób w zamachu terrorystycznym w meczecie w Nowej Zelandii, red.) oraz Norweg A. B. Breivik» , stwierdza raport.

Eksperci uznali również, że istnieje wysokie ryzyko, iż w przyszłości, jeśli nie zostaną podjęte środki ograniczające jego wolność, Manshaus może dokonać kolejnych aktów przemocy. Istnieją zatem przesłanki sugerujące, że musi on pozostać w więzieniu do końca życia.

Prokurator generalny Johan Øverberg (zdjęcie archiwalne). Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

Miliony koron na odszkodowania

Prokuratura dokonała konfiskaty kamery Go Pro, hełmu i kamizelki ochronnej użytej podczas ataku terrorystycznego. Zajęto również Macbook, telefon komórkowy Google Pixel i dwie wiatrówki.

Oczekuje się, że adwokaci poszkodowanych będą składać wnioski dotyczące różnych roszczeń odszkodowawczych. Nettavisen już wcześniej poinformowało, że policja zabezpieczyła majtek oskarżonego, na poczet ewentualnej konieczności pokrycia odszkodowań dla ofiar zamachu. Szacuje się, że 22-latek będzie musiał zapłacić co najmniej 4 miliony koron.

Philip Manshaus tiltalt for drap og terrorhandling