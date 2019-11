Próba podpalenia Koranu w czasie demonstracji organizacji SIAN w Kristiansand

Protest SIAN zakończył się po złamaniu przez protestujących ustalonych wcześniej warunków demonstracji.

Według agencji informacyjnej NTB, egzemplarz Koranu miał zostać wrzucony do kosza na śmieci przez lidera SIAN, Arne Tumyra. Następnie doszło do sprzeczki między policją a protestującymi, gdyż demonstranci z organizacji SIAN (Stop islamiseringen av Norge, Stop islamizacji Norwegii) próbowali podpalić Koran, co było sprzeczne z warunkami prowadzenia protestu.

Policja zatrzymała pięć osób za zakłócanie spokoju i porządku publicznego oraz za nieprzestrzeganie nakazów policji. W komunikacie prasowym o godz. 14.50 okręg policji w Agder informował, że za pośrednictwem mediów organizacja SIAN (Stop islamiseringen av Norge, Stop islamizacji Norwegii) ogłosiła, że zamierza podpalić Koran podczas sobotniej demonstracji w centrum Kristiansand. Policja z Agder przed sobotnią manifestacją rozmawiała zarówno z SIAN, jak i z kontr-demonstrantami. Celem rozmów było jasne poinformowanie uczestników protestu co będzie akceptowane w czasie marszu a co bezwzględnie nie.

Sian i Kristiansand. Policja szybko ugasiła ogień. Zdjęcie: Tor Erik Schrøder (NTB scanpix)

- Przed demonstracją SIAN został poinformowany między innymi, że policja nie zaakceptuje użycia otwartego ognia. Przeprowadzona ocena bezpieczeństwa wykazała, że otwarty ogień stanowiłby duże ryzyko, zarówno dla demonstrantów SIAN, kontr-protestujących jaki i przypadkowych przechodniów, mówi Morten Sjustøl, szef sztabu policji w Agder.

Lider SIAN Arne Tumyr w radiowozie. Foto: Tor Erik Schrøder (NTB scanpix)

- Gdy SIAN, pomimo wyraźnych instrukcji policji, narusza ustalone warunki, jest to karalne i interweniowaliśmy w sposób, jaki tego wymagała sytuacja. Podstawowym zadaniem policji podczas demonstracji jest utrzymanie spokoju, porządku i bezpieczeństwa, a także pomoc wszystkim, którzy chcą zabrać głos. Takie więc było również nasze zadanie, mówi Sjustøl szef sztabu policji w okręgu Agder.

Kontr-protestujący zostali obezwładnieni i ułożeni na ziemi przez policję, gdy próbowali interweniować podczas palenia Koranu. Zdjęcie: Tor Erik Schrøder (NTB scanpix) Foto: Tor Erik Schrøder (NTB scanpix)

Wielu kontr-protestujących spotkało się, aby zaprotestować przeciwko spaleniu Koranu. Kilku z nich zostało obezwładnionych i ułożonych na ziemi przez policję, kiedy doszło do zamieszek.

Po tym incydencie policja zakończyła demonstrację.

