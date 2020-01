Policyjna Służba Wywiadowcza (PST) oskarża dwóch naukowców z NTNU

Policyjna Służba Wywiadowcza (PST) bada, czy naukowcy przekazali Iranowi informacje, które mogą przyczynić się do produkcji broni masowego rażenia.

Podejrzani naukowcy pracują na Norweskim Uniwersytecie Nauk Przyrodniczych i Technologii (NTNU) i zostali zawieszeni, nie mają jednocześnie dostępu do swojej placówki badawczej. Są podejrzani o przyczynienie się do udostępnienia danych poprzez zapewnienie nieautoryzowanego dostępu do systemu komputerowego. Takie informacje podała Universitetsavisa, która jako pierwsza wspomniała o sprawie.

- Śledztwo prowadzone jest w powiazaniu ze środowiskiem złożonym z osób obcego pochodzenia, powiedział Trond Hugubakken, dyrektor ds. komunikacji PST w rozmowie z Universitetsavisa.

Wszczęto alarm

Kierownictwo Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Produkcji (MTP) zaalarmowało odpowiednie służby w kwietniu ubiegłego roku. Nastąpiło to po wykryciu naruszenia danych. W tym samym czasie, dwóch naukowców uniwersytetu gościło grupę naukowców z Iranu.

- Wszyscy naukowcy, zarówno personel NTNU, jak i irańscy zaproszeni badacze, korzystali przez krótki czas lecz stosunkowo intensywnie ze specjalnego laboratorium, zwanego laboratorium nanomechanicznym, powiedział prorektor ds. badań i komunikacji Bjarne Foss.

- Nielegalne

Foss w wywiadzie dla NRK opowiedział co zrobili naukowcy w czasie pobytu w laboratorium:

- Przeprowadzili analizy zaawansowanych materiałów. Następnie uzyskane wyniki zostały udostępnione przez Internet, aby można było je wyeksportować w dowolne miejsce. To nielegalne, powiedział Foss w rozmowie z NRK.

Dwaj oskarżeni badacze nie skomentowali jeszcze stawianych im zarzutów.

