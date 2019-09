Rada Miasta Oslo podnosi ceny komunikacji miejskiej: MDG wciąż zapowiada obniżkę

Jedną z najważniejszych obietnic wyborczych Partii Zielonych MDG było obniżenie cen transportu publicznego. Rada Miasta planuje jednak ich podwyżkę.

OSLO RÅDHUS (Nettavisen): W środę po południu przedstawiono założenia przyszłorocznego budżetu dla Oslo. Z zaprezentowanych dokumentów wynika między innymi, że w przyszłym roku wzrosną ceny komunikacji miejskiej. Planowany wzrost cen to około pięć procent.

Nie spełniono zatem jednej z najważniejszych obietnic wyborczych Partii Zielonych MDG.

Nettavisen porozmawiała z radną miasta ds. ochrony środowiska - Lan Marie Berg (MDG).

- Jedną z najodważniejszych obietnic wyborczych MDG była zapowiedź obniżenia cen transportu zbiorowego o 20 procent. W przedstawionym budżecie założono wręcz podwyżkę. Dlaczego?

- To dlatego, że budżet został sporządzony przed wyborami. Już rozpoczęliśmy rozmowy w tej sprawie z innymi partiami, więc musimy uzbroić się w cierpliwość, mówi Berg Nettavisen.

- Czy wierzysz, że to się uda?

- Tak! Dla MDG jest to kluczowa kwestia, mówi Berg optymistycznie.

- Które partie poprą waszą inicjatywę?

- Jeszcze nie rozpoczęliśmy właściwych negocjacji, ale sprawa ta umieszczona jest w porządku obrad i do końca października powinniśmy być gotowi.

Termin rozpoczęcia negocjacji wyznaczono na 23 października.

Porozumienie nie zostało osiągnięte

W przedstawionej propozycji budżetu rady miasta jest jasno określone, że ceny komunikacji zbiorowej muszą zostać podniesione:

Zgodnie z założeniami programu rozwoju transportu miejskiego Oslopakke 3 na lata 2020–2023, na budowę Fornebubanen oraz na nową infrastrukturę sygnalizacyjną i zabezpieczającą dla metra przeznaczono łączną kwotę 164 mln koron. Spółka Ruter nie dysponuje możliwościami by nadal subsydiować połowę wkładu finansowego koniecznego do utrzymania transportu publicznego na aktualnym poziomie. Rada Miasta podjęła inicjatywę, by cen biletów nie podnosić, jednak nie osiągnięto porozumienia z okręgiem Akershus, które umożliwiłoby sfinansowanie rosnących potrzeb w jakikolwiek inny sposób, niż z dochodów ze sprzedaży biletów. Oznacza to, że ceny biletów w 2020 roku muszą zostać podniesione tak. Aby wzrost wygenerowały dodatkowy, roczny dochód w wysokości 82 mln koron (z pominięciem zwykłych korekt cen).

Ostra reakcja Venstre

Lider Venstre w Radzie Miasta Oslo, Hallstein Bjercke, ostro reaguje na informację o wzroście cen komunikacji miejskiej.

- MDG, druga co do wielkości partia w radzie miasta, szła do wyborów z hasłem obniżki cen biletów transportu publicznego o 20 procent. A cóż widzimy w założeniach budżetu na przyszły rok? Podwyżkę cen o 5 procent. To poważne naruszenie obietnicy wyborczej i obranie niewłaściwej drogi, powiedział Bjercke w rozmowie z Nettavisen.

OBIETNICA: Polityk partii Venstre Hallstein Bjercke uważa, że MDG szło do wyborów z fałszywymi obietnicami. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Høyre: - Duże zaskoczenie

Prawicowy kandydat do rady miasta, Eirik Lae Solberg, mówi, że jest bardzo zaskoczony podejściem rady miasta do spraw transportu zbiorowego. Rada miasta ma pole finansowych manewrów w wysokości 700 milionów koron i decydują się wydać dwa miliony na transport publiczny i cztery miliony na szkoły, robiąc tym samym czasie cięcia w wysokości 30 milionów z innych funduszy szkolnych, mówi.

ZASKOCZONY - Jestem bardzo zaskoczony, że rada miasta tak mało wydaje na transport publiczny, integrację i szkoły, mówi lider grupy Høyre w radzie miasta Oslo, Eirik Lae Solberg. Foto: Heidi Schei Lilleås

Berg: - Høyre i Venstre zażądały podwyżki

Berg odpowiada na krytykę ze strony zarówno Høyre i Venstre

- Zeszłej wiosny zaprosiliśmy Høyre i Venstre w Akershus do przyłączenia się do inicjatywy obniżenia cen transportu publicznego i anulowania planowanego wzrostu cen. Niestety, odmówili. W związku z tym, co najmniej dziwne jest teraz, że partie te krytykują podwyżkę cen, której sami zażądali - mówi Berg w rzomowie z Nettavisen.

- Jeśli Høyre i Venstre chcą pomóc w obniżeniu cen komunikacji miejskiej, mogą przyczynić się do tego w rządzie. Niestety, zamiast tego rząd podniósł podatek VAT na transport publiczny. To zła i niesprawiedliwa polityka środowiskowa, podkreśla Berg.

Przewodniczący rady miasta Oslo Raymond Johansen (Ap) odpiera krytykę polityki transportowej. Johansen uważa, że opozycja powinna raczej chwalić wysiłki Rady Miasta zmierzające do poprawy jakości komunikacji zbiorowej niż tylko krytykować wzrost cen. Obecnie mamy każdego tygodnia o około 6.300 kursów więcej.

Przewodniczący Rady Miasta Raymond Johansen uważa, że opozycja powinna raczej chwalić wysiłki Rady Miasta zmierzające do poprawy jakości komunikacji zbiorowej, niż tylko krytykować wzrost cen. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

- Zatem celem polityki transportowej jest zwiększenie częstotliwości kursowania komunikacji a nie niższe ceny?

- Istnieją dwie rzeczy, które są istotne, aby zachęcić ludzi do korzystania z transportu publicznego. Jest to dostępność komunikacji w pobliżu miejsca zamieszkania oraz częstotliwość jej kursowania. Pewien wpływ na to mają także opłaty drogowe.

Zadłużenie Oslo gwałtownie rośnie

Aby sfinansować inwestycje, miasto Oslo zaciąga coraz więcej kredytów. Mierząc zadłużenie jako odsetek od dochodów, w latach 2019-2023 dług gminy gwałtownie wzrośnie - z 54 procent w 2019 roku do 91 procent w 2023 roku.

Zgodnie z dokumentami budżetowymi Rady Miasta, wzrost długu netto w ciągu najbliższych trzech lat wyniesie 32,8 mld koron.

W 2018 roku Oslo miało zadłużenie w wysokości 30 mld koron. W 2023 roku Rada Miasta szacuje, że zadłużenie będzie wynosić 63,8 miliarda koron.

Najważniejsze liczby z propozycji budżetu Rady Miasta Oslo na rok 2020: budżet całkowity 77 mld; budżet operacyjny 62 mld; budżet na inwestycje: 15 mld NOK. Wykres pokazuje, zmiany wskaźnika zadłużenia gminy wzrośnie: z 54 procent w 2019 r. do 91 procent w 2019 r. Zadłużenie przedstawione jest jako odsetek od dochodów miasta. Foto: Trond Lepperød, Nettavisen 2019

