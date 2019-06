Pia czuje się zmuszana do opuszczenia wymarzonego domu

To sąsiedztwo natury skłoniło ją do osiedlenia się w wymarzonym domu nad oceanem. Teraz Pia obawia się, że przyszłość wyspy będzie zniszczona przez 14 gigantycznych wiatraków.

FRØYA (Nettavisen Ekonomia): - Nie jesteśmy mieszkańcami miasta. Chcemy żyć tam, gdzie zarówno my, jak i nasze dzieci, możemy otworzyć drzwi i «wskoczyć» prosto w naturę. Dlatego kupiliśmy ten dom, mówi w rozmowie z Nettavisen Pia Kjørsvik, 27-latka pracująca na co dzień jako kucharz.

To właśnie w Titran, małej rybackiej wiosce leżącej na południu wyspy Frøya, znalazła wraz rodziną swój wymarzony dom. Tutaj sektor rybactwa i akwakultury oferuje dobre możliwości pracy zarówno dla niej, jak i dla jej narzeczonego. To też tutaj natura ma im tyle do zaoferowania, że nie sposób z tego nie skorzystać.

Unikalne życie ptaków

Szczególnie wyjątkowe jest tam życie ptaków, a możliwość obserwacji unikalnych zjawisk przyrodniczych przyciąga na wyspę miłośników przyrody i ornitologów nie tylko z Norwegii. Ptaki, podczas swych długich przelotów na północ i południe, korzystają z wyspy jako idealnego miejsca na przystanek i niezbędny im wypoczynek.

Wkrótce może się to jednak zmienić, a idylliczny krajobraz i wymarzone warunki dla bytowania ptaków mogą zniknąć raz na zawsze. Kilka kilometrów na północ od jej domu, spółka energetyczna Trønderenergi rozpoczęła budowę elektrowni wiatrowej, w skład której wejdzie 14 wiatraków o projektowanej wysokości 180 metrów ponad powierzchnią ziemi każdy.

To nie tylko spółka Trønderergi zaangażowana jest w kontrowersyjny projekt. W całym przedsięwzięciu 70 procent udziałów ma niemiecka firma energetyczna Stadtwerke München.

- Mówi się przecież o parku wiatrowym i 14 wiatrakach z dala od Twojego domu. Jest to dla Ciebie aż takie szczególne?

- To nie są wiatraki. To są gigantyczne turbiny wiatrowe, z których każda potrzebuje terenu o wielkości połowy boiska futbolowego. I to nie jest park. Parki są przytulne a to będzie ogromna elektrownia, a więc teren przemysłowy, doprecyzowuje Kjørsvik.

Kilka mil na południe znajduje się wyspa Smøla. W 2002 roku postawiono tam pierwsze 20 turbin wiatrowych. Trzy lata później uruchomiono kolejnych 48 nowych wiatraków.

Również w Eldsfjellet na wyspie Hitra liczba działających turbin wiatrowych zwiększyła się w krótkim czasie z 24 do 50.

Pomiędzy wyspami dostrzegamy unoszące się nad morzem orły. Patrzymy na nie zdając sobie wówczas sprawy, że tylko elektrownia wiatrowa na wyspie Smøla zabiła około stu przedstawicieli tego gatunku.

Spór o termin

Przeciwnicy budowy elektrowni wskazują, że inwestor nie wypełnił wymagań zawartych w przyznanej mu koncesji i nie rozpoczął inwestycji w wyznaczonym terminie.

- Na miejscu nie ma budowy. Teren nie jest ogrodzony i nie jest oznaczony. Inwestorzy wpadli w panikę, że termin rozpoczęcie prac upływa i naprędce postawili na terenie inwestycji dwie maszyny budowlane, mówi Kjørsvik.

Uznając naruszenie zapisów wydanej koncesji, władze gminy Frøya wycofały swoje wsparcie dla projektu i nakazały wstrzymanie prac.

- Prace nie postępują. Na miejscu nie ma budowy,a teren nie jest ani ogrodzony, ani oznaczony, mówi Pia Kjørsvik monitorująca, wraz z innymi protestującymi, obszar przeznaczony pod elektrownię wiatrową. Foto: Stein Nervik

Spółka Trønderergi odwołała się od tej decyzji do władz okręgu Trøndelag, które odwołały decyzję rady gminy w piątek 10 maja. W poniedziałek 13 maja prace budowlane wznowiono.

Już następnego dnia gmina zwróciła się do Ministerstwa Polityki Regionalnej i Modernizacji o odwołanie decyzji władz okręgu. W poniedziałek 27. maja ministerstwo zażądało ponownego wstrzymania prac budowlanych.

Potężny sojusznik

Spór wydaje się zatem przechodzić w fazę prawno-proceduralną i na tym etapie protestujący przeciwko farmie wiatrowej otrzymali niezwykle ważne wsparcie ze strony potężnego sojusznika.

Założyciel firmy Salmar, Gustav Witzøe, udostępnił grupie działaczy bezpłatny dostęp do najlepszych prawników i najważniejszych zasobów prawnych w regionie.

- Duże zaangażowanie społeczne zwykle nie wystarcza. W poważnych konfliktach okazuje się, że to strona dysponująca najlepszymi prawnikami zwycięża w sporze, wyjaśnia milioner.

- Zależy mi, żeby spółka Trønderergi spotkała się z adekwatnym oporem. Ani gmina, ani protestujący nie mają wystarczających środków, aby przeciwstawić się prawnikom branży energetycznej. Teraz, kiedy mam taką okazję, miło mi, że mogę wyrównać tę dysproporcję, dodaje.

- Nie mielibyśmy szansy podjąć tej walki bez pomocy Gustava, mówi Eskil Sandvik, który kieruje protestującą grupą na wyspie Frøya i dodaje:

- Kto z nas wiedziałby, że należy sprawdzić, czy prace inwestycyjne rozpoczęły się w terminie? Nikt by na to nie wpadł! Dzięki pomocy widzimy więcej i weszliśmy na poziom sporu, którego do tej pory nie znaleźliśmy.

