Potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Norwegii

Norweski Instytut Zdrowia Publicznego ogłosił na środowej konferencji prasowej, że zdiagnozowano pierwszy przypadek koronawirusa w Norwegii.

Zainfekowaną osobą jest kobieta mieszkająca w Tromsø, przebywająca wcześniej w Chinach. Kobieta przeszła testy na obecność wirusa po powrocie do domu, a obecnie przebywa ona w domu w ramach kwarantanny.

Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) uważa, że jest małe prawdopodobieństwo, by kobieta stanowiła ryzyko infekcji.

- Kobieta jest zdrowa i nie wykazuje żadnych objawów. Dzisiejszy test wykazał wynik dodatni, podczas gdy poprzednia próbka była ujemna. Metoda analizy jest tak wrażliwa, że wykrywa nawet martwe wirusy, poinformował FHI podczas wczorajszej konferencji prasowej.

Zgodnie z zasadą ostrożności, obserwacji poddawane są wszystkie osoby, z którymi kobieta miała kontakt.

Zainfekowana przebywała w rejonie epidemii w Chinach i wróciła do domu w miniony weekend.

Polub nasząstronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

- Naszym priorytetem było prześledzenie wszystkich jej wszystkich możliwych kontaktów z innymi osobami. Wszyscy ci, którzy mieli kontakt z zainfekowaną osobą poddawani są ocenie pod kątem zastosowania wobec nich kwarantanny, powiedziała Line Vold z FHI.

- Istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, aby ta osoba zaraziła innych - powiedziała.

Zainfekowany Norweg we Włoszech

W środę poinformowano również, że Norweg mieszkający we Florencji we Włoszech ma pozytywne wyniki testu na obecność koronawirusa. Osoba ta została przyjęta do szpitala z łagodnymi objawami choroby.

Wirusa wykryto w Oslo

Pozytywny test na obecność wirusa wykonano w Oslo, zanim jeszcze kobieta przybyła do Tromsø.

Minister zdrowia Bent Høie (H) nie jest zaskoczony, że koronawirus został wykryty w Norwegii.

- To, co się teraz wydarzyło, jest zgodne z oczekiwaniami, powiedział minister w rozmowie z agencją informacyjną NTB po tym, jak Norweski Instytut Zdrowia Publicznego ogłosił wykrycie pierwszego przypadku wirusa covid-19 w Norwegii.

- Prawdopodobnie pojawią się nowe przypadki infekcji. Przygotowujemy się na to, przygotowujemy na to społeczeństwo i norweską służbę zdrowia. To może być wymagające, ale mamy środki, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa w kraju, mówi.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Coronaviruset påvist i Norge (Anders Lohne Fosse)