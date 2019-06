Pracownicy branży naftowej generują 21 większe przychody niż pracownicy innych sektorów przemysłu

Najnowsze dane Ministerstwa Finansów pokazują, że pracownicy sektora naftowego generują 21 większe przychody budżetowe niż inni pracownicy norweskiego przemysłu.

Przemysł ropy i gazu jest zdecydowanie największą gałęzią przemysłu w Norwegii. Tworzy on wiele miejsc pracy i generuje wysokie przychody do budżetu państwa, ale jest również źródłem wielu kontrowersji.

Podczas gdy rząd próbuje wspomagać sektor naftowy, partia zielonych Miljøpartiet de Grønne (Zieloni) przyjęła niedawno uchwałę o likwidacji tego przemysłu w ciągu nadchodzących 15 lat.

21 razy więcej

- Według wstępnych danych, uśredniony produkt brutto generowany 2018 roku przez pracownika zatrudnionego w przemyśle naftowym wynosił 21,8 mln koron. W tym samym czasie produkt brutto przypadający na statystycznego pracownika w pozostałych branżach przemysłu wynosił 0,9 mln koron, informuje minister finansów Siv Jensen w odpowiedzi na zapytanie parlamentarne.

Oznacza to, że potrzeba zatrudnić aż 21 pracowników w innych branżach, żeby wygenerowali dochód na poziomie jednego pracownika z przemysłu ropy i gazu. Całkowity wkład pracowników sektora naftowego do budżetu państwa to około 251 miliardów koron. Wartość ta odpowiada, mniej więcej kwocie, jaką wszyscy Norwegowie płacą do skarbu państwa w postaci podatku dochodowego i majątkowego.

Odprowadzane do budżetu państwa pieniądze pochodzące z przemysłu naftowego wykorzystywane są później przez wszystkich mieszkańców - w postaci na przykład usług publicznych, takich jak służba zdrowia, szkolnictwo czy opieka społeczna.

Przeciwnicy ropy nie są do końca uczciwi

Wielu polityków i naukowców apeluje dziś o wygaszanie wydobycia ropy i do zastępowania przemysłu naftowego tzw. «zieloną gospodarką», która generowałyby dochód i środki finansowe dla Norwegii.

Dane Ministerstwa Finansów pokazują jednak, jak wiele takich zielonych miejsc pracy musiałoby zostać stworzonych, by zastąpić jednego pracownika naftowego.

Terje Halleland jest rzecznikiem polityki naftowej Partii Postępu (Frp) i pochodzi naftowego regionu Rogaland. Uważa on, że podane przez Ministerstwo Finansów liczby są sensacyjne.

- Apeluję do wszystkich, którzy opowiadają się za likwidacją przemysłu naftowego. Bądźcie w większym stopniu obiektywni i szczerzy, gdy mówi się o negatywnych skutkach gospodarczych polityki, którą popieracie, mówi Halleland w rozmowie z Nettavisen Ekonomia.

- Ale czy nie jest koniecznością stopniowe odchodzenie od ropy i gazu na rzecz klimatu?

- Nie, powstrzymanie wydobycia ropy i gazu w Norwegii nie doprowadzi do zmniejszenia emisji, lecz może spowodować wręcz jej dramatyczny wzrost, mówi Halleland.

Uważa się, że norweska ropa i gaz zostaną w dużej mierze zastąpione węglem, a tym samym emisje wzrosnąć mogą nawet o 300 milionów ton. Dla porównania, roczna emisja samochodu z silnikiem diesla wynosi około 1,8 tony CO2.

ROPA: Przedstawiciel parlamentu Terje Halleland (Frp) pochodzi z naftowego regionu Rogaland. Uważa, że ci, którzy są przeciwni przemysłowi naftowemu, nie są uczciwi w kwestiach ocen konsekwencji rezygnacji z wydobycia ropy i gazu. Foto: Paul Weaver

MDG: - Nigdy nie żyliśmy z oleju

Partia MDG (Miljøpartiet de Grønne), którą jest zwolennikiem likwidacji przemysłu naftowego, uważa, że Norwegia nigdy tak na prawdę nie utrzymywała się z ropy.

- Ci, którzy finansują państwo opiekuńcze, to nie przemysł naftowy, lecz ludzie, którzy pracują - mówi w rozmowie z Nettavisen Une Bastholm, rzeczniczka MDG.

- Czy realnym jest zastąpienie dochodów z wydobycia ropy?

- Jest mało prawdopodobne, że znajdziemy nowe „złoto” z równie wysoką wartością generowaną przez jednego zatrudnionego pracownika, lecz wszystko się zmienia, a zmiany te będą się pogłębiały przez elektryfikację świata. Bastholm uważa również, że należy odwrócić pytanie, a mianowicie: ile będzie nas kosztował brak zmian?

NIE DLA ROPY: Une Bastholm jest krajowym rzecznikiem MDG i uważa, że wydobycie ropy powinien powinno być wygaszone w ciągu nadchodzących 15 lat. Foto: Ryan Kelly (NTB scanpix)

- Wiemy, że przemysł naftowy będzie mniej rentowny w nadchodzących latach, dodaje Bastholm.

Odpowiedzią na te wątpliwości mogą być prognozy wielu analityków, którzy uważają, że norweski przemysł naftowy i gazowy może mieć jeszcze długą i świetlaną przyszłość. W gospodarkach wschodzących w Azji, Ameryce Południowej i Afryce, niewiele wskazuje na to, że norweska ropa przestanie być atrakcyjnym produktem w nadchodzących latach.

