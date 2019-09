Radna partii Rødt w Trondheim odmawia przyjęcia pełnego wynagrodzenia

Ragna Vorkinnslien, nowo wybrana radna z ramienia partii Rødt w Trondheim, odmawia przyjęcia całej pensji w wysokości 900.000 koron rocznie.

Po wyborach lokalnych Ragna Vorkinnslien zostanie pełnoetatowym politykiem, pisze gazeta Adresseavisen. Oznacza to, że wkrótce otrzyma ona wynagrodzenie jako radna gminy.

Aktualna pensja norweskich radnych to 91 procent tego, co otrzymują parlamentarzysci. Oznacza to, że radny zarabia dzisiaj kwotę 899.077 koron rocznie brutto. Wywodząca się z lewicowej partii Rødt Vorkinnslien nie chce nawet słyszeć o takim wynagrodzeniu.

- Absurdem jest, że jako członek rady miasta zarobię prawie 900.000 koron. To dwa razy więcej niż średnia pensja pielęgniarki w Trondheim. Vorkinnslien powiedziała w rozmowie z Adresseavisen, że nie istnieją racjonalne argumenty, które uzasadniałyby, że ma prawo zarabiać dwa razy więcej od pielęgniarki.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Vorkinnslien otrzyma wynagrodzenie, niezależnie od tego, czy tego chce, czy nie. Dlatego też część jej pensji trafi do funduszu partyjnego. Radna Rød nie otrzymała jeszcze od władz partii dokładnych informacji, jaką część wynagrodzenia zatrzyma dla siebie. Zazwyczaj obliczane jest to na podstawie obecnego przeciętnego wynagrodzenia, pisze Adresseavisen. Na przykład średnia pensja pracownika zatrudnionego w przemyśle wynosi 478.000 koron.

Przedstawiciel parlamentarny i lider Partii Rødt Bjørnar Moxnes co roku ze swojego wynagrodzenia parlamentarnego w wysokości 988.000 koron przekazuje 110.000 koron na fundusz partyjny.

-To nie pensja powinna być bodźcem który sprawia, że ludzie startują w wyborach. Motywacją powinna być chęć reprezentowania swoich wyborców. Kiedy płace stają się zbyt wysokie, politycy stają się politykami władzy i zdają się być coraz bardziej zainteresowani utrzymaniem swojej pozycji niż tym, czego potrzebują ludzie, mówi Vorkinnslien.

Jako samotna matka wychowująca dwójkę dzieci, Vorkinnslien mogłaby potrzebować podwyższonego wynagrodzenia.

- Ważne są zasady, mówi.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Rødt-representant i Trondheim nekter å ta imot full politikerlønn (Stig Martin Solberg)