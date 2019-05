Ra’iisulwasaare gabar uu sodog u yahay lagu qasbay inay ka tagto dalkii uu xukumayey

Ra’iisul wasaaraha Danmark Lars Løkke Rasmussen ayaa qaba in dalalka qaar dadka ka yimaada laga siiyo degannaansho dalkiisa

Diyaarintii: Nina Lorvik



Isha warka NTB

Ra’iisul wasaaraha dalka Danmark Lars Løkke Rasmussen oo dhawaan ka qaybgalayey dood telefishin, sida laga soo xigtay avisen.dk iyo Jyllands-posten ayaa sheegay in sharciyada waqtigan la joogo ee dalkiisu ay yihiin kuwo aad ugu adag dadka is calmada iyo kuwa isqaba ee dalal kala duwan ka soo jeeda.

Qof ka mid ah dadka codeeyeyaasha ah ee dalkaas ayaa waydiiyey ra’iisulwasaaraha sida ay macquul ku tahay in qofka aysan la noolaan karin tusaale xaaskiisa oo Maraykan ah da’ahaana ka yar 24 sano. waxaa jira xeer dalkaas u degsan oo oranaya in qof 24 sano ka yar uusan dalkaas joogi karin.

- Anigu waxaan leeyahay wiil 29 jir ah saaxiibtiisna aysan buuxin 24 sano, waxay shahaadada bachelor ka diyaarinaysaa jaamacadda Harvard University. Waxay Denmark ku qaadanaysay qayb ka mid ah waxbarashadeeda laakiin way safri doontaa dhamaadka bisha, waayo halkan ma sii joogi karto. Waxaan u arkaa inay tahay arrin aad u qaldan ayuu ku wajaabay ra’iisul wasaaraha oo uu soo xigtay avisen.dk .

Wuxuu qabaa in xeerarka ku aadan dadka shaqada u yimaada Danmark ee dibadda ka yimaada ay tahay in lagu noqdo. Xisbiga Venstre oo uu hoggaamiye u yahay Løkke Rasmussen ayaa soo jeediyey in dadka ka yimaada dalalka sida USA ee degaya Danmark wax laga bedelo sida in la dhimo xadka ay tahay qofku inuu shaqeeyo dhaqaale ahaan.