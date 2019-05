Przebudowana flota Hurtigruten napędzana będzie energią z... martwego łososia

Pierwsza dostawa biogazu dla norweskiego przewoźnika promowego Hurtigruten planowana jest na 2020 rok.

Hurtigruten przebuduje swoje wycieczkowce, aby móc wykorzystać biogaz jako źródło energii. Umowa zawarta z firmą Biokraft jest największą na świecie umową w sprawie dostaw biogazu do żeglugi.

Hurtigruten to znana, mająca ponad 100 lat norweska linia żeglugowa. Jej wycieczkowce przewożą swoich pasażerów po fiordach zachodniej i północnej Norwegii.



Firma Biokraft z siedzibą w Skogn w Trøndelag będzie dostarczała biogaz, czyli przyjazną środowisku formę paliwa, do statków Hurtigruten do 2027 roku. Gaz będzie produkowany w zakładzie w Skogn. Martwy łosoś i inne surowce organiczne dostarczane do biogazowni w Skogn przetwarzane będą na biogaz. Wstępna obórka polega na rozdrobnieniu surowca, ogrzaniu go do temperatury przyjaznej bakteriom prowadzącym proces produkcji biogazu. W tym w pełni kontrolowanym procesie wyselekcjonowane bakterie rozkładają materię organiczną i tak powstaje biogaz, składający się głównie z dwutlenku węgla i metanu. Biogaz jest zbierany, oczyszczany i chłodzony, aż do uzyskania formy ciekłej.

Do roku 2021 co najmniej sześć spośród 16 statków Hurtigruten zostanie przebudowanych tak, aby ich napęd mógł składać się jednocześnie z napędu elektrycznego (baterie), napędu na ciekły gaz ziemny (LNG) oraz napędu zasilanego przez biogazu (LBG) produkowany z odpadów organicznych pochodzących z przemysłu drzewnego i akwakultury.

Pierwszymi statkami poddanymi przebudowie będą: MS Nord-Norge, MS Nordlys, MS Nordkapp, MS Kong Harald, MS Richard With oraz MS Polarlys.

- Jest to odważne przedsięwzięcie zarówno dla Hurtigruten jak i dla Biokraft. To olbrzymi krok dla globalnej żeglugi, by stawała się bardziej innowacyjna i ekologiczna. Jest to też wielki ukłon w kierunku ochrony środowiska naturalnego, mówi dyrektor generalny Hurtigruten Daniel Skjeldam.

Umowa z Biokraft - największym na świecie producentem płynnego biogazu podpisana została na ponad 7,5 roku. Za każdym razem, gdy jeden ze statków Hurtigruten wyposażony w silnik napędzany biogazem będzie zawijał do Trondheim, jego zbiorniki napełniane będą biogazem. Będą to pierwsze statki wycieczkowe na świecie napędzane biogazem.

- Dzięki tej umowie Hurtigruten pokazuje, że rzeczywiście jest najbardziej ekologiczną wycieczkową linią żeglugową na świecie. Biogaz jako napęd w żegludze jest jednym z najlepszych rozwiązań proekologicznych, powiedział dyrektor generalny Biokraft Håvard Wollan.

Pierwsza dostawa biogazu do statków Hurtigruten planowana jest na 2020 r.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Hurtigrutene skal bygges om og seile på død laks (NTB)