Postnord wstrzymuje dostarczanie poczty do oraz z Chin

Dostarczanie przesyłek do i z Chin zostało całkowicie wstrzymane, informuje skandynawski gigant logistyczny – Postnord.

Cały handel elektroniczny z Chinami został wstrzymany, informuje portal ehandel.se

- Od tej chwili nie można dostarczać przesyłek do Chin siecią Postnord. Podobnie jak wielu innych dostawców usług pocztowych na świecie, jesteśmy zmuszeni podjąć tę decyzję, ponieważ możliwości przewozowe do Chin są obecnie bardzo ograniczone. Dotyczy to działań Postnord we wszystkich krajach, powiedziała Maria Ibsén, rzecznik prasowy w Postnord w wywiadzie dla ehandel.se.

Nettavisen nawiązał kontakt z norweskim oddziałem Postnord, który we wtorek po południu potwierdził, że wstrzymanie przesyłek do Chin dotyczy również Norwegii.

Oczekując na przesyłkę z Chin również musimy liczyć się poważnymi opóźnieniami, potwierdził Postnord.

- Zamówienia dokonane po wybuchu wirusa będą dostarczone ze znacznym opóźnieniem. China Post ogłosiła, że nie wysyła już paczek metodami zakładającymi bezpośrednie, fizyczne kontakty ludzi z przesyłkami. Może to dodatkowo opóźnić obsługę, podaje Postnord w komunikacie prasowym.

- Ilość przesyłek dostarczanych do Chin jest na znikomym poziomie. Nie wiadomo, kiedy transport przesyłek rozpocznie się ponownie. Musimy czekać na rozwój sytuacji, powiedział Bjørn Thorvaldsen, menedżer ds. komunikacji w Postnord oddział Norwegia.

Bring również wstrzymuje

Bring, firma logistyczna będąca własnością Poczty Norweskiej (Posten Norge), również wstrzymała dostawy do Chin. Jak dotąd nie odnotowano zmian w ilości dostarczanych przesyłek z Chin, powiedziała Elisabeth Gjølme, dyrektor ds. komunikacji w Posten Norge.

- Dostarczanie przesyłek do Chin jest ograniczone głównie z powodu wstrzymania wielu lotów do tego kraju. Dlatego należy spodziewać się opóźnień. Odpowiedzialność za przesyłanie poczty z Chin do Norwegii spoczywa na China Post. Jak do tej pory nie obserwujemy większych opóźnień, ale znajdujemy się w wyjątkowej sytuacji i dlatego musimy wziąć pod uwagę, że pewne zakłócenia mogą również wystąpić i tutaj, powiedział Kenneth Tjønndal Pettersen, rzecznik prasowy Posten Norge.

