Raport: - Obietnice wyborcze są nic nie warte bez pieniędzy z ropy naftowej

Nowy raport pokazuje skalę, w jakiej Norwegia uzależniona jest od ropy naftowej. W samym tylko Oslo pracę staciłoby ok. 7.000 pracowników, gdyby przemysł naftowy przestał istnieć.

ARENDAL (Nettavisen Ekonomia): Bez przemysłu naftowego i gazowego Norwegia zostałaby zmuszona do zastosowania poważnych cięć w programach opieki społecznej, wynika z najnowszego raportu.

- Obietnice wyborcze są nic nie warte bez pieniędzy pochodzących z wydobycia ropy i gazu, mówi Karl Eirik Schjøtt-Pedersen w wywiadzie dla Nettavisen Ekonomia.

Eirik Schjøtt-Pedersen jest dyrektorem naczelnym organizacji Norweska ropa i gaza (Norsk olje og gass), która jest wiodącą organizacją lobbingową branży naftowej. Schjøtt-Pedersen przedstawił na corocznym festiwalu politycznym w Arendal (Arendalsuka) najnowszy raport firmy konsultingowej Menon.

- Tylko w Arendal, gdzie aktualnie przebywamy, jest 591 nauczycieli przedszkoli, opiekunów społecznych i nauczycieli szkół podstawowych, których praca finansowana jest z dochodów pochodzących z przemysłu naftowego i gazowego, mówi Schjøtt-Pedersen, wskazując na wnioski z raportu.

225.000 miejsc pracy

W obliczeniach firmy Menon uwzględniony został cały dochód pochodzący z przemysłu naftowego i gazowego. Obliczono również, ile osób pracuje bezpośrednio w tej branży lub od niej bezpośrednio zależy. Otrzymano oszałamiającą liczbę 225.000 miejsc pracy. To więcej niż obecnie mieszka w Trondheim, trzecim co do wielkości mieście Norwegii.

W kalkulacjach wzięto również pod uwagę cały dochód, które gminy otrzymują bezpośrednio z budżetu państwa. A przecież budżet państwa co roku otrzymuje ponad 300 miliardów koron pochodzących z przemysłu naftowego.

- Możemy jasno stwierdzić, że to dochody z ropy naftowej umożliwiają gminom spełnianie swoich podstawowych, statutowych funkcji, mówi Karl Eirik Schjøtt-Pedersen w rozmowie z Nettavisen Ekonomia.

FESTIWAL: Podczas corocznego festiwalu politycznego Arendalsuka, organizacja Norsk olje og gass (Norweska ropa i gaz) zorganizowała we wtorek wieczorem tradycyjne przyjęcie. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Przemysł naftowy jest już zmęczony składanymi przez polityków drogimi obietnicami wyborczymi, oraz jednoczesnymi deklaracjami chęci likwidacji przemysłu ropy i gazu w Norwegii. Tylko w samej gminie Oslo jest prawie 7.000 pracowników komunalnych, którzy straciliby pracę, gdyby przemysł naftowy przestał istnieć, mówi Schjøtt-Pedersen.

Chociaż gmina Oslo nie jest postrzegana jako «gmina naftowa», to na jej terenie i tak znajdziemy 17.550 osób, które pracują w branży naftowej lub są z nią bezpośrednio związane. Dochody z ropy dają ponadto gminie Oslo wystarczającą ilość pieniędzy, by zatrudnić niemal 7.000 pracowników w placówkach i instytucjach publicznych.

Bez ropy stan państwa opiekuńczego pogorszy się

Bez wpływów z przemysłu naftowego gmina Oslo zostałby zmuszona do funkcjonowania z budżetem mniejszym o około 4 miliardy koron.

- Czy norweskie państwo opiekuńcze przestałoby funkcjonować bez dochodów z wydobycia ropy?

- Nie, ale sytuacja uległby pogorszeniu. Obserwowany przez lata rozwój dobrobytu w Norwegii jest bezpośrednio związany z dochodami które przynoszą wydobycie ropy i gazu.

Fenomen Oslo

Jednak Schjøtt-Pedersen, który sam pochodzi z Vardø w okręgu Finnmark uważa, że istnieje zjawisko zwane dziś fenomenem Oslo, a pojęcie to często pojawia się w debacie o przyszłości przemysłu naftowego.

- Z perspektywy Oslo może się wydawać, że mieszkańcy Norwegii odwracają się od ropy naftowej, ale wcale tak nie jest. Ola i Kari Nordmann (przysłowiowi norwescy Kowalscy) słuchają debat politycznych i nadal wspierają norweski przemysł naftowy.

W najnowszym badaniu, które przeprowadzono na zlecenie organizacji Norsk olje og gass, aż 70 procent respondentów popiera kontynuację wydobycia i produkcji ropy i gazu w Norwegii. Jednak dla coraz większej części populacji pieniądze pochodzące z wydobycia ropy i gazu są dziś nierzeczywiste i niewyobrażalne. Młodzi ludzie nie pamiętają, jak żyło się w czasach przed odkryciem norweskich bogactw naturalnych. Dla nich pieniądze płynące szerokim strumieniem do kasy państwa z przemysłu naftowego to coś stałego, naturalnego i oczywistego. A przecież bez tych pieniędzy gminy utraciłyby możliwość finansowania podstawowych usług, takich jak szkoły, opieka zdrowotna, opieka nad osobami starszymi i kultura, twierdzą autorzy raportu.

- Mimo to formują się bardziej aktywne grupy społeczne i polityczne głoszące konieczność jak najszybszego odstąpienie od wspierania przemysłu naftowego i wygaszania wydobycia. Martwisz się, że przemysł ropy i gazu wkrótce zniknie?

- Uważam, że istnieje szerokie porozumienie w sprawie polityki naftowej, w którym dzisiejsza koalicja rządowa stoi murem za jego głównymi ustaleniami. Jednocześnie politycy naciskają na obniżanie emisji i możliwie jak najbardziej efektywne wychwytywanie i zatrzymywanie dwutlenku węgla. Są to niezwykle istotne kwestie, z którymi my, jako przedstawiciele przemysłu naftowego w pełni się zgadzamy. Myślę, że nadal będziemy świadkami szerokiego konsensusu w sprawie polityki naftowej i gazowej.

