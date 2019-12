Pielęgniarki i pielęgniarze zarabiają tutaj ponad milion koron rocznie

Trzy najlepiej opłacane osoby, pracujące jako pielęgniarki / pielęgniarze, zatrudnione są w tym samym miejscu.

Norweskie Centralne Biuro Statystyczne (SSB) przedstawiło najnowsze zestawienie średnich wynagrodzeń 300 zawodów w Norwegii. Zawód pielęgniarki jest daleki od bycia na szczycie tej listy. Średnia miesięczna płaca pielęgniarki to bowiem 44.780 koron, co stanowi nieco ponad 530.000 koron wynagrodzenia rocznego.

Mimo to istnieje niewielka grupa pielęgniarek, które zarabiają prawie dwa razy tyle. Dowód tego znajdujemy w kompleksowym zestawieniu wynagrodzeń opublikowanym na stronie internetowej sykepleien.no.

Ponad trzy miliony w OUS

Zestawienie wynagrodzeń opublikowane przez sykepleien.no obejmuje stałe i specjalne dodatki do pensji, ale nie zawiera wynagrodzenia uzyskiwanego za pracę w nadgodzinach.

Jak podaje strona internetowa, w Szpitalu Uniwersyteckim w Oslo (OUS) są trzy osoby na stanowiskach pielęgniarskich, które w 2018 roku zarobiły odpowiednio 1.088.097, 1.076.804 i 1.005.280 koron.

Najlepiej zarabiające w zawodzie pielęgniarskim osoby nie chciały otwarcie rozmawiać z portalem sykepleien.no. Jedynie osoba znajdującą się na drugim miejscu pod względem wysokości wynagrodzenia zgodziła się na anonimową rozmowę, przyjmując na czas wywiadu nieprawdziwe imię «Arne». «Arne» zwrócił uwagę na jedną rzecz, która jest istotna, jeśli chce się dobrze zarabiać w zawodzie pielęgniarza.

- Pracowałem przez rok jako kierownik oddziału w innym szpitalu nim wróciłem z powrotem do Szpitala Uniwersyteckiego w Oslo (OUS). Tutaj ponownie podjąłem pracę na stanowisku kierowniczym, co daje mi tak wysokie wynagrodzenie. Jeśli otrzymuje się propozycję objęcia obowiązków kierowniczych, jest to dobry czas by negocjować podwyżkę wynagrodzenia. Trzeba taką okazję wykorzystywać powiedział «Arne» w rozmowie z sykepleien.no.

Dodatki dają dużo

Zestawienie wynagrodzeń pokazuje, że podstawowa pensja pielęgniarki nie jest zbyt wysoka. Na fakt ten zwrócił również uwagę «Arne» . Na wysoką pensję składa się również gotowość do pracy w systemie zmianowym. Dobre wynagrodzenie to również dodatki za pracę wieczorami, nocą oraz w weekendy i święta.

Pielęgniarz zwraca bowiem uwagę, że prawie 300.000 koron rocznej pensji pochodzi tylko z dodatków za pracę w godzinach nocnych.

