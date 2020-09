Przerażające dane: pielęgniarkę stać na trzy ze stu nieruchomości w Oslo

Jeśli jesteś samotną pielęgniarką, możesz praktycznie zapomnieć o kupnie mieszkania w Oslo.

YOUNGSTORGET (Nettavisen Ekonomia): Eiendom Norge (branżowa organizacja pośrednictwa nieruchomości) w poniedziałek rano przedstawiła najnowsze dane tzw. indeksu pielęgniarskiego.

Na jaką część dostępnych na rynku nieruchomości może sobie pozwolić samotna pielęgniarka, która zarabia 575.000 koron rocznie, jeśli pod uwagę bierzemy obowiązujące przepisy dotyczące udzielania kredytów hipotecznych...

Dane z 2020 roku dla pielęgniarek w Oslo są dość przygnębiające. Na zadane powyżej pytanie odpowiedź brzmi: tylko 3,1 dostępnych na rynku nieruchomości w Oslo jest w zasięgu samotnej pielęgniarki, a w Asker i Bærum jest jeszcze gorzej. Dla porównania, pielęgniarki w Porsgrunn i Skien mogą pozwolić sobie na 65 procent dostępnych na rynku nieruchomości (patrz wykres poniżej).

OGROMNE RÓŻNICE: Jeśli jesteś samotną pielęgniarką (lub masz podobne zarobki) i szukasz mieszkania, to Oslo, Asker i Bærum nie są odpowiednimi miejscami dla tego typu poszukiwań. Foto: (Eiendomsverdi/Eiendom Norge)

Strach przed wzrostem ceny

-To, jak zmienił się indeks w pierwszej połowie roku pokazuje, że możliwości posiadania nieruchomości w Norwegii zostały jeszcze bardziej ograniczone ze względu na wzrost ich cen - mówi Anders Lund dyrektor ds. analiz i modeli w Eiendomsverdi AS, który jest autorem przedstawionego badania.

- Zerowe oprocentowanie i obniżone oprocentowanie kredytów nie dają korzyści pielęgniarce ze względu na ograniczenie, jakim jest wskaźnik zadłużenia w przepisach dotyczących kredytów hipotecznych, a odsetek nieruchomości, na które może sobie pozwolić pielęgniarka, spada - mówi.

W badaniu przeprowadzonym w 2019 roku, pielęgniarka z całkowitym rocznym wynagrodzeniem w wysokości 550.000 koron, również mogła sobie pozwolić na zakup zaledwie 3 procent nieruchomości dostępnych w Oslo.

W roku 2020 w skali całego kraju, odsetek nieruchomości, które były w zasięgu pielęgniarek, wynosi nieco poniżej 30 procent.

Przy rocznym wynagrodzeniu w wysokości 575.000 koron pielęgniarka może zgodnie z przepisami dotyczącymi udzielania kredytów hipotecznych pożyczyć do 2.670.000 koron.

Jeszcze wyższe ceny

Grethe W. Meier z Privatmegleren i Baard Schumann w Nordr Eiendom obawiają się, że ceny nieruchomości w Oslo mogą wzrosnąć o kolejne 20 procent w nadchodzących latach 2020-2022.

Według specjalistów z Eiendom Norge w sierpniu przeciętna nieruchomość mieszkalna w Oslo kosztowała ok. 5,5 mln koron, czyli dziesięciokrotność średniej rocznej pensji w Norwegii.

Jeśli prognoza co do wzrostu cen nieruchomości się sprawdzi, to pielęgniarki będą mogły kupić jeszcze mniej, ponieważ płace na pewno nie wzrosną tak samo, jak ceny nieruchomości.

Przeciętna nieruchomość w innych największych norweskich miastach to koszt od 3,2 do 4 milionów koron. 4 miliony to także średnia krajowa.

Ekstremalne różnice

A jeśli spojrzymy na zmiany cen w ciągu ostatnich dziesięciu lat, zauważyć można dość wyraźne różnice. W Oslo, według Eiendom Norge, od sierpnia 2010 do sierpnia 2020 roku ceny nieruchomości wzrosły aż o 103 procent, w Stavanger tylko o 13 procent. To mniej niż wzrost cen konsumpcyjnych w tym okresie (23,3 proc.).

W Kristiansand wzrost cen nieruchomości w tym okresie wyniósł 21 procent, podczas gdy w innych największych norweskich miastach wzrost ten wahał się od 51 do 75 procent.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Skrekktall: En sykepleier har råd til tre av hundre boliger i Oslo (Jan Revfem)