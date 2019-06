Ponad 300.000 Norwegów wybiera się na wakacje za pieniądze, których nie mają

Ponad 300.000 Norwegów planuje pożyczyć pieniądze, żeby wyjechać na wakacje, a 180.000 jeszcze nie spłaciło ubiegłorocznych wakacyjnych długów.

- Ponad 300.000 Norwegów zamierza jechać na wakacje za pieniądze, których nie posiadają. Liczba ta jest wysoce zaskakująca, tym bardziej, że coroczne wakacje nie są czymś, co pojawia się niespodziewanie. Takie wydatki należy planować z wyprzedzeniem, mówi ekonomista Magne Gundersen ze Sparebank1.

Według badania przeprowadzonego przez Bank Respons Analyse dla Sparebank1, dziewięć z dziesięciu ankietowanych osób deklaruje, że nie musi pożyczać pieniędzy na tegoroczne wakacje. Około 2 procent respondentów odpowiedziało, że będzie zmuszone do wykupienia wakacji na kredyt, lub będzie musiało pożyczyć na ten cel pieniądze. Około 6 procent pytanych odpowiedziało, że być może będzie potrzebowało wakacyjnej pożyczki.

Oznacza to, że w całym kraju jest około 310.000 Norwegów, którzy na pewno lub prawdopodobnie wezmą kredyt na wakacje. Dotyczy to zwłaszcza ludzi młodych w wieku od 25 do 35 lat, którzy są często w fazie życia związanej z zakładaniem rodzin, kupowaniem mieszkań etc.

- Spirala zadłużenia

Gundersen uważa, że jest to bardzo niepokojące, iż niektórzy jadą na wakacje droższe od tych, na jakie mogą sobie rzeczywiście pozwolić. Analityk twierdzi ponadto, że co prawda większość ludzi wywiązuje się z zaciągniętych długów, to jednak aż 31 procent respondentów odpowiada, że nie wiedzą kiedy zwrócą pieniądze pożyczone. Oznacza to, że 100.000 Norwegów planuje urlop na kredyt, ale ma planu, w jaki sposób pożyczone pieniądze zostaną spłacone w przyszłości.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

- Takie podejście jest bardzo nierozsądne i może prowadzić do uwikłania w pułapkę życia w luksusie za nie swoje pieniądze. Dzisiaj żyjemy wystawnie, wydajemy pieniądze otrzymane z kredytu konsumenckiego i nie zastanawiamy się nad tym, że kiedyś te pożyczone pieniądze trzeba będzie zwrócić. Taki sposób myślenia jest początkiem spirali zadłużenia. Niektórzy nie zdają sobie sprawy, jak dużo czasu upłynie, zanim kredyt zostanie spłacony. Wtedy okazuje się często, że były to najdroższe wakacje w życiu, mówi ekonomista.

Niespłacona wakacyjna radość

Dalsze wyniki przeprowadzonej ankiety wskazują, że 180.000 Norwegów jeszcze nie spłaciło kredytów pobranych na ubiegłoroczne wakacje. 47.000 nie orientuje się zaś, czy pożyczka została już spłacona.

Ekonomista Magne Gundersen ze Sparebank1 ma jasny radę dla wszystkich:

- Jeśli kredyt na wakacje został zaciągnięty, należy go spłacić jak najszybciej. Po spłacie zacznijmy odkładać miesięcznie określone kwoty pieniędzy z myślą o następnych wakacjach. W ten sposób można zgromadzić dodatkowe fundusze, które wraz z dodatkowym wynagrodzeniem za urlop, pozwolą wyjechać na zasłużony wypoczynek. A jeśli i to nie pozwoli wyjechać na wymarzone wakacje bez brania kredytu, należy obniżyć wymagania i ambicje urlopowe.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Over 300.000 skal feriere med penger de ikke har (NTB)