Politycy Venstre, KrF i Høyre dyskutowali o opłatach drogowych – bez przedstawicieli Frp

Politycy Venstre i Partii Chrześcijańsko-Ludowej (KrF) mają nadzieję na szybkie rozwiązanie rządowego konfliktu wokół opłat drogowych, aby móc zacząć rozmawiać o innych problemach kraju.

W środę wieczorem spotkali się liderzy partii Venstre, KrF i Høyre. Powodem spotkania był wewnątrzrządowy konflikt dotyczący rozwiązań w systemie bramkowych opłat drogowych, podała telewizja NRK.

W spotkaniu nie wzięli udziału przedstawiciele Partii Postępu (Frp).

Krajowy zarząd Frp zaakceptował w niedzielne popołudnie pierwotny zarys nowych rozwiązań związanych z poborem bramkowych opłat drogowych i liderka ugrupowania Siv Jensen, uznając negocjacje za zakończone, nie zdecydowała się wziąć udziału w spotkaniu koalicjantów.

Już wcześniej było jednak jasne, że liderka koalicyjnej partii Venstre Trine Skei Grande nie zgadza się z propozycją zmian w systemie opłat drogowych i domaga się dalszych, wewnątrzrządowych negocjacji i nowych ustaleń.

- Nie mogę nic na ten temat powiedzieć, ale mamy wiele pomysłów na to, jak możemy poprawić środowisko i jakość powietrze w miastach, mówi Grande.

Wstrzymana kampania wyborcza

Lider Partii Chrześcijańsko- Ludowej Kjell Ingolf Ropstad postanowił w środę zawiesić kampanię wyborczą w południowej części kraju i powrócić do Oslo. Według agencji informacyjnej NTB to premier Solberg poprosiła Ropstada o powrót do stolicy.

Przeczytaj także: - Stoimy w obliczu kryzysu klimatycznego, a nie kryzysu opłat drogowych.

- Ciągle komunikuję się z pozostałymi członkami KrF, ale ten proces nie powinien przeciągać się w czasie z naszego powodu. Pomożemy znaleźć rozwiązanie tego problemu. Rozwiązanie, które jest dobre dla środowiska i zapewnia rozwój transportu publicznego, takiego jak kolej miejska w Bergen, oraz które jednocześnie obniża obciążenia mieszkańców związane z opłatami drogowymi, mówi Ropstad.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Nagły powrót z Islandii

We wtorek premier Erna Solberg postanowiła wcześniej opuścić Islandię, aby podjąć próbę załagodzenia konfliktu wokół opłat drogowych, jaki wybuchł pomiędzy koalicjantami.

- Mogę potwierdzić, że wracamy już do domu. Program spotkania został zrealizowany już dziś południu, a my opuszczamy Islandię nieco wcześniej niż planowaliśmy, napisał w SMS-ie do Nettavisen sekretarz stanu Rune Alstadsæter.

Optymistyczne liderki

Pytani dzisiaj o postępy w negocjacjach, koalicjanci nie chcieli udzielać odpowiedzi, ale wydawali się być optymistycznie nastawieni do możliwych efektów prowadzonych negocjacji.

- Nie mamy w rządzie żadnego kryzysu opłat drogowych, stwierdziła w rozmowie z Nettavisen liderka Partii Postępu Frp i minister finansów Siv Jensen.

- Mam nadzieję, że wkrótce znajdziemy rozwiązanie. Wtedy możemy zacząć mówić o innych elementach kampanii wyborczej, powiedziała w rozmowie z agencją informacyjną NTB liderka Venstre Trine Skei Grande.

Grande nie chciała odpowiedzieć na pytanie, czy w rozmowach brała udział przewodnicząca Frp Siv Jensen.

- Myślę, że mamy okazję znaleźć dobre rozwiązania i znaleźć równowagę między różnymi punktami widzenia. Wszystko zależy teraz od dobrej woli nas wszystkich, mówi premier Erna Solberg.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

NRK: Venstre, KrF og Høyre møtes for å diskutere bompengesaken - uten FrP (HannaReppen Kvikstad, NTB)