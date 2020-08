Przeniósł dziecko przez balustradę narażając je na śmiertelne niebezpieczeństwo

Mężczyzna przeniósł dziecko przez balustradę na szklany podest, po którym przelewa się i wpada do wąwozu górski potok.

Zdjęcie przedstawia chłopca, który znalazł się po drugiej stronie balustrady ochronnej i wyszedł na mokrą szklaną powierzchnię podestu na punkcie widokowym Ørnesvingen nad fiordem Geiranger (Geirangerfjord). Ta atrakcja turystyczna położona jest nad klifem, a strumień, który płynie po szklanym podeście wpada do głębokiego wąwozu.

- Wiele obecnych osób było tak zszokowanych zaistniałą sytuacją, że opuścili to miejsce. Moja rodzina powiedziała głośno, że nie chcą być świadkami tego, co się dzieje, mówi autor zdjęciafotograf. Dodaje też, że kilka osób próbowało rozmawiać z mężczyzną, jednak ten niespecjalnie przejmował się ostrzeżeniami.

Upadek z krawędzi punktu widokowego w Ørnesvingen nad Geirangerfjord może być niebezpieczny. Foto: (privat)

- Na szczęście nic złego się nie stało. Gdyby jednak dziecko poślizgnęło się na szklanej tafli lub straciło równowagę, to w najgorszym przypadku mogłoby spaść prosto na zbocze góry i zginąć.

- Jest powód, dla którego bariery te zostały ustanowione. Przechodzenie przez balustradę jest niebezpieczne zarówno dla tych, którzy łamią przepisy bezpieczeństwa, jak i dla tych, którzy być może będą musieli ich ratować, mówi Kenneth Sætre szef sztabu okręgu policyjnego okręgu Møre og Romsdal w rozmowie z Nettavisen.

To nie pierwszy raz, kiedy Sætre widział zdjęcia ludzi narażających siebie lub innych na niebezpieczeństwo. Najczęściej ludzie narażają się na niebezpieczeństwo w czasie robienia zdjęć. Sætre mówi, że dziecka nie można oskarżać za ten incydent, ale dorośli powinni wziąć odpowiedzialność i uniemożliwić dziecku wejście na szklany podest.

- Większość ludzi respektuje ograniczenia jakie nakładają balustrady ochronne - mówi.

Osoba, która wysłała to zdjęcie do Nettavisen, zrobiła również zdjęcie kobiecie, która przekroczyła ogrodzenie w Flydalsjuvet w Geiranger. Kobieta zrobiła to, aby można było sfotografować ją dokładnie na skraju wąwozu.

Zdjęcie młodej kobiety, która przekroczyła ogrodzenie w Flydalsjuvet w Geiranger. Foto: (privat)

