Projekt badawczy: Testy leków na norweskich pacjentach zainfekowanych covid-19

Należy ustalić, czy leki mogą skutecznie działać na pacjentów z covid-19.

Norwegia będzie zaangażowana w międzynarodowy projekt badawczy, który zbada wpływ określonych leków na pacjentów zainfekowanych covid-19.

Należą do nich między innymi lek na malarię Remdesivir i hydroksychlorochina, o których istnieją już obiecujące doniesienia kliniczne.

Zmniejszyć presję na szpitale

Celem jest znalezienie leków szczególnie skutecznych dla pacjentów wymagających intensywnej terapii. Tutaj bowiem największym zagrożeniem jest pojemność szpitali i ich oddziałów intensywnej terapii.

- Słyszymy, że w wielu krajach testowane są nowe metody leczenia przy użyciu już uznanych leków. Otrzymujemy wiadomości, że to może działać. Problem polega na tym, że leki te stosuje się u niektórych pacjentów, ale tak naprawdę nie wiemy, czy one rzeczywiście działają, mówi John-Arne Røttningen z Rady ds. Badań Naukowych.

Profesor Pål Aukrust mówi, że ważne jest, aby uzyskać jasne odpowiedzi na to, który lek może być skuteczny. Istnieją bowiem doniesienia, że ​​między innymi lek przeciw malarii może działać:

- Niektórzy twierdzą, że nie możemy teraz prowadzić badań, ale musimy leczyć i że każdy musi dostać lek na malarię, o którym mówi się, może działać. Lecz nie możemy oprzeć leczenia tej poważnej choroby na plotkach. Mamy obowiązek dowiedzieć się, które leki działają.

Chcą szerokich podstaw

Dorośli pacjenci ze stwierdzonym zakażeniem covid-19, którzy trafiają do szpitali, mają możliwość włączenia się do badań. Prawie wszyscy pacjenci, którzy zostali przyjęci do tej pory, są odpowiednimi kandydatami do udziału w projekcie.

Częścią badania będzie również sprawdzenie, w jaki sposób inne choroby, na które chorują pacjenci, mogą wpływać na ostateczne efekty leczenia.

Remdesivir najbardziej obiecujący

- Remdesivir jest jak dotąd najbardziej obiecującym lekiem przeciwko covid-19, mówi kanałowi telewizyjnemu TV 2 Steinar Madsen, dyrektor medyczny Norweskiej Agencji Leków.

Testowanie leków przeciwko malarii w walce z covid-19 odbywa się we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), a pacjenci poddawani kuracji muszą wyrazić na nią zgodę.

- Zmniejsza komplikacje

Anestezjolog Nina Skei ze szpitala Levanger mówi w rozmowie z NRK, że badania pokazują, iż lek zmniejsza liczbę dni choroby.

- Nie wyleczy cię całkowicie z covid-19, ale zmniejsza powikłania choroby, a także czas, kiedy jesteś chory, dodaje.

Chociaż władze norweskie przetestują lek przeciw malarii u pacjentów z koronawirusem, nie zaleca się stosowania starych leków przeciwko malarii, które znajdują się w domowych apteczkach.

Zatwierdzony w Stanach Zjednoczonych

W czwartek prezydent USA Donald Trump zatwierdził lek przeciw malarii w leczeniu koronawirusa.

- Udostępnimy leki niemal natychmiast, oznajmił amerykański prezydent.

- Lek przeszedł proces zatwierdzania i został zaakceptowany. Zrobiono to niezwłocznie, a nie jak w innych przypadkach po wielu miesiącach, dodał Trump.

Lek w USA udostępniany będzie na receptę.

W Norwegii badania przeprowadzane są na pacjentach przyjętych do szpitali.

