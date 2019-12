Pomoc dla Iranu i groźby śmierci wobec ambasadora Norwegii

Informacja o współpracy z Iranem, która zapewnić ma utrzymanie legalnego handlu towarami przeznaczonymi na cele humanitarne skutkuje poważnymi groźbami.

W ubiegły piątek Lars Nordrum, ambasador Norwegii w Iranie ogłosił, że Norwegia przystępuje do europejskiego systemu płatności, który zapewnić ma legalny handel między Europą a Iranem. System płatności ma na celu podtrzymanie kruchej umowy nuklearnej z Iranem.

Kiedy ambasador Nordrum opublikował tę informację na Twitterze, jego konto zostało zalane groźbami śmierci.

- Ambasador Norweski w Iranie poinformował w zeszły piątek na Twitterze o wspólnej inicjatywie kilku krajów europejskich. Inicjatywa opiera się na tym, że Norwegia wraz z krajami UE: Szwecją, Finlandią, Danią, Holandią i Belgią, przystąpi do mechanizmu płatności związanego z legalnym handlem z Iranem w odniesieniu do towarów przeznaczanych na cele humanitarne. Towary te to żywność, leki i sprzęt medyczny, powiedziała w rozmowie z Nettavisen Trude Måseide, dyrektor ds. komunikacji w norweskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

- Wpis naszego ambasadora spotkał się z falą bezwzględnych gróźb - mówi.

Zablokowani użytkownicy Twittera

- Ważna jest otwarta i jasna debata na temat polityki zagranicznej. Poziom debaty powinien być merytoryczny. Grożenie śmiercią, niecenzuralne epitety i inne pogróżki nie przyczyniają się do wysokiego poziomu debaty politycznej. Dlatego też ambasador postanowił zablokować niektórych użytkowników Twittera. Blokowanie użytkowników nie jest narzędziem często stosowanym przez naszych polityków, mówi Måseide.

Obawa przed sankcjami USA

Nettavisen informowało wcześniej o tym, że organizacje humanitarne nie mogą przekazywać środków finansowych potrzebującym w Iranie, ponieważ międzynarodowe banki nie mają odwagi przeprowadzać transakcji z obawy przed reakcjami USA.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Gospodarka Iranu ucierpiała po wprowadzeniu w maju 2018 roku przez Stany Zjednoczone ponownych sankcji wobec tego kraju. Sankcje ekonomiczne wprowadzono po tym, jak prezydent Donald Trump wycofał USA z umowy nuklearnej z Iranem (JCPOA), którą podpisano w 2015 roku. Sankcje USA dotknęły irański eksport ropy, żeglugę i banki.

Wszystko to było powodem, dla którego Norwegia podjęła inicjatywę przystąpienia do systemu płatniczego INSTEX, który będzie zabezpieczać legalny handel z Iranem, niezależnie bez wpływu sankcji amerykańskich. Dotyczy to na przykład dostaw towarów przeznaczanych na cele humanitarne.

Krucha umowa nuklearna

Kraje europejskie są nadal stroną irańskiego porozumienia nuklearnego, które stanowi, że Iran rezygnuje z rozwoju swojego programu nuklearnego w zamian za zniesienie sankcji. Jednak Europa ma trudności z handlem z Iranem z powodu wprowadzonych przez USA sankcji.

- W świetle europejskiego poparcia dla umowy i podejmowanych wysiłków na rzecz wdrożenia jej części gospodarczej, a także ułatwienia legalnego handlu między Europą a Iranem, przystępujemy do mechanizmu płatności INSTEX (…), czytamy we wspólnym oświadczeniu Norwegii, Szwecji, Finlandii, Danii, Holandii i Belgii.

System płatności INSTEX - utworzony w styczniu przez Niemcy, Wielką Brytanię i Francję - ma na celu zagwarantowanie, że sankcje USA nie będą miały wpływu na legalny handel z Iranem.

- Nie dotyczy to towarów przeznaczanych na cele humanitarne

Ministerstwo Spraw Zagranicznych USA potwierdziło Nettavisen, powołując się na wcześniejsze oświadczenie ministra spraw zagranicznych Mike'a Pompeo, że sankcje USA nie mają wpływu na handel towarami z pomocą humanitarną za pośrednictwem systemu INSTEX.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Norsk ambassadør møtt med flom av drapstrusler (Thomas Paust)