Prowokowani w sklepach przez norweskich klientów: - Wstyd

- Traktujemy ludzi w uniformach, jak gdyby byli nic nie warci, mówi dyrektor Nille Kjersti Hobøl.

«Uwielbiam to. Z mojego punktu widzenia jest to cudownie piękna, ekscytująca i różnorodna profesja. Jest to coś więcej niż tylko « siedzenie na kasie» . Wszystko poparte jest moją wiedzą, zapałem i ciężką pracą! Jestem zachwycona tym, że każdego dnia mogę iść do pracy. Z dumą mogę powiedzieć, że pracuję w Kiwi» , napisała w obszernym poście na Facebooku wieczorem 13 stycznia Lise Nebb Frønes, 21-letnia pracownica Kiwi.

Lise nie musiała czekać długo na reakcje. Media takie jak VG, TV2, Dagbladet i Nettavisen opublikowały post, który jest napisany na dialekcie Trønder. W czwartek po południu post na Facebooku miał prawie 4.000 polubień, 266 komentarzy i 386 udostępnień.

- Reakcja na post była wręcz niewiarygodna! Tylko pozytywne opinie. Najwyraźniej uderzyłam swoim postem w czułe miejsce, napisała Nebb Frønes w SMS-ie do Nettavisen Ekonomia.

W swoim poście Nebb Frønes prosi ludzi, aby przestali krzyczeć na takich jak ona, pracowników sklepów. Wiele osób pyta 21-latkę, dlaczego mając dobre oceny i duży potencjał rozwoju nie zamierza rozpocząć studiów. W poście Nebb Frønes napisała, że siedzenie na kasie w Kiwi jest postrzegane w społeczeństwie jako ostateczność oraz że ludzie nie zauważają jak wartościowi są wykwalifikowani pracownicy branży spożywczej:

« Wszyscy szanują tych, którzy studiują i się kształcą. Jednak trzeba zrozumieć, że nie wszyscy chcą to robić. Takie wybory też powinniśmy szanować. Potrzebujemy wszystkich klasy zawodowych i każda praca jest równie ważna dla społeczeństwa, aby mogło ono dobrze funkcjonować» podsumowała swój wpis.

Wpis pracownicy Kiwi, Lise Nebb Frønes (na zdjęciu), uderzył w czuły punkt - również pozostałych pracowników Kiwi, powiedział menedżer Jan Paul Bjørkøy. Zdjęcie: prywatny Foto: Privat

Kjersti Hobøl (58) jest dyrektorem Nille i ma wieloletnie doświadczenie w trzech ogólnokrajowych sieciach handlowych. Kiedy Nettavisen przeprowadziło z nią wywiad przed Bożym Narodzeniem, poruszyła ten sam temat, o którym napisała Lise Nebb Frønes na swoim blogu. Hobøl uważa, że status pracowników jest bardzo niski, a wielu norweskich klientów zachowuje się wobec pracowników sklepów w sposób nieakceptowalny.

- Często widzimy ludzi rozmawiających przez telefon, wysyłających SMS-y i niewitających się z tymi, którzy są przy kasie. Traktujemy ludzi w uniformach, jakby gdyby byli nic nie warci. Wydaje się, że wśród klientów istnieje postawa pozwalająca na ignorowanie pracowników sklepów, powiedziała Hobøl, która w młodości pracowała jako szeregowy pracownik sklepu.

- Jak myślisz, dlaczego tak jest?

- Nie wiem. Szkoda, że pracujący w handlu nie są doceniani, a przecież oni są tam po to, by nam pomóc. Jednocześnie musimy pamiętać, że każdy gdzieś zaczynał swoją pracę, W każdym razie chodzi o traktowanie wszystkich ludzi z szacunkiem. Jedno jest jasne, istnieje grupa ludzi, których nazywamy «ludźmi IPA» czyli «irritert på alt» (irytujący na wszystko). Są to ludzie, których wszystko irytuje, mam jednak nadzieję, że stanowią oni mniejszość, powiedziała Hobøl.

Dyrektor Nille Kjersti Hobøl pracowała w młodości w kiosku. Teraz jest menedżerem już trzeciej krajowej sieci detalicznej. Wcześniej prowadziła grupę Princess i Kid. Foto: Halvor Ripegutu

Dyrektor Clas Ohlson, Stine Trygg-Hauger, wątpi czy przeciętny klient jest świadomy tego, jak wymagająca jest praca pracowników w handlu detalicznym.

- Jestem oburzona i smutna, kiedy słyszę o tego rodzaju postawach klientów, powiedziała Trygg-Hauger, odnosząc się do postu Nebb Frønes.

Dyrektor sieci Clas Ohlson, Stine Trygg-Hauger. Foto: Clas Ohlson

Szef Kiwi: - Ona jest silna

Jan Paul Bjørkøy, od 2011 roku dyrektor generalny sieci Kiwi, również przeczytał wypowiedź Lise Nebb Frønes. Bjørkøy chwali inicjatywę 21-latki podkreślając jednocześnie, że nikt inny nie wpływał na treść jej wpisu.

- Jest twarda, podkreślił Bjørkøy.

Szef Kiwi sam rozpoczynał swoją karierę w handlu. Początkowo pracował jako kasjer i magazynier, a potem stopniowo awansował. Uważa, że branża spożywcza jest znacznie lepszą szansą na karierę niż się wydaje.

- Myślę, że Frønes uderzyła swoim postem w sedno. Niestety wiele osób używa terminu «siedzieć na kasie» jako coś negatywnego. To musi się skończyć, powiedział Bjørkøy.

DUMNY: To ludzie dają nam największą przewagę nad konkurencyjną, mówi szef Kiwi Jan Paul Bjørkøy, który jest pod wrażeniem Lise Nebb Frønes. Foto: Kiwi

Stanowisko kasjera cieszy się jednak dużym zainteresowaniem wśród osób poszukujących pracy. W ubiegłym roku na ogłoszenia o naborze na stanowiska kasjera w Kiwi zgłaszało się nawet 800 kandydatów na jedno miejsce. Sieć dostała w 2019 roku zgłoszenia od 70.000 kandydatów.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Provosert av norske butikkunder: - En skam (Magnus Ekeli Mullis, Halvor Ripegutu)