Połowa pacjentów z koronawirusem w Norwegii urodziła się za granicą

Imigranci są nadreprezentowani wśród zarażonych koronawirusem już od początku epidemii. W ciągu ostatnich trzech miesięcy odsetek zakażonych imigrantów wzrósł.

Według danych zebranych przez Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego (FHI), prawie połowa pacjentów z covid-19 (272 z 571 osób), przyjętych do norweskich szpitali od czerwca, to osoby urodzone za granicą. Od początku pandemii do czerwca, tylko jeden na trzech hospitalizowanych w Norwegii pacjentów urodził się poza jej granicami, podaje gazeta Aftenposten.

FHI rozpoczęło analizy, których celem jest znalezienie wyjaśnienia tego zjawiska.

- Ważne jest, aby zrozumieć cały obraz sytuacji i dowiedzieć się, dlaczego epidemia dotknęła niektóre grupy wyjątkowo mocno, mówi Line Vold, dyrektor departamentu FHI.

FHI uważa, że ​​uzyskana wiedza przyczyni się do wprowadzenia lepszych i ukierunkowanych środków kontroli rozprzestrzeniania się zakażeń.

- W niektórych grupach imigrantów obserwujemy niewielką liczę osób zarażonych. Sumarycznie jednak, imigranci są wyraźnie nadreprezentowani, zarówno wśród zakażonych, jak i pacjentów poddanych hospitalizacji, mówi Vold.

Mimo, że imigranci są nadreprezentowani wśród osób zakażonych i pacjentów przebywających w szpitalach, nie przekłada się to na liczbę ofiar śmiertelnych epidemii.

Spośród 277 osób zarażonych koronawirusem, które zmarły do ​​11 października, tylko 35 urodziło się w innym kraju - co stanowi zaledwie 12,6 procent zmarłych.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Halvparten av korona­pasientene er født utenlands (NTB)