Pogotowie Ratunkowe: - Ludzie poddani koronawirusowej kwarantannie chodzą do sklepów i klubów fitness

Ludzie, którzy mogą stwarzać ryzyko zarażenia, rezygnują z pójścia do pracy, ale nadal chodzą do sklepów i klubów fitness, informuje dyrektor Pogotowia Ratunkowego.

- Otrzymaliśmy kilka zgłoszeń, że osoby, które powinny przebywać w domowej kwarantannie, funkcjonują normalnie, z tym jednym wyjątkiem, że nie chodzą do pracy. Osoby przebywające w kwarantannie chodzą do sklepów i klubów fitness. Nie wolno tego robić, mówi z gazetą w rozmowie z Bergens Tidende Dagrun Waag Linchausen, szefowa norweskiego Pogotowia Ratunkowego.

Dagrun Waag Linchausen podkreśla w wywiadzie, że zasady kwarantanny obowiązują 24 godziny na dobę, a nie tylko w godzinach pracy.

Do wieczora w środę w Norwegii zdiagnozowano już 56 przypadków zarażenia koronawirusem. Oznacza to, że w ciągu dwóch dni liczba zainfekowanych wzrosła ponad dwukrotnie.

- Bardzo sfrustrowana

Jedną z osób, która zareagowała na informacje o łamaniu zasad kwarantanny, jest matka małego dziecka, Rebecca Island z Bergen.

W komentarzu na Facebooku napisała, że sama choruje na raka i zwróciła uwagę, że łamanie zasad kwarantanny może mieć znaczące konsekwencje dla innych.

- To mnie frustruje! Jestem chorą na raka, matką małego dziecka. Każdego dnia walczę z chorobą o przetrwanie kolejnego dnia. Jestem całkowicie zależna od opieki medycznej, którą mogę uzyskać w szpitalu. Zachorowanie na koronawirusa czy nawet poddanie mnie kwarantannie może mieć ogromne konsekwencje dla ludzi takich jak ja. To zagrożenie naszego życia! Zatem łamanie zasad kwarantanny jest bezmyślne i nieodpowiedzialne. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się infekcji jest ważnym, zbiorowym wysiłkiem, który jako społeczeństwo musimy podjąć, aby zapobiec utracie życia innych, napisała Rebecca w komentarzu do postu BT.com na Facebooku.

- Czy chcecie mieć czyjąś krew na rękach? Pozdrowienia od matki małego dziecka, która chce żyć!

Rebecca Island z Bergen odpowiada osobom decydującym się na złamanie zasad kwarantanny. Zdjęcie prywatne

W rozmowie z Nettavisen Rebecca Island mówi, że jest bardzo zdenerwowana, gdy czyta, że zdrowi ludzie nie biorą pod uwagę poważnych konsekwencji, jakie nowy wirus może mieć dla osób będących w grupie podwyższonego ryzyka, czyli np. w podeszłym wieku czy chorujących na inne choroby.

- Ludzie muszą zrozumieć, że ponosimy w tym wypadku zbiorową odpowiedzialność za zapobieganie rozprzestrzenianiu się infekcji. To, że niektóre osoby nie mają objawów choroby, nie oznacza, że nie mogą być nosicielami wirusa i tym samym zarażać zdrowiu i życiu innych. W końcu osoby te zostały poddane kwarantannie z jakiegoś powodu. Trzeba postępować zgodnie z zaleceniami, nawet jeśli osoby te czują się dobrze, mówi.

Izolacja i kwarantanna

Działania Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) prowadzone są na podstawie dwóch różnych koncepcji; izolacji i kwarantanny. Osoby, u których zdiagnozowano zakażenie koronawirusem lub oczekują na wyniki badania, powinni pozostać w izolacji domowej. Oznacza to, że pacjent nie powinien wychodzić z domu.

Z drugiej strony osoby, które miały bliski kontakt z zarażoną osobą, czyli np. członkowie rodziny, powinni przebywać w domowej kwarantannie. Oznacza to, że można wyjść z własnego domu, ale zaleca się unikanie bliskiego kontaktu z innymi, pisze FHI na swoich stronach.

Oznacza to, że należy unikać:

• chodzenia do szkoły i pracy,

• podróży i transportu publicznego,

• innych miejsc, w których można łatwo zbliżyć się do innych.

Osoby naruszające zasady kwarantanny nie są karane:

- Nie mamy narzędzi do wprowadzenia sankcji dla osób łamiących zasady kwarantanny, ale możemy jedynie zachęcać ludzi do wzięcia odpowiedzialności społecznej, aby ograniczyć infekcje. Mówi szefowa Pogotowia Ratunkowego (Legevakten).

Ostrzejsze zasady w Danii

W Danii zasady są nieco inne. Rząd upoważnił policję do aresztowania podejrzanych o zakażenie wirusem, którzy odmawiają przeprowadzenia testu na obecność koronawirusa lub odmawiają pozostania w izolacji.

W przepisach dotyczących zapobieganiu i zwalczaniu epidemii istnieją specjalne klauzule, które zezwalają władzom duńskim na stosowanie kompleksowych środków przymusu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, informuje NTB.

Policja może aresztować osoby podejrzane o bycie zarażonymi, a odmawiające badań. To samo dotyczy zainfekowanych, którzy nie chcą pozostać w domowej kwarantannie, pisze gazeta Politiken.

Ustawodawstwo umożliwia również izolowanie obszarów, w których istnieje podejrzenie infekcji.

Urząd ds. zdrowia reaguje

Bjørn Guldvog, dyrektor Urzędu ds. zdrowia, na czwartkowej konferencji prasowej wystapił z jasnym komunikatem dla tych, którzy zostali umieszczeni w domowej kwarantannie:

- Otrzymujemy konkretne informacje o tym, że osoby poddane domowej kwarantannie nie przestrzegają przepisów i, na przykład, chodzą na zakupy. Muszę podkreślić, jak ważne jest, aby każdy przestrzegał przepisów. Kwarantanna domowa oznacza, że poddane jej osoby nie powinny spotykać się z innymi ludźmi niż z tymi, z którymi mieszkają, powiedział Guldvog.

Dyrektor Urzędu ds. zdrowia mówi, że nie wyklucza zaostrzenia przepisów, jeśli będzie to konieczne, ale ma nadzieję, że jasne przesłanie z wysłane w kierunku poddanych kwarantaniie będzie wystarczająco skuteczne.

