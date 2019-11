Raport Urzędu ds. Konkurencji: Kiwi i Meny mają ogromną przewagę nad Rema 1000 i Coop

Właściciel sklepów spożywczych Kiwi i Meny, koncern Norgesgruppen płaci za te same towary o ponad 15 procent mniej niż jego konkurenci. Rada ds. Konkurencji uważa, że może się to przyczyniać się do wzrostu cen.

- Jesteśmy bardzo zaskoczeni i zszokowani, że różnice są tak duże. Przegrywają przede wszystkim konsumenci, mówi w rozmowie z Nettavisen Bjørn Takle Friis, dyrektor ds. komunikacji w Coop.

- To skandal i właśnie tego się obawialiśmy. Cieszymy się, że Urząd ds. Konkurencji w końcu to odkrył i zdał sobie sprawę, jak szkodliwe dla konsumentów są te różnice, mówi w rozmowie z Nettavisen Karl Munthe-Kaas, szef internetowego sklepu spożywczego Kolonial.no.

- Wiedzieliśmy, że istnieją różnice. Nie spodziewaliśmy się jednak, że są tak duże, mówi Trond Bentestuen, dyrektor REMA 1000.

Norweski Urząd ds. Konkurencji (Konkurransetilsynet) przedstawił w środę raport na temat warunków zakupu produktów spożywczych. Przeprowadzone przez urząd badanie wykazało, że wielu dużych dostawców, takich jak Coca-Cola, Ringnes, Freia i Orkla, oferuje sieciom spożywczym Rema 1000, Coop i Norgesgruppen różne warunki zakupu.

Norgesgruppen jest największą grupą spożywczą w Norwegii i jest właścicielem sieci Kiwi, Meny, Joker i Spar. Raport Urzędu ds. Konkurencji wskazuje, że Norgesgruppen wykorzystuje swoją wielkość, aby uzyskać znacznie lepsze warunki zakupu towarów.

- W niektórych przypadkach różnica cen zakupu wynosi ponad 15 procent, czytamy w raporcie.

Duże różnice

Oznacza to, że jeśli Kiwi i Rema 1000 sprzedają ten sam towar w swoich sklepach po tej samej cenie, Kiwi zarabia na nim ponad 15 procent więcej. Daje im to znaczną przewagę nad konkurentami. Otrzymują pieniądze, które mogą zatrzymać jako zysk lub też użyć do obniżenia cen. Utrudnia to także wejście na rynek ewentualnym nowym konkurentom.

- Jesteśmy zaskoczeni, że istnieją aż tak duże różnice cen. Oczywiście nie jest to nielegalne. Jednak w wypadku jeśli takie różnice cen spowodują, że konsument będzie płacił wyższe ceny, może dojść do naruszenia ustawy o konkurencji. Jest kilka powodów, w tym wyniki badania zawarte w raporcie, które skłaniają nas do wszczęcia dochodzenia w celu zaprzeczenia lub potwierdzenia wystąpienia naruszenia reguł prawa o konkurencji, mówi Lars Sørgard, dyrektor Urzędu ds. Konkurencji.

- Jesteśmy zaskoczeni, że istnieją aż tak duże różnice cen, mówi Lars Sørgard, dyrektor Urzędu ds. Konkurencji. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Polub naszą stronę na Facebooku – Nettavisen po polsku

Urząd ds. Konkurencji uzyskał informacje o cenach od 16 dostawców, w tym Mills, Nortura (Gildia), Tine, Orkla, Mondelez (Freia), Coca-Cola, Ringnes i Nestlé.

Pięć sieci płaci więcej o 15 procent

Ośmiu ankietowanych dostawców sprzedaje swoje produkty Norgesgruppen taniej o mniej niż 10 procent niż sieci Rema 1000. U trzech dostawców różnica ta wynosi między 10 a 15 procent, a aż pięciu dostawców sprzedaje swoje produkty Norgesgruppen o ponad 15 procent taniej niż Remie 1000.

- Norgesgruppen ma najlepsze warunki zakupu u wszystkich dostawców. Istnieją też pewne różnice w cenach zakupów między COOP and Rema lecz nie są one aż tak wyraźne, powiedział na konferencji prasowej Sigurd Birkeland z Urzędu ds. Konkurencji.

Urząd zebrał ceny ponad 2.900 produktów, co stanowi około 25 procent całkowitej sprzedaży w trzech sieciach spożywczych w 2017 roku.

Różnice większe niż myślano

Bjørn Takle Friis z Coop mówi, że różnice w stosunku do Norgesgruppen okazały się znacznie wyższe niż przypuszczano.

Bjørn Takle Friis, Coop

- Mówiło się o 4-5 procentach różnicy w warunkach zakupu, ale jest ponad 15 procent. To najlepszy dowód jak bardzo musimy pracować wewnątrz naszej firmy, aby zaoferować konsumentom ceny podobne do Norgesgruppen. Kiedy na starcie cenę zakupu masz wyższą o 15 procent, to konkurowanie ceną detaliczną jest niemal niemożliwe. A największymi przegranymi są i tak konsumenci, mówi Bjørn Takle Friis z Coop.

Karl Munthe-Kaas w Kolonial.no uważa, że różnice w cenie zakupu od 10 do 15 procent są oburzające. A wytłumaczyć można je tylko tym, że Norgesgruppen otrzymuje rabaty lojalnościowe. W tym przypadku rabaty takie są sprzeczne z ustawą o konkurencji.

Założyciel sklepu internetowego Kolonial.no - Karl Alveng Munthe-Kaas. Foto: Kolonial.no

- Konkurencyjna dyskryminacja cenowa

- Wiedzieliśmy, że istnieją różnice, ale to co widnieje w raporcie przerosło nasze wyobrażenia. Są to różnice, które nie przyniosły żadnych korzyści klientom, mówi Trond Bentestuen, dyrektor Rema 1000.

- Ważne są negocjacje

Per Roskifte dyrektor ds. komunikacji i kontaktów społecznych w Norgesgruppen powiedział, że to co ujawniono podczas dzisiejszej konferencji prasowej, podkreśla znaczenie trudnych negocjacji z dostawcami.

- Istnieją znaczne różnice w warunkach dostawy u poszczególnych dostawców. Dostawcy podnoszą ceny i naszym zadaniem jest takie wynegocjowanie ceny, które zminimalizuje dotkliwość podwyżki.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Konkurransetilsynets rapport: Kiwi og Meny har kjempefordel overfor Rema og Coop (Halvor Ripegutu, Morten Solli, JanRevfem)