Policja pracuje jeszcze intensywniej: - Wyższe kary za nieprzestrzeganie obostrzeń

Dodatkowe kary dla łamiących prawo w czasie pandemii.

Dyrektywy wprowadzone w związku z pandemią zostały zrewidowane przez Prokuratora Generalnego, a ich obowiązywanie zostało przedłużone do 1 czerwca 2021 roku.

- Przedstawiono wytyczne dotyczące kar za określone naruszenia przepisów związanych z koronawirusem - na mocy ustawy o chorobach zakaźnych. Niektóre z nich niosą ze sobą wzrost stawek mandatów wystawianych przez policję w Oslo, podaje Okręg Policji w Oslo w swoim komunikacie prasowym.

Nowe dyrektywy mają zastosowanie w całej Norwegii, ponieważ są to zaktualizowane wytyczne ustanowione przez Prokuratora Generalnego. Całą Dyrektywę można przeczytać tutaj. Ponieważ Prokurator Generalny jedynie «udziela wskazówek», wysokość stawek kar zależy od poszczególnych okręgów policyjnych. Okręg policji w Oslo już podjął decyzję, że łamanie obowiązujących środków kontroli rozprzestrzeniania się infekcji będzie karane wysokimi grzywnami.

Podwojenie wysokości grzywien

Podwyższenie stawki grzywny odczują w portfelu ci, którzy zostaną przyłapani na naruszeniu zakazu prywatnych spotkań z więcej niż 10 uczestnikami. Takie ograniczenie obwiązuje aktualnie w Oslo. Stolica Norwegii od ponad dwóch miesięcy podlega najsurowszym w kraju restrykcjom pandemicznym.

- Wysokość grzywny zostaje podwojona z 10.000 do 20.000 koron dla organizatora spotkania oraz z 5.000 do 10.000 koron dla uczestnika. To samo dotyczy spotkań, których miejsce uniemożliwia, by wszyscy uczestnicy mogli zachować od siebie odległość przynajmniej 1 metra, podaje Okręg Policji w Oslo.

Rygor przy wjeździe do kraju

Jeśli przybywający do Norwegii nie chce poddać się testom na obecność koronawirusa, policja może nałożyć grzywnę w wysokości 20.000 koron.

- Wzrost stawek mandatów podkreśla wagę łamania zasad obowiązujących w czasie pandemii. Każdy ma obowiązek dbać o przestrzeganie zasad kontroli rozprzestrzeniania się infekcji - mówi Beate Brinch Sand, z Okręgu Policji w Oslo.

Bardzo drogie nielegalne serwowanie alkoholu

Rosną nie tylko stawki za prywatne spotkania. Policja ma także jasny przekaz dla firm, które próbują łamać zasady dotyczące zakazu serwowania alkoholu. Jest to szczególnie istotne w Oslo, w którym zakaz spożywania alkoholu w pubach i barach obowiązuje od ponad dwóch miesięcy.

- Za złamanie zakazu serwowania alkoholu grozi mandat w wysokości nawet 50.000 koron. Minimalna stawka kary wzrosła z 10.000 do 20.000 koron, podano w komunikacie prasowym.

- Grzywna za naruszenie nakazu zamknięcia miejsc i firm, w których w pomieszczeniach zamkniętych odbywają się zajęcia kulturalne, rozrywkowe lub rekreacyjne, wzrosła z 20.000 do aż 50.000 koron, pisze Okręg Policji w Oslo.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Politiet går enda hardere til verks: - Skal understreke alvoret i å bryte koronareglene (Mario Andrés Neira Torres)

