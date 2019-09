Raymond Johansen chce wprowadzenia zakazu maczet w Oslo

- Maczeta to narzędzie przydatne w dżungli, a w Oslo dżungli nie mamy, mówi przewodniczący Rady Miasta.

Już kilka miesięcy temu przewodniczący Rady Miasta Oslo Raymond Johansen zapoczątkował inicjatywę mającą na celu wprowadzenie zakazu zakupu, sprzedaży i posiadania maczet. Maczeta to rodzaj długiego, bardzo szerokiego noża podobnego do tasaka. W niektórych sklepach w stolicy Norwegii maczety sprzedawane są jako narzędzia ogrodowe, jednak narzędzie to regularnie używane bywa również jako broń w najróżniejszych wydarzeniach o charakterze przestępczym.

W styczniu Nettavisen pisało o bójce w dzielnicy Linderud, w której jako broni użyto siekiery i maczety.

W lutym maczety wykorzystane zostały podczas bójki między młodymi ludźmi w dzielnicy Tøyen.

We wrześniu ośmiu mężczyzn zostało skazanych za napaść z użyciem maczety. maczetą.

Maczeta była często używaną bronią m.in. w czasie makabrycznej wojny domowej w Rwandzie w 1994 roku. W czasie tej wojny zabito od pół miliona do miliona członków plemienia Tutsi. Radny miasta Raymond Johansen uważa, że ta broń nie powinna być obecna ani w norweskich sklepach ani na norweskich ulicach.

- Wiemy, że noże są jedną z najczęściej używanych broni w środowisku gangów. Nóż jest łatwy do zdobycia i trudny do wykrycia. Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem noża jest ostatnio maczeta. Myślę, że to niedopuszczalne, że maczety są sprzedawane bez ograniczeń wiekowych zarówno w Internecie, jak i w sklepach stacjonarnych, mówi Johansen w rozmowie z Nettavisen.

- Maczeta to narzędzie przydatne w dżungli, a w Oslo dżungli nie mamy. Dlatego właśnie nie powinno tu być miejsca na maczety. Ani w Oslo ani w całym kraju.

Partia Pracy wezwała do wprowadzenia zakazu posiadania maczet, po tym jak zeszłej zimy wzrosła aktywność przestępcza wśród młodzieży i w środowisku gangów w Oslo.

- Partia Pracy jasno powiedziała, że maczeta powinna zostać zakazana. Kiedy zaproponowaliśmy to w zeszłym roku, wczesny minister sprawiedliwości Tor Mikkel Wara powiedział nie. W styczniu tego roku rząd nagle zmienił zdanie i chciał wprowadzić zakaz posiadania maczet. Jednak minęło dziewięć miesięcy i nadal nie słyszymy żadnych konkretnych propozycji. Gdzie jest zakaz maczet, panie ministrze sprawiedliwości Jørgan Kallmyr? - pyta Johansen.

- Nadchodzi zakaz sprzedaży

Minister sprawiedliwości Jøran Kallmyr mówi, że projekt ustawy o zakazie sprzedaży maczet zostanie wkrótce wysłany do konsultacji.

- Opisanie rodzaju noża w akcie prawnym zajęło trochę czasu, ponieważ maczeta jest podobna do wielu innych noży używanych na przykład przez rzemieślników. Nie chcemy, aby zakaz uderzył, na przykład w nóż Samów, mówi Kallmyr.

WPROWADZIMY ZAKAZ: Minister sprawiedliwości Jøran Kallmyr (Frp) mówi, że wkrótce uchwalona zostanie ustawa zakazująca sprzedaży maczet.

Minister zaznacza też, że zakaz sprzedaży nie usunie maczet z ulicy. Nadal można będzie zakupić maczetę w Internecie tak, jak to dzisiaj odbywa się z innymi nielegalnymi nożami szturmowymi, które są regularnie zamawiane i importowane do Norwegii.

Kallmyr uważa, że ważnym narzędziem ograniczania używania noży są bardziej rygorystyczne reakcje policji w Oslo na ich posiadanie.

- Podzielamy pogląd Raymonda Johansen na temat zakazów maczet i ten projekt wkrótce zostanie przekazany do konsultacji. Jednak to co naprawdę będzie ważne dla uniknięcia przestępczości nieletnich w Oslo, to zwiększenie dyscypliny w szkole, mówi Kallmyr i kontynuuje.

- Rada miejska nie pomaga w walce z przestępczością nieletnich, gdy krytykuje policję za noszenie munduru w czasie szkolnych interwencji, lub gdy problemem staje się dla niej nazywanie młodego człowieka sprawcą.

Na początku tego roku radna miasta Inga Marte Thorkildsen skrytykowała policję za zastraszanie dzieci.

- Policja używa wobec młodych ludzi takich słów jak sprawca i podejrzany oraz wysyła do szkół umundurowanych i uzbrojonych funkcjonariuszy – wszystko to powoduje strach wśród młodych ludzi, rodziców i pracowników szkół, napisała Thorkildsen we wpisie na Facebooku.

Radna miasta Oslo Inga Marte Thorkildsen. Zdjęcie: Paul Weaver, Nettavisen

