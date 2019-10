Politycy z Oslo reagują po weekendzie przemocy w stolicy

Po weekendzie naznaczonym serią przestępczych wydarzeń, które miały miejsce w Oslo, politycy domagają się podjęcia działań. Krewny Ministra Sprawiedliwości był jedną z kilku przypadkowych ofiar przemocy.

Tylko podczas jednej, sobotniej nocy w Oslo miało miejsce 20 przypadków użycia przemocy. Także w niedzielną noc doszło do przestępczych zdarzeń. Jedną z ofiar przemocy był wujek ministra sprawiedliwości Jørana Kallmyra (Frp).

W niedzielne popołudnie służby kryminalne okręgu policyjnego Oslo informowały agencję informacyjną NTB, że nie posiada jeszcze pełnego zestawienia liczby zdarzeń kryminalnych z minionego weekendu. Wielu sprawców to młodzi mężczyźni o pochodzeniu innym niż norweskie. Do tej pory aresztowano pięciu nastolatków. W przeszłości wszyscy aresztowani mieli już kontakt z policją.

Aresztowani to osoby, którzy w niedzielę w nocy na Slemdalsveien pobili 20-letniego mężczyznę zadając mu kilkukrotnie kopnięcia w głowę.

Z kolei gazeta VG przedstawiła zdarzenie, w którym to czterdziestoletni mężczyzna jadąc do miasta na spotkanie z przyjaciółmi został zaatakowany w windzie na stacji metra Romsås tuż po północy. Odniesione przez niego obrażenia to: złamane żebro oraz okaleczenia twarzy i głowy.

- Rosnąca ilość przemocy

Jan Bøhler polityk Partii Pracy Ap w rozmowie z VG mówi, że z niepokojem obserwuje wzrost przemocy w stolicy. Opisuje to jako .

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Jan Bøhler chciałby uzyskać więcej informacji na temat sprawców wykroczeń i uważa, że zarówno policja, jak i Natteravnen * (Nocne Kruki – ochotnicza straż stołecznych ulic) powinni wzmocnić swoją obecność w mieście. Według Bøhlera kary za dokonane wykroczenia powinny być na tyle dotkliwe, by miały też działanie odstraszające.

* - Natteravnene (Nocne Kruki) to neutralna politycznie i religijnie organizacja, która stara się, aby centrum miasta było bezpiecznym miejscem dla wszystkich mieszkańców. Organizacja Natteravnene działa od 1990 roku.

Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości

W poniedziałek Minister Sprawiedliwości spotykał się z przewodniczącym Rady Miasta Oslo Raymondem Johansenem (Ap) na zaplanowanym spotkaniu w sprawie przestępczości nieletnich. Tematem spotkania miały być również wydarzenia minionego weekendu.

W niedzielę Johansen w wywiadzie do Aftenpsoten powiedział, że rolą rządu jest dopilnowanie, by policja mogła skutecznie łapać młodocianych przestępców.

- Muszę upewnić się, że w Oslo jest wystarczająca ilość zaangażowanych środków policyjnych, które dobrze wykonują działania prewencyjne. Chcę być pewien, że policjanci są obecni w całym mieście i że mogą zapewnić społeczeństwo, że mają kontrolę nad tym co dzieje się w stolicy, powiedział Johansen w TV 2 w niedzielny wieczór.

Høyre chce zwiększenia wsparcia dla Nocnych Kruków

Eirik Lae Solberg lider grupy Høyre w radzie miasta, twierdzi, że rada straciła kontrolę nad przemocą w stolicy. W wypowiedzi dla Aftenposten uzasadnia to stwierdzenie słabym wsparciem finansowym Rady Miasta dla dobrowolnych wysiłków podejmowanych przez ludzi w pracy prewencyjnej. Lae Solberg stwierdził ponadto, że Høyre zaproponuje zwiększenie wsparcia dla Nocnych Kruków i aktywności ulicznej Czerwonego Krzyża.

Nocne Kruki otrzymały w tym roku 400.000 koron wsparcia, co jest kwotą niższą niż pomoc przekazana tej organizacji w minionych latach. Sekretarz generalny Nocnych kruków Lars Norbom powiedział, że rozwój sytuacji w mieście jest przerażający, co przy zmniejszającym się wsparciu miasta powoduje, że członkowie organizacji nie są w stanie być obecni we wszystkich dzielnicach Oslo.

Karać rodziców

Himanshu Gulati (Frp), przedstawiciel parlamentu i członek komisji sprawiedliwości, chciałby aby za przestępstwa popełnione przez osoby niepełnoletnie karani byli rodzice. Karą mogłoby być np. pozbawienie ich świadczeń socjalnych - takich jak zasiłek na dziecko. Rodzice muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności i postawieni przed sądem za przestępstwa dokonywane przez ich nieletnie dzieci, powiedział Gulati w rozmowie z NTB.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Oslo-politikere reagerer etter voldshelg i hovedstaden (NTB, Stig Martin Solberg)