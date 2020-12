Przy wjeździe do Norwegii możemy już uniknąć pobytu w hotelu kwarantanny

W niedzielę zmieniły się zasady dotyczące hoteli kwarantanny. Jeśli możesz udokumentować, że masz inne, odpowiednie miejsce na odbycie kwarantanny, nie musisz udawać się do kwarantannowego hotelu.

Najważniejsza zmiana w dotychczas obowiązujących przepisach dotyczy osób, których cel pobytu w Norwegii jest inny niż praca i mogą udokumentować możliwość odbycia kwarantanny w innym, odpowiednim do tego celu miejscu zamieszkania. W takim przypadku osoby te zwolnione są z obowiązku skorzystania z tzw. hotelu kwarantanny.

Aby lokum spełniało kryteria „odpowiedniego miejsca do odbycia kwarantanny”, musi mieć osobny pokój, dostęp do własnej łazienki, własnej kuchni lub innego miejsca gastronomicznego. Miejsce to musi ponadto umożliwiać unikanie bliskiego kontaktu z innymi osobami.

Podróżny musi przedstawić potwierdzenie, że miejsce zamieszkania do spełnia odpowiednie wymagania, wystawione przez osobę udostępniającą miejsce zakwaterowania. Własną deklarację można pobrać ze strony internetowej rządu.

W komunikacie prasowym minister sprawiedliwości i zarządzania kryzysowego Monica Mæland (H) stwierdza, iż ​​ma nadzieję, że zmiana przepisów może ułatwić podróże do domu na Boże Narodzenie.

- Jednocześnie każdy musi pamiętać o obowiązku przeprowadzeniu kwarantanny zgodnie z zasadami kontroli zakażeń - mówi Mæland.

Jednocześnie zmianie uległa kwota, którą pracodawcy muszą uiścić za pobyty swoich pracowników i kontrahentów w hotelach kwarantannowych. Dotychczasowa kwota 1.500 NOK za dobę pobytu została zredukowana do 500 koron.

Zmiany zostały ogłoszone w środę i weszły w życie w niedzielę 13.12.2020 o godzinie 17:00.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Nå kan du slippe karantenehotell ved innreise (NTB)

