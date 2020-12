Poczta pneumatyczna: W ten sposób w Stortinget nadal wysyła się 5.000 wiadomości rocznie

Nawet 150 lat od oddania jej do użytkowania, pneumatyczna poczta rurowa jest wciąż bardzo popularna wśród pracowników norweskiego parlamentu Stortinget.

Już od ponad 150 lat wiadomości ukryte w plastikowych tubach transportowane są przez system rur ukrytych w ścianach norweskiego parlamentu. Jeśli jednak dyrektor Stortinget Marianne Andreassen zrealizuje swój plan, pneumatyczna poczta zostanie zamknięta.

Pierwszy na świecie

Kiedy budynek Stortingu został ukończony w 1866 roku, był to jeden z pierwszych gmachów na świecie, mający wbudowany w ściany system pneumatycznej poczty rurowej. Stało się tak dlatego, że szwedzki architekt Emil Victor Langlet, był zafascynowany innowacjami technologicznymi i udało mu się sprowadzić z Francji najnowocześniejszy system poczty rurowej.

- To była najnowsza nowinka z Paryża. I wyobraź sobie, że oni już wówczas myśleli o umieszczeniu systemu w ścianach. To było absolutnie fantastyczne, opowiada Andreassen.

Zaraz przy wejściu do hali Stortingu, na prawo od drzwi do loży prasowej, zobaczyć możemy na ścianie niepozorne małe, metalowe drzwi. Jeśli je otworzymy, ujrzymy stację, z której wysłano pierwszą wiadomość ukrytą w plastikowej tubie - z holu do archiwum.

Wciąż około 5.000 dokumentów przepływa rocznie przez system prawie 1.000 metrów rur, pomiędzy 40 stacjami poczty pneumatycznej zlokalizowanymi w różnych częściach Stortingu. Każda stacja ma swój własny numer i każda z nich wciąż może przyjąć pocztę z nawet 16 innych pocztowych stacji.

Wkrótce jednak ten wyjątkowy system zostanie zlikwidowany.

- Przez najbliższe trzy lata będziemy przechodzić przez duży program digitalizacji. Celem jest likwidacja potrzeby przesyłania przesyłek przy pomocy poczty pneumatycznej, stwierdza Andreassen.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Używany do przesyłania różnych rzeczy

Wśród pracowników Stortinget poczta rurowa jest nadal popularna, zwłaszcza gdy w parlamencie prowadzone są dyskusje i prace dotyczące istotnych spraw. Wkłady z kartkami, na których zapisane są poszczególne, przedyskutowane ustalenia latają wówczas tam i z powrotem między biurami.

Wysyłane są również inne rzeczy, przyznaje inżynier wydziału Ståle Lønnkvist, który nadzorował pocztę rurową. Krążą między innymi plotki, że członkowie pewnej partii wysłali pocztą rurową na Boże Narodzenie małe butelki likeru Bailey's.

- Kiedyś wysłano kieliszek wina, ale był pusty, kiedy dotarł, opowiada Lønnkvist.

Nawet jeśli poczta rurowa zostanie zamknięta, sam system pozostanie w ścianach i w suficie.

- Wciaż ma bowiem wartość historyczną - mówi Andreassen.

Podzielone opinie

Wśród polityków w Stortinget, co być może nie jest zaskakujące, panują podzielone opinie na temat poczty rurowej.

- Poczta tubowa to ciepły sposób komunikacji, w przeciwieństwie do niekończących się serii zimnych e-maili z elektronicznymi dokumentami, mówi. Na przykład poczta tubowa umożliwia perfumowanie dokumentów przed ich wysłaniem, co może życzliwie nastawiać odbiorcę przesyłki, mówi polityk Partii Centrum Geir Pollestad.

Liderka Partii Postępu (Frp) Siv Jensen uważa natomiast, że już najwyższy czas by zezłomować stary system.

- Wszystko ma swój czas. Są partie w parlamencie, które nie są zadowolone z wprowadzanych zmian. Nie powinniśmy zatem być zaskoczeni, jeśli pewnego dnia pojawi się propozycja ponownego użycia poczty tubowej - mówi.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Slik sender Stortingets fortsatt 5000 meldinger i året - nå står rørposten for fall (NTB)

Reklame Uniteds viktigste spiller har gitt dem et problem