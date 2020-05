Programy pomocowe są tak dobre, że właściciele mogą zwlekać z ponownym otwarciem sklepów

Rząd zastanawia się, jak można zmienić lub usunąć programy wsparcia.

Po wprowadzeniu w marcu surowych środków mających na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, następuje powolne otwieranie się Norwegii.

W wyniku podjętych «najsilniejszych działań, jakie zastosowano do tej pory w czasie pokoju», norweskie firmy masowo zamykały swoją działalność. Aby temu zapobiec, parlament taśmowo uchwalał rozwiązania, mające na celu łagodzenie skutków epidemii dla przedsiębiorstw. Najpopularniejsze okoazało się wsparcie gotówkowe oraz ułatwienia w wysyłaniu pracowników na tak zwane «postojowe».

Negatywne strony dobrych programów wsparcia

Środki łagodzące kryzys spowodowały, że kraj uniknął historycznej fali bankructw. Podjęte środki mają jednak również pewne negatywne konsekwencje. Przykładem mogą być wprowadzone ułatwienia w czasowym zwalnianiu pracowników, które spowodowały, że na tak zwane «postojowe» wysyłano nawet w firmach, gdzie nie było to niezbędnie konieczne.

- Ułatwienia w procedurze zwalniania doprowadziły prawdopodobnie do większej liczby zwolnień niż wymagała tego rzeczywista sytuacja. W niektórych przedsiębiorstwach możliwe byłoby utrzymanie zatrudnienia, lecz w celu obniżenia kosztów funkcjonowania decydowano się na czasowe zwolnienia pracowników, powiedział profesor Steinar Holden, który przewodniczył rządowej komisji ekspertów ds. ekonomicznych skutków kryzysu koronawirusa - informuje portal E24.

Również Nettavisen otrzymywała informacje na temat firm, które obawiając się obniżenia wydajności, zdecydowały się na zwolnienia - zamiast na przykład przenieść pracowników na pracę zdalną.

Wsparcie finansowe może przyczynić się do tego, że sklepy będą zamknięte przez dłuższy okres czasu

Teraz, gdy Norwegia ponownie otwiera się, można zaobserwować, iż pomocowe środki finansowe przyczyniają się do tego, że właściciele firm zwlekają z ponownym ich otwarciem.

W norweskich centrach handlowych i na ulicach handlowych obserwujemy, że część sklepów jest już otwarta, lecz wiele innych wciąż jest zamkniętych. Niektóre sieci decydują się również na otwarcie tylko niektórych sklepów, a w zamkniętych punktach sprzedaży wieszają informacje, gdzie znajduje się najbliższy otwarty sklep danej sieci.

W czasie, gdy firma nie funkcjonuje, państwo pokrywa wszystkie koszty płacy i 80 procent pozostałych kosztów stałych. Po ponownym otwarciu właściele firm ponownie przejmują większość tych wydatków. Jeśli przedsiębiorca nie ma pewności, że po otwarciu jego obroty będą wystraczające do utrzymania firmy, to ekonomicznie bezpieczniejszym rozwiązaniem jest utrzymanie zawieszenia działalności.

Jest to problem, nad którym obecnie pracuje rząd:

- Zdajemy sobie sprawę, że kombinacja ułatwienia wysyłania pracowników na postojowe z programami wsparcia gotówkowego przy pokrywaniu stałych kosztów może spowodować, że niektóre firmy wahają się czy wznowić działalność. To niefortunne. Program kompensacyjny został opracowany w tempie ekspresowym i należy go rozpatrywać jako środek nadzwyczajny i tymczasowo łagodzący kryzys. Wszystkie nasze działania miały na celu uratowanie firm, które znalazły się w trudnej sytuacji, powiedział sekretarz stanu Kari Olrud Moen (H) z Ministerstwa Finansów w rozmowie z Nettavisen.

- W miarę postępującej normalizacji sytuacji, aktualne schematy pomocowe nie będą już odpowiednie. Rząd powołał komitet ekspertów w celu weryfikacji obecnie stosowanych finansowych środków pomocowych oraz możliwych do zastosowania środków stymulujących wzrost i restrukturyzację - zwłaszcza tych, które zachęcałyby przedsiębiorców do przywrócenia działalności. Wkrótce będziemy gotowi z nowymi rozwiązaniami dla przedsiębiorców, mówi Olrud Moen.

Virkke: - Wciąż potrzebujemy programów wsparcia

Virke, organizacja zrzeszająca przedsiębiorców branży handlowej i usługowej, uważa, że systemy wsparcia państwa są nadal potrzebne.

- Firmy prawdopodobnie ponownie się otworzą, jeśli będą miały do tego podstawy. Wiele przedsiębiorstw wciąż odczuwa znaczny spadek obrotów, ponieważ klienci są mniej aktywni z powodu ograniczeń rządowych, ryzyka infekcji i ogólnej niepewności co do przyszłości. Członkowie naszej organizacji chcieliby przywracać pełną działalność, ale widzimy, że system rekompensat wciąż będzie potrzebny, aby pokryć stałe i nieuniknione koszty. Ponadto istnieją pewne zasadnicze różnice między branżami, i wiele z nich wymagaja odrębnego podejścia. Przykładem tego mogą być firmy o dochodach sezonowych czy działające w sferze kultury, powiedział w rozmowie z Nettavisen Ivar Horneland Kristensen, dyrektor Virke.

