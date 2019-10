Porwanie ambulansu: Śledczy badają list z pogróżkami

PST i policja badają list z pogróżkami, który został wysłany przed porwaniem karetki na Torshov.

Policyjne służy wywiadowcze (PST) badają list z pogróżkami, który został rozesłany pocztą elektroniczną do kilku norweskich redakcji. Jak dotąd nie znaleziono jednak żadnego związku listu z wtorkowym porwaniem karetki w Oslo.

- Ponieważ uprowadzenie karetki zbiegło się w czasie z otrzymanym listem zawierającym groźby, postanowiliśmy zbadać, czy te dwie sprawy mają ze sobą coś wspólnego. Niestety nie jest dziś możliwe ujawnienie treści tego listu, powiedziała w rozmowie z Nettavisen Annette Aamodt z PST.

Annette Aamodt poinformowała również, że PST pomaga policji w Oslo w dokonywaniu oceny tego incydentu. Poziom zagrożenia pozostaje niezmieniony.

- PST potwierdza, że służby podchodzą do sprawy bardzo poważnie, uważnie monitorując sytuację w ścisłej współpracy z OPD (Oslo Politidistrikt) powiedział w rozmowie z Nettavisen Martin Bernsen z PST.

- Odrzuca postawionych zarzutów

25-letnia kobieta oskarżona o posiadanie broni palnej zaprzecza postawionym jej zarzutom. Potwierdza to Jon Arild Aasen prawnik oskarżonej w rozmowie z TV 2.

- Kobieta przyznaje, że brała udział w wypadku karetki, ale było to dla niej straszne przeżycie. Jej zdaniem nie jest winna zarzucanych jej czynów, powiedział w TV 2.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Kobieta została aresztowana we wtorek po południu w sklepie spożywczym w trakcie próby ucieczki przed policją.

32-letni mężczyzna oskarżony o próbę zabójstwa po porwaniu karetki w Torshov będzie przesłuchany w środę. Potwierdza to prawnik mężczyzny, Øyvind Bergøy Pedersen w rozmowie z gazetą VG.

Uprowadzenie ambulansu

We wtorek o godzinie 12:30 policja otrzymała informacje o wypadku drogowym i dachowaniu samochodu na Rosenhoff w Oslo. Policja otrzymała również meldunek o mężczyźnie stojącym na miejscu wypadku i celującym do ludzi z broni. To ten właśnie mężczyzna porwał karetkę, która przybyła na miejsce zdarzenia. Załoga ambulansu nie odniosła obrażeń.

Zaangażowane siły policyjne aresztowały kierującego pojazdem mężczyznę. Postawiono mu zarzut próby zabójstwa. Kobieta po krótkich poszukiwaniach, również została aresztowana. Postawiono jej zarzut nielegalnego posiadania broni palnej.

Wciąż nie wiadomo jaki był motyw uprowadzenia ambulansu, w trakcie którego rannych zostało kilka osób.

Broń i narkotyki

W ambulansie znaleziono strzelbę, karabin maszynowy Uzi, a także duże ilości narkotyków. Według policji mężczyzna celowo jechał chodnikiem, by przejechać przypadkowych przechodniów.

Oskarżony ma dłuższą historię kryminalną związaną z używaniem narkotyków, posiadaniem nielegalnej broni, kradzieżą samochodów i przemocą.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Undersøker trusselbrev etter kapringen (Trine Solberg, Håvard Hjorthaug Vege, Trond Lepperød, Farid Ighoubah)