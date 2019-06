Przemysł w okręgu Trøndelag poszukuje pracowników

Firmy z Trondheim mają wiele wolnych miejsc pracy i starają się pozyskać wykwalifikowaną siłę roboczą. Będzie to jednak trudne.

TRONDHEIM (Nettavisen Ekonomia): - Obraz rynku pracy jest oczywiście złożony, ale spośród naszych 2.500 firm członkowskich, 2 na 3 muszą zatrudnić nowych pracowników, mówi w rozmowie z Nettavisen Tord Lien, regionalny dyrektor Norweskiej Organizacji Paracodawców NHO Trøndelag. Zatrudnianie nowych ludzi na rynku pracy, na którym praktycznie wszyscy pracują, nie jest łatwe. Ostatnie dane dotyczące bezrobocia z NAV pokazują, że w Trøndelag tylko 4.210 osób jest całkowicie pozbawionych pracy. Oznacza to zaledwie 1,7 procentową stopę bezrobocia w regionie i jest to najniższy jej poziom od 1987 roku.

- Wielu przedsiębiorców decyduje się nie zatrudniać nowych pracowników z powodu braku odpowiednio wykwalifikowanych osób. Przekłada się to oczywiście na hamowanie rozwoju firm, mówi Lien.

Potrzeba więcej pracowników wykwalifikowanych z certyfikatami

Według dyrektora NHO, największe zapotrzebowanie jest na wykwalifikowanych specjalistów posiadających specjalne, norweskie certyfikaty zawodowe (fagbrev). W Trøndelag obserwowany jest prawdziwy deficyt takich pracowników.

- Wiemy również, że niektóre firmy mają trudności z rekrutacją osób z wyższym wykształceniem. Dla niektórych przedsiębiorstw trudne jest nawet zatrudnienie niewykwalifikowanych pracowników, mówi Lien.

Zatrudnienie natychmiastowe

Firmą zmagającą się z brakiem pracowników jest między innymi spółka CNC w Leksvik w gminie Indre Fosen. Do tej pory firmie udało się zatrudnić 8 nowych pracowników.

- Chcielibyśmy zatrudnić jeszcze więcej osób, ale jest to bardzo trudne, mówi w wywiadzie do gazety Adresseavisen Arvid Penna Steen, dyrektor generalny spółki. Ostatnio mieliśmy pilne zapotrzebowanie na dwie lub trzy osoby, które kontrolowałyby finalną jakość gotowych produktów - przed wysłaniem ich z fabryki. Do tego potrzebowaliśmy ludzi bez specjalnego wykształcenia, ale szybko zauważyliśmy, że na rynku pracy tacy pracownicy są po prostu niedostępni. W zasadzie nie ma osób bezrobotnych, chcących podjąć pracę. Jak rozwiązaliśmy ten problem? Dokonaliśmy zmian w wśród pracowników, których już mamy. Zwiększyliśmy etaty z niepełnego wymiaru czasu pracy na pełny etat i zatrudniliśmy powtórnie tych, którzy odeszli na emerytury.

Brakuje młodych ludzi

Dyrektor NHO Lien uważa, że w nadchodzących latach rekrutacja nowych pracowników może być jeszcze trudniejsza. Powodem tego będzie brak młodych ludzi, których w Trøndelag jest z roku na rok coraz mniej.

- W całym Trøndelag widzimy, że w szkołach średnich jest coraz mniej uczniów. To dlatego, że niewiele dzieci urodziło się 14-15 lat temu. To przełoży się automatycznie na mniejszą liczbę pracowników na rynku, podkreśla.

Dlatego NHO jest przekonana, że ważne jest, aby wprowadzić trzy rozwiązania.

- Najważniejszą rzeczą jest to, aby jak najwięcej osób kończyło szkołę średnią. Władze okręgu i gmin ponoszą wielką odpowiedzialność za przygotowanie uczniów, w ten sposób, aby by ci mogli ukończyć edukację na odpowiednim poziomie, mówi Lien.

- Nie zmieniajmy porozumienia z Unią Europejską

Lien uważa również, że duża odpowiedzialność leży także po stronie przedsiębiorców. Przedsiębiorcy wraz z gminami muszą w jeszcze większym stopniu starać się, aby ludzie, także ich pracownicy, otrzymywali dobre wykształcenie i zawodowe certyfikaty, a także nieustannie podnosili swoje kwalifikacje.

Na koniec Lien ostrzega, żeby nie dokonywać zmian w umowach gospodarczych Norwegii z Unią Europejską.

- Zakwestionowanie porozumienia EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) nie jest dobrym pomysłem. Odcięcie nas od europejskiego rynku pracy spowodowałoby jeszcze większe problemy z zatrudnianiem nowych pracowników w Trøndelag.

