Powstaje nowa, norweska linia lotnicza

Erik G. Braathen, wraz z kilkoma osobami posiadającymi doświadczenie w branży lotniczej zakłada nową, norweską linię lotniczą.

- Norweskie lotnictwo jest naszą pasją. Nie wierzymy, że rynek lotniczy wróci do stanu sprzed pandemii koronawirusa. Wykorzystamy zatem całe nasze doświadczenie i wiedzę, aby zbudować nową, norweską linię lotniczą dostosowaną do nowych realiów ekonomicznych i potrzeb pasażerów – czytamy we wtorkowym komunikacie prasowym inicjatora przedsięwzięcia Erika G. Braathena.

Obecnie zarząd firmy tworzą Brede Huser, Thomas Ramdahl, Asgeir Nyseth, Alf Sagen, Bjørn Erik Barman-Jenssen i Tord Meling.

Linia lotnicza planuje rozpocząć swoją działalność od pięciu samolotów, które wzbiją się w powietrze w pierwszej połowie 2021 roku. Braathen i spółka oferować będą loty zarówno krajowe jak i europejskie.

W komunikacie prasowym czytamy, że nad budową firmy pracuje obecnie ponad 25 osób, które planują rozpocząć działalność od samolotu typu Boening B737-800 lub Airbus A320. Plan zakłada zatrudnienie do 2022 roku blisko 400 pracowników. Załogi pokładowe będą podlegać norweskim układom zbiorowym pracy.

NOWA SPÓŁKA: Oni poprowadzą nową norweskę linię lotniczą: (od lewej) Alf Sagen, Tord Meling, Thomas Ramdahl, Erik G. Braathen, Brede Huser i Bjørn Erik Barman-Jenssen. Foto: Nicolas Tourrenc

- Będziemy latać do popularnych miejsc w okresach o dużym popycie wśród norweskich podróżnych. Będziemy odpowiedzialną alternatywą transportową tam, gdzie pociągi, autobusy i samochody są niewystarczające - mówi Thomas Ramdahl, dyrektor handlowy, w komunikacie prasowym.

Firma startuje w trudnym dla norweskiego lotnictwa okresie pandemii koronawirusa. W czasie gdy norweskie władze pracują nad zabezpieczeniem działalności i miejsc pracy w lotnictwie, Braathen i spółka uważają, że potrzeba zmian jest ogromna.

- Uważamy, że właśnie teraz jest właściwy czas, aby rozpocząć działalność nowej linii lotniczej. Wynajmujemy nowoczesne samoloty za rozsądną cenę, zatrudniamy najlepszych pracowników i budujemy w pełni cyfrową firmę o niewielkiej złożoności, co oznacza, że ​​uzyskujemy niskie koszty i możemy zarabiać na mniejszej liczbie samolotów. Klientom zaoferujemy konkurencyjne ceny oraz komfortową podróż od momentu rezerwacji aż do chwili przylotu do miejsca docelowego - mówi Ramdahl.

Firma pracuje obecnie nad zorganizowaniem finansowania inwestycji i zgodnie z komunikatem prasowym finansowanie oparte będzie zarówno na kapitale prywatnym, jak i na dostępie do środków wsparcia rządowego.

Erik G. Braathen był wcześniej prezesem zarządu i głównym właścicielem Norwegian Air Shuttle. Przez dziesięć lat (do 1999 roku) był także dyrektorem generalnym linii lotniczych Braathen SAFE. Firma została założona przez Ludviga G. Braathena i działała od 1946 roku - do czasu połączenia jej z norweskim oddziałem SAS i przekształcenia się w SAS Braathens w 2004 roku.

