Po kryzysie finansowym popyt na ropę gwałtownie wzrósł. Czy ta sytuacja może się powtórzyć?

- Obniżenie popytu na ropę naftową nie jest niczym nowym. Zazwyczaj po takiej zapaści popytu obserwowano tzw. efekt «doganiania», mówi Helge André Martinsen analityk rynku ropy naftowej z banku z DNB.

We wtorek cena baryłki ropy z Morza Północnego spadła do 39 dolarów. Tym samym cena ropy obniżyła się o ponad 12 procent w ciągu tygodnia. Do tego czasu cena ropy prawie nieustannie rosła - od ceny poniżej 20 dolarów za baryłkę. Tak niską cenę jak we wtorek odnotowano na rynkach pod koniec kwietnia tego roku.

Martinsen nie uważa jednak, że trend z ostatniego tygodnia jest zwiastunem długoterminowego spadku cen surowca.

- Na spadek cen wpływ miało kilka pomniejszych czynników: rafinerie miały mniejsze zapotrzebowanie na ropę (ze względu na letnie okresy konserwacyjne), Chiny kupiły więcej ropy naftowej niż kraj ten zdołał zużyć, a na giełdzie panowały ostatnio trudne warunki, zwraca uwagę Martinsen.

Analitycy DNB uważają, że w czwartym kwartale cena baryłki oleju będzie oscylowała wokół 47 dolarów. Eksperci prognozują też, że w analogicznym okresie przyszłego roku za baryłkę ropy trzeba będzie zapłacić 60 dolarów.

- Uważamy, że w ciągu najbliższych 12 - 18 miesięcy rynek ropy naftowej ulegnie znacznej poprawie. Popyt rośnie, a jedynie tempo tego wzrostu jest nieco wolniejsze, mówi Martinsen.

Potrzeba masowych szczepień

Od czasu kryzysu finansowego, który uderzył w światową gospodarkę w latach trzydziestych XX wieku, największe spowolnienie gospodarcze, a tym samym spadek popytu na ropę, zaobserwowano w latach 2008-2009.

Jednak już w 2010 roku, czyli dwa lata po kulminacyjnym punkcie kryzysu finansowego, światowy popyt na ropę wzrósł o prawie 3 miliony baryłek ropy dziennie. Dane te przedstawione są na poniższym wykresie pochodzącym z Międzynarodowej Agencji Energetyki:

2010: Światowy popyt na ropę wzrósł po kryzysie finansowym, a rok 2010 był rokiem największego wzrostu popytu, jaki obserwowaliśmy w ostatniej dekadzie. Foto: IEA

W 2010 roku średnia cena baryłki oleju wyniosła 79,47 USD, co oznaczało wzrost o 29 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. W roku 2011 i 2012 odnotowano dalszy wzrost ceny ropy - średnio do poziomu 111 USD za baryłkę.

Czy ta sama sytuacja może powtórzyć się w 2021 i 2022 roku? Martinsen nie chce wykluczać powtórzenia się podobnego scenariusza.

Martinsen podkreśla, że świat potrzebuje teraz przede wszystkim szeroko dostępnych i skutecznych szczepionek na koronawirusa. Szczepionki są potrzebne między innymi po to, aby nasze nawyki podróżnicze wróciły do normalnego poziomu sprzed epidemii.

- Wzrost konsumpcji ropy powiązany jest też ze zmianami w światowej makroekonomii, uważa Martinsen.

- Jeśli po pandemii będzie się się utrzymywać wysoka stopa bezrobocia, to ożywienie gospodarcze będzie bardzo trudne. Ale jeśli bezrobocie gwałtownie spadnie, a w tym samym czasie wzrośnie produkcja przemysłowa i mobilność ludzi, to z pewnością taki scenariusz będzie możliwy do spełnienia, mówi analityk naftowy. Ma jednak duże wątpliwości, czy zwykły ruch lotniczy zostanie przywrócony przed rokiem 2023.

RUCH LOTNICZY: Podróże samolotami i samochodami są ważne pod kątem wzrostu popytu na ropę. Analityk naftowy Helge André Martinsen nie wierzy jednak, że ruch lotniczy wróci do normy przed rokiem 2023. Zdjęcie: Sas

Obserwowany, niedawny wzrost cen ropy od poziomu 20 dolarów jest związany ze wzrostem zużycia ropy, ponieważ gospodarki kolejnych krajów rozpoczęły wchodzenie w stan ożywienia. Zdaniem analityka, kluczowy był również ruch wykonany tej wiosny przez organizację OPEC. Organizacja Krajów Eksporterów Ropy Naftowej zgodziła się bowiem na głębokie ograniczenie produkcji ropy, aby zapobiec nadmiernemu zalaniu świata surowcem.

OPEC: OPEC i kraje partnerskie zgodziły się w maju na cięcia w wydobyciu ropy w wysokości 9,7 mln baryłek dziennie - co jest historycznie znaczącym wynikiem. Mohammed Barkindo (po lewej) jest sekretarzem generalnym organizacji. Książę Arabii Saudyjskiej Abdulaziz bin Salman i rosyjski minister energii Alexander Novak należą do jej najbardziej wpływowych członków. Foto: Jon Gambrell (AP)

OPEC wraz z krajami partnerskimi, takimi jak Rosja zapewnił, że nikt nie będzie produkował tyle ropy, co zwykle. Poprzednie umowy między OPEC a krajami partnerskimi często były łamane, w efekcie nie przestrzegano umów dotyczących ograniczeń w wydobyciu. Tym razem zdecydowana większość krajów, w tym Rosja i Arabia Saudyjska, dotrzymała obietnic.

- Wydaje się, że wszystkie kraje stowarzyszone w OPEC + kraje partnerskie zdały sobie sprawę, że sytuacja jest tym razem wyjątkowa i brak podjętych działań skutkować będzie pogorszeniem i tak już dramatycznej sytuacji, mówi Martinsen.

