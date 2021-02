Politycy Frp wściekli po zwolnieniu z aresztu «kobiety z IS»: - Tego się właśnie obawialiśmy

Silne reakcje w Partii Postępu po zwolnieniu z aresztu «kobiety z IS».

We wtorek NRK poinformowało, że na kilka dni przed rozpoczęciem procesu «kobiety z IS» zostanie zwolniona z aresztu.

30-letnia matka dwójki dzieci jest oskarżona o udział w organizacji terrorystycznej IS. Kobieta twierdzi, że teraz nie ma już nic wspólnego z grupą terrorystyczną oraz że porzuciła swój nikab.

Kobieta została zatrzymana, ponieważ PST uznało, że ​​może mieć wpływ na świadka, którego policja chciałaby przesłuchać. Ponieważ nie ma możliwości przeprowadzenia przesłuchania, tym samym nie ma już dalszych podstaw do jej zatrzymania.

Jon Helgheim, rzecznik polityki imigracyjnej Partii Postępu (Frp), uważa, że ​​ zwolnienie kobiety z aresztu jest dokładnie tym, przed czym jego partia ostrzegała.

- Prokuratorzy robią co mogą i co muszą zrobić. Ale mamy rząd, który zapewnił, że sprowadzenie kobiety podejrzanej o terroryzm do Norwegii jest całkowicie bezpieczne. A teraz kobieta ta swobodnie opuszcza areszt. To rząd powinien wziąć za to odpowiedzialność, mówi Helgheim.

Rząd tłumaczy, że poważna choroba syna kobiety IS skłoniła władze do pomocy rodzinie w powrocie do Norwegii. Sprawa ta zadecydowała o odejściu Partii Postępu z koalicji rządowej.

- Dokładnie tego się obawialiśmy. Nie ma kontroli nad tym, co się dzieje. W efekcie mamy kobietę podejrzaną o terroryzm, która swobodnie będzie funkcjonować w społeczeństwie, mówi w rozmowie z Nettavisen.

- Kobieta zadeklarowała jednak, że nic już jej nie łączy z grupą terrorystyczną oraz że porzuciła swój nikab. Co o tym myślisz?

- Nie mam dogłębnej wiedzy na temat tej sprawy. Ale wiem, że prawie wszyscy bojownicy i kobiety skazani za terroryzm tłumaczą, że to nie był ich wybór. Ocena należy od sądów. Chodzi mi jednak o to, że znaleźliśmy się w sytuacji, w której absolutnie nie powinniśmy się znaleźć, mówi Helgheim.

- Jednak rząd zapewnia, że najważniejsza w tym wypadku była poważna choroba chłopca - czy w takiej sytuacji mieliśmy wybór? Czy mogliśmy nie sprowadzić rodziny do Norwegii?

- Rząd oparł tak niebezpieczną operację na jednej informacji i jednym roszczeniu. Opinia publiczna nie miała żadnej możliwości sprawdzenia, czy podstawa do podjęcia decyzji była prawdziwa. Sprawa jest bardzo poważna.

Jon Helgheim zapewnia, że ​​nie ma potrzeby upubliczniania szczegółowych informacji na temat stanu zdrowia, ale uważa, że ​​rząd powinien być poinformowany.

