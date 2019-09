Po ataku drona ceny ropy naftowej wzrosły o 15 procent

Cena ropy na światowych rynkach wzrosła w poniedziałek o 14,6 procent. Przyczyną tak gwałtownego skoku cen był atak drona na instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej.

Po osiągnięciu poziomu 72 dolarów za baryłkę, cena nieco spadła, lecz i tak pod koniec dnia notowań na amerykańskich giełdach, cena ropy osiągnęła cenę 69,02 USD za baryłkę, czyli prawie o dziewięć dolarów więcej niż cena zamknięcia w piątek.

To największy jednodniowy procentowy skok cen od 1988 roku, pisze agencja informacyjna Reuters.

- Ceny ropy szybko mogą osiągnąć 75 USD za baryłkę, twierdzi w rozmowie z telewizją CNBC Amarpreet Singh, analityk energetyczny Barclays.

- Jeśli kryzys się nasili i dojdzie do wojny, cena osiągnąć może poziom nawet 100 dolarów, mówi John Kilduff z Again Capital – również w rozmowie z CNBC.

Przyczyną tak gwałtownego skoku cen był atak drona na instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej. W efekcie przeprowadzonego ataku, ze światowych rynków zniknęło 5,7 miliona baryłek dziennego wydobycia ropy.

Zdjęcie wykonane po ataku drona na instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej. Foto: Planet Labs Inc/AP/NTB scanpix

- To największa tego typu strata w historii, podaje Międzynarodowa Agencja Energii (IEA)

Przedstawiciele amerykańskiego wywiadu poinformowali w poniedziałek, że dowody wskazują, iż za atak odpowiedzialny jest Iran. Stany Zjednoczone zapowiedziały reakcje na dalsze zakłócanie światowych rynków i globalnej podaży.

Prezydent Donald Trump powiedział jednak, że póki co nie spieszy się z odpowiedzią i czeka na więcej szczegółów dotyczących ataku. Oznacza to zmianę jego pierwotnego stanowiska, w którym zapowiedział, że Stany Zjednoczone są gotowe do natychmiastowej odpowiedzi na atak.

