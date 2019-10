Przecieki budżetowe: Znaczne cięcia funduszy na zasiłki rehabilitacyjne

Pojawiające się informacje o planach budżetowych na przyszły rok wskazują, że rząd chce ograniczyć fundusze na zasiłki rehabilitacyjne (AAP) dla młodych ludzi.

Propozycja rządu w przyszłorocznym budżecie państwa polega między innymi na zmniejszeniu minimalnego zasiłku rehabilitacyjnego (arbeidsavklaringspenger, AAP) z 198.000 do 130.000 koron. Zmiana dotyczyć ma tylko nowych zasiłkobiorców w wieku poniżej 25 lat. Informacje takie podaje dzisiaj gazeta VG.

- To, co oszczędzimy na dokonanych cięciach, zostanie co do korony przesunięte na system bardziej efektywnej pomocy tym samych młodym ludziom, powiedziała minister Anniken Hauglie (H) w rozmowie z VG.

Rząd chce również zlikwidować dodatkowe renty inwalidzkie wypłacane wraz z AAP wszystkim młodym, nowo ubiegających się o zasiłek osobom. Dodatek ten przyznawany młodym niepełnosprawnych pozostanie bez zmian.

Zasiłek rehabilitacyjny otrzymuje dziś w Norwegii 117.000 osób. Świadczenie to zabezpiecza dochód w sytuacjach, gdy z powodu choroby lub wypadku osoby te potrzebują pomocy z NAV, aby powrócić do czynnej pracy. Około 12.000 zasiłkobiorców jest w wieku poniżej 25 lat. Założone cięcia w przyznawaniu zasiłku rehabilitacyjnego mają zapewnić w roku 2020 oszczędności w wysokości 119 mln koron. Pieniądze te zostaną w całości wykorzystane na wzmocnienie innych działań pomocowych skierowanych przez NAV do młodych odbiorców zasiłków rehabilitacyjnych.

Lise Christoffersen, rzeczniczka Partii Pracy uważa, że polityka rządu Høyre wyklucza młodych ludzi z życia zawodowego.

- Rząd zamiast dawać ludziom pracę i poczucie bezpieczeństwa tnie fundusze tam, gdzie jest to najbardziej bolesne i traktuje ludzi w różny sposób. Ci, którzy mają naprawdę niewiele, będą motywowani do aktywności poprzez ograniczanie im funduszy pomocowych. W tym samym czasie bogaci będą motywowani poprzez wyższe zasiłki. Taka polityka wpływa na wzrost różnic w społeczeństwie Norwegii i nie otrzyma ona wsparcia Partii Pracy, mówi parlamentarzystka Christoffersen w wywiadzie udzielonym VG.

