Pierwsze szczepionki Moderna są już w Norwegii

We wtorek do Norwegii dotarła pierwsza partia szczepionek Moderna, druga zatwierdzona w UE szczepionka przeciwko covid-19. Cała partia, a więc 4.000 dawek, użyta zostanie w Oslo.

W święta Bożego Narodzenia do Norwegii przybyła pierwsza zatwierdzona szczepionka firmy Pfizer / Biontech. We wtorek nadeszła pierwsza dostawa drugiej zatwierdzonej szczepionki – produkowanej przez amerykańską firmę Moderna.

Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) sprawdza teraz, czy szczepionki dobrze zniosły podróż i dopiero po tej kontroli jakości dawki będą mogły być dalej dystrybuowane. Jak podaje FHI, pierwsze szczepienia prawdopodobnie odbędą się w czwartek.

Następna za dwa tygodnie

Następna dostawa szczepionki spodziewana jest w Norwegii za dwa tygodnie i zgodnie z planem będzie to około 6.000 dawek. W styczniu i lutym Norwegia otrzyma łącznie 67.000 dawek szczepionki Moderna.

Cechą charakterystyczną szczepionki Moderna jest konieczność przechowywania jej w temperaturze minus 20 stopni Celsjusza. Temperatura ta musi być utrzymywana na całej trasie transportu specyfiku – aż do miejsca, w którym zostanie on zaaplikowany pacjentom.

- Wyzwaniem jest głównie transport. Należy upewnić się, że szczepionka dotrze do każdego miejsca przeznaczenia, a temperatura przechowywania wciąż wynosić będzie minus 20 stopni, mówi w rozmowie z agencją informacyjną NTB Ivar Grosvold, odpowiedzialny za zakupy farmaceuta z FHI.

Szczepionka Pfizer / Biontech podczas transportu i składowania potrzebuje około minus 70 stopni Celsjusza.

Podobna do pierwszej szczepionki

Według Are Stuwitza Berga, ordynatora z FHI, istnieją duże podobieństwa między szczepionkami firmy Pfizer / Biontech i Moderna.

- Jest to szczepionka mRNA oparta na tej samej technologii. Ma dość podobny efekt, co oznacza, że obie ​​chronią równie dobrze, powiedział Berg w rozmowie z NTB.

Szczepionka powinna mieć również podobny profil ewentualnych skutków ubocznych, co oznacza, że w ciągu pierwszych kilku dni po zaszczepieniu ​​wiele osób może odczuwać ból ramienia, a niektórzy mogą czuć się osłabieni, oszołomieni oraz dostać lekkiej gorączki.

Szczepionkę tę należy również przyjąć w dwóch dawkach. Podczas gdy druga dawka szczepionki Pfizer / Biontech powinna pozostać podana co najmniej 21 dni po pierwszej, czas podania drugiej dawki szczepionki Moderna to co najmniej 28 dni.

Oslo nie jest uprzywilejowane

Minister zdrowia Bent Høie (H) podkreślił w poniedziałek, że chociaż wszystkie dawki szczepionki Moderny trafiają teraz tylko do Oslo, nie oznacza to, że zmieniła się krajowa strategia szczepień. Nie oznacza to również, że Oslo uzyskało pozycję uprzywilejowanej gminy.

Władze polityczne Oslo wielokrotnie kwestionowały krajową strategię dystrybucji szczepień. Høie nalega jednak, aby szczepionki były równo rozprowadzane we wszystkich gminach.

FHI zdecydowało się przekazać wszystkie dawki do Oslo, ponieważ pierwsza dostawa jest niewielka i logistycznie taka dystrybucja jest najłatwiejsza. Moderna poprosiła również FHI o zachowanie połowy dostarczonych szczepionek, ponieważ koncern nie może jeszcze zagwarantować następnej dostawy. Tak więc w pierwszej turze do Oslo trafi 2.000 dawek. Pozostałe przeznaczone będą do drugiej rundy szczepień.

Odporność przez co najmniej rok

Odporność po szczepionce na koronawirusa Moderna utrzymuje się przez co najmniej rok, poinformował amerykański producent leków na konferencji prasowej w poniedziałek.

Moderna powiedziała, że ​​firma jest przekonana, że ​​tak zwana technologia mRNA zastosowana w szczepionce, dobrze nadaje się również do zastosowania przeciw nowemu wariantowi koronawirusa, który został wykryty w kilku krajach.

Pierwszy zastrzyk szczepionki przeciw covid-19 został wykonany w Norwegii w drugie święto Bożego Narodzenia. Według wtorkowych danych FHI do tej pory zaszczepiono 21.211 osób.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Moderna-vaksinen har ankommet Norge (NTB)

