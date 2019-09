Przełomowe wybory dla Partii Zielonych MDG w Oslo

Wielkie święto w Partii Zielonych (MDG) w Oslo.

Nettavisen: Na dachu Centrum Kulturalnego Sentralen w centrum Oslo odbył się wczoraj wieczór wyborczy Partii Zielonych MDG. Już pierwsze wyniki wskazywały, że Lan Marie Berg (na zdjęciu powyżej) i Spółka będą mogli cieszyć się wyjątkowo dobrym wynikiem wyborów. Już wcześniej takie wyniki sugerował przeprowadzony w zeszłym tygodniu na zlecenie Nettavisen sondaż poparcia dla partii politycznych.

W czasie wieczoru wyborczego, niewątpliwie wyrazista i energiczna liderka, jaką jest Lan Marie Berg, zwróciła uwagę wszystkich wykrzykując:

- Kochamy system opłat drogowych!

Deklaracja miłości Berg do systemu opłat za przejazdy przez bramki drogowe wywołała pełną entuzjazmu reakcję zebranych na sali członków partii. Ich radość była w pełni uzasadniona, gdyż pierwsze prognozy wyników wyborów tuż po zamknięciu lokali wyborczych, dawały partii MDG aż 17 procent poparcia.

- MGD jest najczystszym głosem w prawdziwej polityce klimatycznej. Nie boimy się stawiać czoła trudnym wyborom. Robimy wszystko co w naszej mocy, aby wprowadzić potrzebne zmiany, po to by chronić klimat tu i teraz. Nie poprzestajemy, jak inni, na wyznaczaniu celów na odległą przyszłość, mówi Berg w rozmowie z Nettavisen.

Berg była wyraźnie podekscytowana wynikiem wyborów.

- Podwoiliśmy nasz mandat do wdrażania polityki ekologicznej w mieście. Wyborcy chcą więcej rozwiązań, które wprowadziliśmy w poprzednich czterech latach. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby ograniczyć emisje w Oslo tak by osiągnąć strategiczne dla klimatu cele do roku 2030, mówi Berg.

Hanna Marcussen, radna miejska ds. rozwoju obszarów miejskich i druga kandydatka na liście MDG w wyborach, wie dokładnie, co będą oznaczać wyniki wyborów.

- Z większym poparciem wyborców, bez wątpienia będziemy domagać się większego wpływu na politykę w mieście. A to oznacza również więcej polityki ekologicznej.

W Oslo wyniki tegorocznych wyborów, w porównaniu do tych w roku 2015, są diametralnie różne. Zarówno w przypadku rządzącej dzisiaj w mieście Partia Pracy (Ap), jak i jej najbliższego koalicjanta - Partii Zielonych (MDG):

WYNIKI OSLO:

Høyre : 25,4 proc. (zmiana w porównaniu z rokiem 2015: –6,4)

: 25,4 proc. (zmiana w porównaniu z rokiem 2015: –6,4) Partia Pracy Arbeiderpartiet: 20,1 proc. (–11,9)

20,1 proc. (–11,9) Zieloni MDG Miljøpartiet De Grønne: 15,2 proc. (+7,0)

15,2 proc. (+7,0) Socjalistyczna Partia Lewicy SV Sosialistisk Venstreparti: 9,1 proc. (+3,6)

9,1 proc. (+3,6) Lewica Rødt: 7,2 proc. (+2,2)

7,2 proc. (+2,2) NIE dla opłat drogowych Folkeaksjonen Nei til mer bompenger: 5,9 proc. (+5,9)

5,9 proc. (+5,9) Venstre: 5,8 proc. (–1,1)

5,8 proc. (–1,1) Partia Postępu Frp Fremskrittspartiet: 5,3 proc. (–0,7)

5,3 proc. (–0,7) Partia Centrum Senterpartiet: 2,2 proc. (+1,6)

2,2 proc. (+1,6) Patia Chrześcijańsko-Ludowa KrF Kristelig Folkeparti: 1,7 proc. (–0,7)

Również na poziomie krajowym wyniki MDG zdecydowanie się poprawiły.

WYNIKI NORWEGIA:

Partia Pracy Arbeiderpartiet: 24,8 proc. (–8,2)

24,8 proc. (–8,2) Høyre: 20,1 proc. (–3,0)

20,1 proc. (–3,0) Partia Centrum Senterpartiet: 14,4 proc. (+5,9)

14,4 proc. (+5,9) Partia Postępu Frp Fremskrittspartiet: 8,3 proc. (–1,2)

8,3 proc. (–1,2) Zieloni MDG Miljøpartiet De Grønne: 6,7 proc. (+2,4)

6,7 proc. (+2,4) Socjalistyczna Partia Lewicy SV Sosialistisk Venstreparti: 6,0 proc. (+1,9)

6,0 proc. (+1,9) Patia Chrześcijańsko-Ludowa KrF Kristelig Folkeparti: 4,0 proc. (–1,5)

4,0 proc. (–1,5) Venstre : 3,8 proc. (–1,7)

: 3,8 proc. (–1,7) Lewica Rødt : 3,8 proc. (+1,8)

: 3,8 proc. (+1,8) NIE Dla Opłat Drogowych Folkeaksjonen Nei til mer bompenger: 2,5 proc. (+2,4)

- Co sądzisz o tym, że MDG poprawia swoje notowania, a Partia Pracy Ap odnotowuje gwałtowny ich spadek?

- Nie chcę komentować wyników innych partii. Widzimy jednak, że wyborcy dostrzegają, iż partie ekologiczne mają odpowiedzi na niektóre wyzwania związane z kryzysem klimatycznym. W Oslo udaje nam się pokazać, że można prowadzić politykę prośrodowiskową, która jest również przyjazna człowiekowi, mówi Berg.

