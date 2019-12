Polityka i handel przygraniczny: – Tchórzostwo i ignorancja

Piwo w norweskim sklepie obłożony jest nawet 15 razy wyższymi opłatami niż piwo w Szwecji. Norweski poziom podatków wpływa negatywnie na eksport, wpływy podatkowe, miejsca pracy i zdrowie publiczne, mówi dyrektor Virke.

Według nowych statystyk Norweskiego Centralnego Biura Statystycznego (SSB) wartość handlu przygranicznego w okresie IV. kwartał 2018 – III. kwartał 2019 wzrosła o 15,1 procent (w porównaniu do poprzedniego okresu czterech kwartałów).

Są to najwyższe obroty w historii, podało SSB.

Jedną z przyczyn, dla których Norwegowie kupują tak dużo produktów spożywczych w Szwecji jest różnica w podatku od alkoholu w obu krajach. Na kufel piwa w Norwegii nałożona jest przykładowo 15-krotnie wyższa opłata niż w Szwecji. Wino w kartonie w Norwegii kosztuje prawie 200 koron więcej niż w sklepach szwedzkiego sąsiada.

- Tak wysoki poziom opłat i podatków prowadzi do przenoszenia norweskich miejsc pracy i dochodów podatkowych za granicę oraz zwiększa ryzyko w obszarze zdrowia publicznego. A w dodatku, dyskusje na temat opłat są w Norwegii nadal politycznym tabu, mówi Harald Andersen, dyrektor ds. handlu w Virke, norweskiej organizacji zrzeszającej przesiębiorców.

- 17,6 miliarda koron w handlu przygranicznym to ogromna kwota. Dzięki temu Szwecja stała się czwartym co do wielkości sklepem spożywczym w Norwegii. Ignorowanie tego faktu przez polityków to tchórzostwo i ignorancja, powiedział Andersen w rozmowie z Nettavisen.

1 korona w Szwecji - 15 w Norwegii

Nettavisen uważnie przyjrzał się podatkom od alkoholu w Norwegii i Szwecji. Różnice są tak duże, że nałożone w Norwegii opłaty na alkohol stanowią czasem niemalże całość jego ceny w Szwecji.

Szwedzkie podatki od alkoholu (plus 25 procent podatku VAT):

Piwo powyżej 2,8 procent alkoholu: 2,02 SEK za litr

Wino 8,5 - 15 procent alkoholu: 26,18 SEK za litr

Źródło: Skatteverket.se

Norweskie podatki od alkoholu (plus 25 procent podatku VAT):

Piwo: 3,7-4,7 procent alkoholu: 22,40 koron za litr

Wino/piwo od 4,7 do 22 procent objętościowych alkoholu: 5,01 koron za procent na litr.

Źródło: Skatteetaten.no

Butelka wina (0,7 l) z 13 procentami alkoholu w Szwecji obłożona będzie zatem podatkiem w wysokości 18,3 szwedzkich koron, podczas gdy na to samo wino Norwegii nałożona zostanie opłata w wysokości 46,5 norweskich koron. Opłaty nałożone na trzylitrowy karton wina w Norwegii to 137 norweskich koron natomiast w Szwecji tylko 78,5 koron.

Na pół litra piwa o zawartości alkoholu 6 procent nałożona zostanie w Szwecji opłata na poziomie 1,01 szwedzkiej korony, natomiast takie samo piwo w Norwegii obłożone zostanie podatkiem w wysokości 15 koron norweskich.

Andersen zwraca uwagę, że zarówno w Danii, jak i Szwecji, polityczną reakcją na wzrost wartości handlu przygranicznego jest obniżanie opłat.

Andersen jako przykład zmian i właściwej reakcji na sytuację pozakazuje Finlandię. Wielu Finów podróżowało do krajów bałtyckich lub Szwecji, aby kupić mocne piwo. Rząd Finlandii pozwolił by mocniejsze piwo mogło być sprzedawane w zwykłych sklepach spożywczych. Po tej zmianie dochody z podatków wzrosły, a konsumpcja spadła.

- Finowie kupują teraz mniej, gdyż nie są zmuszeni do kupowania na zapas. Zdajemy sobie sprawę, że powodem nakładania specjalnych podatków na określone towary jest chęć, aby statystyczny Norweg kupował tych towarów mniej. Prawda jest jednak taka, że takie działania mają sens jedynie do pewnego poziomu. W tej chwili, w handlu przygranicznym, Norwegowie wydają na te towary dużo więcej.

BARDZO KRYTYCZNIE: - Brak reakcji to tchórzostwo i ignorancja, a brak działań kosztuje nasz kraj bardzo dużo, mówi Harald Andersen, dyrektor ds. handlu w organizacji Virke. - Wiemy, że Norwegowie wydają miliardy koron w szwedzkich sklepach monopolowych Systembolaget. Może nasz rząd powinien sprawdzić, dlaczego jeden z największych szwedzkich sklepów z alkoholem znajduje się w gminie z tak niewielką liczbą mieszkańców, mówi Ingunn Jordheim, sekretarz generalny Stowarzyszenia Dostawców Wina i Alkoholu. Foto: Virke/ VBF

Opłaty bez zmian

Pomimo napływających głosów i argumentów z wielu stron, norweski rząd jest mocno zaangażowany w utrzymanie opłat na obecnym poziomie.

- Poziom opodatkowania pomaga ograniczyć konsumpcję w Norwegii, dlatego istnieje równowaga między właściwym poziomem opodatkowania a polityką alkoholową, mówi minister przemysłu Torbjørn Røe Isaksen w rozmowie z Nettavisen.

- Jeśli opłaty nie zostaną obniżone, to jakie inne środki zdaniem rządu mogą ograniczyć tak istotny wyciek pieniędzy w handlu przygranicznym?

- Istnieją inne podatki i opłaty, które naszym zdaniem powinny być priorytetem w obniżce stawek.

Według ministra to handel w sklepach internetowych jest znacznie większym problemem, niż przygraniczny handel alkoholem.

- Najważniejszą rzeczą, aby zmniejszyć obroty handlu prowadzonego za granicą, jest egzekwowanie opłat od zakupów o wartości do 350 koron. Oznacza to koniec zwolnionych od opłat VAT niewielkich zakupów dokonywanych on-line w Szwecji. Będzie to z korzystne dla norweskich sklepów i kiosków. Ponadto jesteśmy w trakcie przygotowywania barometru handlu granicznego, abyśmy mogli monitorować rozwój sytuacji w czasie. Prowadzimy już rozmowy na ten temat z SSB, powiedział Røe-Isaksen.

- Wypływają milardy

Ministerstwo Przemysłu rozpoczęło prace nad tzw. «barometrem handlu granicznego». Norweskie Centralne Biuro Statystyczne poinformowało Nettavisen, że w styczniu przyszłego roku po raz pierwszy zaprezentowane zostaną statystyki handlu granicznego z podziałem na poszczególne grupy towarowe. Podział ten wykonany zostanie właśnie na życzenie ministerstwa. Dzięki temu będzie można uzyskać bardziej szczegółowe dane na temat tego, jak dużo napojów alkoholowych kupują Norwegowie w handlu przygranicznym.

Zdecydowana większość parlamentarzystów w Stortinget jest przeciwko obniżaniu podatków od alkoholu. Åshild Bruun-Gundersen, rzeczniczka polityki zdrowotnej Partii Postępu (Frp), powiedziała Nettavisen, że jej ugrupowania chciałoby obniżyć opłaty do poziomu szwedzkiego, ale współkoalicjanci nie wyrażają na to zgody.

