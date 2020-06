Pogoda jak marzenie: Tak można sprawdzić poziom promieniowania UV

Nadchodzi słoneczna aura, a od teraz można dokładnie sprawdzić, jakie będzie promieniowanie UV.

- Norwegowie używają zbyt mało kremów chroniących skórę przed promieniowaniem UV. Prawie połowa tych, którzy doznali poparzenia słonecznego twierdzi, że co prawda aplikowała na ciało kremy przeciwsłoneczne, lecz używała ich za mało, mówi Lill Tove Nilsen, dyrektor w Urzędzie Ochrony przed Promieniowaniem i Bezpieczeństwem Nuklearnym (DSA),

W popularnej norweskiej aplikacji pogodowej YR uruchomiono zatem alert UV, który pokazuje spodziewaną intensywność promieniowania UV w danej lokalizacji. Usługa została opracowana we współpracy z telewizją NRK, Norweskim Instytutem Meteorologicznym i Dyrekcją Ochrony przed Promieniowaniem i Bezpieczeństwem Jądrowym (DSA).

30 stopni

W ciągu nadchodzących dni możemy spodziewać się naprawdę ładnej pogody.

- W wielu miejscach w Norwegii jest tak gorąco jak, jak na południu Europy, mówi w rozmowie z Nettavisen meteorolog Charalampos Sarchosidis z Instytutu Meteorologicznego.

Drammen to pierwsze miejsce, w którym w poniedziałek odnotowano 30 stopni. W całym kraju panuje upał i podobnie wysokie temperatury trwać będą przynajmniej do weekendu. Spodziewane są również opady.

- To typowe, gdy robi się tak gorąco. Przy napływach wilgotnego powietrza, spodziewać się możemy niewielkich burz, które jednak nie dadzą obfitych opadów deszczów, a przyajmniej nie takich, które zmniejszyłyby zagrożenie pożarem w lasach, mówi Sarchosidis.

Temperatura wody 20 stopni

Po kilku upalnych dniach rośnie również temperatura wody. Według gminy Oslo temperatura wody zarówno w Huk, jak i w Frysja w Oslo to aktualnie 19 stopni. Jest to zgodne z prognozami meteorologów, którzy w poniedziałek podali następujące temperatury wody w kąpieliskach:

Asker: 20 stopni,

Oslo: 19 stopni,

Stavern: 19 stopni,

Hvaler: 18 stopni,

Lindesnes: 17 stopni,

Stavanger: 17 stopni,

Bergen 16 stopni.

Gmina Stavanger podała, że 15 czerwca zmierzono 14,2 stopnia w Godalen a 17 stopni w Møllebukta i Vaulen. Nieco dalej na północ, w Trondheim, temperatura zmierzona w Sjøbadet wyniosła10,6 stopni.

Zbyt małe ilości kremu

Jeśli sprawdzasz pogodę w aplikacji YR, teraz możesz także sprawdzić poziom promieniowania UV. Lill Tove Nilsen z DSA twierdzi, że alarm UV jest obecnie dostępny tylko w aplikacji, ale wkrótce będzie także dostępny na stronie internetowej YR.

Promieniowanie UV zależy od:

pory roku i pory dnia: największe promieniowanie jest latem między 11:00 a 16:00;

warstwy ozonowej: istnieją naturalne różnice w grubości warstwy ozonowej - grubość tej warstwy ma wpływ na to, ile promieni UV dociera do powierzchni ziemi;

poziom zachmurzenia: gęste chmury zatrzymują promienie UV, natomiast chmury rozproszone mogą promieniowanie wzmacniać - alarm UV zakłada, że niebo jest bezchmurne. Informuje więc, ile promieniowania UV dociera do nas z bezchmurnego nieba;

odbicie: tylko połowa promieni UV dociera do nas bezpośrednio - reszta promieniowania odbija się od przedmiotów wokół nas i dociera do nas w sposób pośredni; dlatego właśnie, nawet używając parasola ochronnego można ulec poparzeniu.

Promieniowanie UV wyrażane jest jako indeks w skali od 1 do 11+, gdzie 1 jest promieniowaniem najsłabszym. W południowej Norwegii w środku dnia w czerwcu i lipcu wartość indeksu UV wynosi około 6. Jest to wystarczająco silne promieniowanie, by poparzyć jasną skórę i to w stosunkowo krótkim czasie.

- Podczas opalania bez stosowania kremów z filtrem i odzieży chroniącej ciało, większość ludzi oparza skórę już po bardzo krótkim czasie ekspozycji na słońce. Najlepiej jest zatem ograniczać czas spędzany na słońcu, zakrywać ciało odzieżą i nosić nakrycia głowy, mówi Nilsen i dodaje.

- Wiele osób polega wyłącznie na działaniu kremów z filtrami przeciwsłonecznymi, ale smaruje się nimi niewystarczająco. Najbardziej skuteczne jest zaaplikowanie kremu na skórę, pozostawienie go do wchłonięcia, a następnie posmarowanie się ponowne.

