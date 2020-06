Projekt przeniesienia lotniska w Bodø: - To wyrzucone miliardy koron

Państwo wyda 6 miliardów koron na przeniesienie o 900 metrów... lotniska w Bodø. To strata wszystkich pieniędzy, podaje nowy raport.

Politycy Bodø od dawna marzyli o przeniesieniu lokalnego lotniska. Aktualna lokalizacja lotniska uniemożliwia rozwój miasta. Przeniesienie jest konieczne, żeby miasto mogło powiększyć się o nową dzielnicę.

Dlatego planowane jest przesunięcie pasa startowego o 900 metrów i zbudowanie nowego lotniska w Bodø. Projekt kosztować ma 6 miliardów koron. Uzasadnienia celowości tych działań pojawiły się po tym, jak samoloty wojskowe zniknęły z miasta i zostały przeniesione do Ørlandet w okręgu Trøndelag.

Strata społeczno-ekonomiczna

Po wielu skomplikowanych negocjacjach i trudnych kampaniach lobbingowych prowadzonych przez wielu polityków z Bodø, projekt jest bliski rozpoczęcia. W 2018 roku premier Erna Solberg (H) odwiedziła Bodø i obiecała, że nowe ​​lotnisko będzie gotowe w roku 2025.

Jednak w tym tygodniu światło ujrzał nowy raport zlecony przez Ministerstwo Finansów firmie Holte Consulting . Raport ten pokazuje, że wszystkie pieniądze zainwestowane w tę inwestycję będą jedną, wielką stratą społeczno-ekonomiczną.

LOTNISKO: Tak wygląda dziś lotnisko Bodø. Foto: Hans Trygve Holm (Avisa Nordland)

Według raportu analitycy badający inwestycję w lotnisko w Bodø w nie znaleźli w projekcie żadnych korzyści społeczno-ekonomicznych.

Według firmy Avinor, zarządzającej wszystkimi norweskimi portami lotniczymi, głównym celem projektu jest udostępnienie nowych terenów gminie Bodø. Ma to wzmocnić potencjał regionu do dalszego rozwoju. W uzasadnieniu znajdujemy informację, że inwestycja zapewni «tworzenie wartości, rozwój biznesu i miejsce do osiedlania się mieszkańców».

Najnowszy raport jednak nie potwierdza tych założeń.

Według artykułu dziennikarza Jon Hustad, opublikowanego w dzienniku Dag og Tid, oczekuje się, że nowe lotnisko będzie w stanie przyjąć 2,5 miliona pasażerów, a za 50 lat obsłuży aż 4 milionów pasażerów. Dla porównania lotnisko w Bergen przyjmuje nieco ponad 6 milionów pasażerów rocznie. Bergen ma jednak 5,3 razy więcej mieszkańców niż Bodø.

Firma Holte Consulting, która przygotowała raport na zlecenie Ministerstwa Finansów przeanalizowała cztery różne alternatywy inwestycji. Wszystkie skutkują negatywnymi korzyściami społeczno-ekonomicznymi. Wszystkie są nie tylko stratą finansową, ale również będą miały negatywny wpływ na gospodarkę regionu.

Koszt projektu szacuje się na 6 miliardów koron. Przy 52.000 mieszkańców Bodø, oznacza to koszt nieco ponad 115.000 koron na mieszkańca.

6 MILIARDÓW: Tak będzie wyglądać nowe lotnisko Bodø - jeśli zgodnie z planem zostanie ukończone w 2025 roku. Zdjęcie: Avinor

Brak jedności Norwegii Północnej

Projekt przeniesienia lotniska już dzisiaj tworzy podziały w Norwegii Północnej. Podczas gdy Bodø popiera projekt, gazeta Nordlys z Tromsø jest przeciwna tej inwestycji.

- Raport jest zawstydzający dla Bodø i zawstydzający dla całej Norwegii Północnej, która traci kontrolę nad inwestycjami, które nie są oparte na rzeczywistych potrzebach. Nowe lotnisko może doprowadzić do zamknięcia lub zahamowania rozwoju innych portów lotniczych na północy kraju, czytamy w Nordlys.

Redaktor polityczny Skjalg Fjellheim z Nordlys, w rozmowie z Nettavisen szerzej objaśnia ten problem:

- Nie ma żadnego uzasadnienia dla planowanej inwestycji. Istnieją alternatywy, które są o wiele tańsze, których nie chcemy wykorzystać, gdyż wolimy wyrzucać miliardy, które nigdy nie przyniosą zysku, ani nie będą miały żadnego wpływu na rozwój regionu. Jest to zupełnie niezrozumiałe, że Avinor, który stracił ogromne przychody w całym kraju, nie wybiera rozsądniejszego, lecz na mniejszą skalę rozwiązania z renowacją i rozbudową istniejącego pasa startowego oraz z budową nowego budynku terminala, mówi.

Skjalg Fjellheim uważa, że ​​projekt opiera się na całkowicie błędnych przesłankach, a mianowicie na nierealistycznych prognozach wzrostu liczby mieszkańców w Bodø.

- Źle, jeśli nie korygujemy starych błędów, a wręcz popełniamy nowe i do tego jeszcze większe. Wszystko opiera się na nierealistycznych prognozach wzrostu populacji w Bodø. Projekt ten ponadto doprowadzi do ogromnej centralizacji w regionie Norwegii Północnej (Nordland). Zamiast marnować tyle pieniędzy na przenoszenie pasa startowego o 900 metrów, powinno się znaleźć inne atrakcyjne dla społeczności wykorzystanie tych funduszy. Pieniądze te na przykład można wpłacić do Husbanken (Bank Mieszkaniowy pomagający w finansowaniu budowy mieszkań), aby osiedlanie się w całym regionie Norland było dla młodych ludzi bardziej atrakcyjne.

W trakcie rozwoju całej koncepcji zmian, spółka Avinor, zarządzana przez pochodzącego z Bodø dyrektora Daga Falk-Petersena, argumentowała, iż lotniska nie da się zrekonstruować i odnowić i że konieczne jest jego przeniesienie.

Dopiero teraz, po raz pierwszy Avinor przyznaje, że istniejący pas startowy można poddać przebudowie.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Ny rapport slakter milliardprosjektet i Bodø: – Pinlig (Espen Teigen)